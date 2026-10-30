Moto Guzzi: Επένδυση 50 εκατομμυρίων ευρώ για το αύριο (vid)

Οι νέες εγκαταστάσεις του θρυλικού ιταλικού εργοστασίου αποτελούν σημείο αναφοράς σε επίπεδο τεχνολογίας για την παγκόσμια βιομηχανία μοτοσικλέτας.

Ένας εκθεσιακός χώρος 3.000 τ.μ., ένα πρωτοποριακό έργο βιομηχανικού σχεδιασμού, ένας χώρος πολιτισμού, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας. Έτσι περιγράφει ο Ιταλός κατασκευαστής τις νέες του εγκαταστάσεις στο Μαντέλο ντελ Λάριο, εκεί όπου επένδυσε 50 εκατομμύρια μετά από 5 χρόνια εργασιών, εκεί όπου θα αυξήσει κατά 30.000 μονάδες την ετήσια παραγωγή του, εκμεταλλευόμενος την επέκταση της βιομηχανικής εγκατάστασης σε 37.000 τ.μ., με τα 4.200 εξ αυτών να είναι πολυλειτουργικοί χώροι ανοιχτοί στο κοινό!

Και όπως λέει ο Michele Colaninno, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Ομίλου Piaggio: «Με μεγάλη υπερηφάνεια και λίγη τρέλα εγκαινιάζουμε τη νέα ζωή της Moto Guzzi. Το έργο περιλάμβανε την πλήρη μεταμόρφωση του εργοστασίου και του χώρου που είναι αφιερωμένος στη μουσειακή έκθεση και αποτελεί καρπό της ευφυΐας του Greg Lynn, φίλου και αρχιτέκτονα διεθνούς φήμης, με τον οποίο καταφέραμε να συνδυάσουμε το μέταλλο και τα ρομπότ, τη σιωπή και την τέχνη. Στο Μαντέλο, ατενίζοντας τις όχθες της λίμνης Κόμο, ολόγυρα παρελθόν και παρόν, αλλά και μία από τις πλέον πρωτοποριακές μονάδες παραγωγής μοτοσικλετών, ένα τεχνολογικό σημείο αναφοράς στην παγκόσμια βιομηχανία. Ήταν μια πρόκληση κάθε άλλο παρά εύκολη, την οποία φέραμε εις πέρας με επιτυχία, όλοι ενωμένοι. Η Moto Guzzi είναι μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μάρκες στον κόσμο. Όποιος οδηγεί μια Moto Guzzi οδηγεί πάνω από έναν αιώνα ιταλικής ιστορίας, με όλες τις αναμνήσεις που κουβαλάμε και με όλες τις ελπίδες που τρέφουμε για το μέλλον».

Το νέο σπίτι της Moto Guzzi δημιουργήθηκε μέσα από ένα έργο το οποίο συγκαταλέγεται στα πλέον φιλόδοξα της πρόσφατης ιστορίας της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο εργοστάσιο, ούτε για ένα νέο Μουσείο, αλλά για έναν χώρο όπου η ευφυΐα και η τεχνολογία, ο μύθος και το πάθος συναντώνται για να γεννήσουν νέες ιδέες, να φανταστούν και να χτίσουν το μέλλον. Στους ίδιους χώρους όπου γεννήθηκε η Moto Guzzi πριν από 105 χρόνια, ανάμεσα στο βουνό και τη λίμνη, ο Αμερικανός σχεδιαστής, ήδη βραβευμένος με τον Χρυσό Λέοντα της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, οραματίστηκε έναν πολυλειτουργικό κόμβο στον οποίο η καινοτομία, ο πειραματισμός και η ιστορία συναντώνται για να δώσουν ζωή σε έναν πρωτόγνωρο πολιτιστικό χώρο. Ένα οραματικό έργο, που ανοίγει τις πόρτες σε μια εντελώς νέα εμπειρία, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία και το design σε μια φουτουριστική αρμονία.

Το νέο σπίτι της Moto Guzzi υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική της λειτουργία ως τόπου παραγωγής και διατήρησης της μνήμης. Είναι ένας χώρος σχεδιασμένος για να δημιουργεί, να πειραματίζεται, να προσφέρει εμπειρίες και να γεννά συναισθήματα. Ένας τόπος όπου οι ιδέες συναντώνται και διαφορετικές οπτικές συγκρίνονται, όπου η αγάπη για μια ιστορική μάρκα συνοδεύει το όραμα για το μέλλον, ώστε να το φανταστεί και να συμβάλει στην υλοποίησή του.

Το νέο εργοστάσιο

Η νέα παραγωγική μονάδα, σχεδιασμένη με διαρκή μέριμνα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση των πόρων, εξοπλισμένη με 1.300 τ.μ. φωτοβολταϊκών πάνελ, η οποία αξιοποιεί στο μέγιστο το φυσικό φως και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ενεργειακής Κλάσης Α, δημιουργήθηκε εντός της ίδιας βιομηχανικής έκτασης στην οποία η Moto Guzzi κατασκευάζει ανέκαθεν τις μοτοσυκλέτες της. Η κόκκινη πύλη στην οδό Via Parodi, η οποία από το 1921 αποτελεί την είσοδο για τους τεχνικούς, τους εργαζομένους, τους μηχανικούς και τους αναβάτες της Moto Guzzi και η οποία με τα χρόνια μετατράπηκε σε τόπο προσκυνήματος για μοτοσικλετιστές από όλο τον κόσμο, θα παραμείνει στη θέση της, σύμβολο συνέχειας μιας μοναδικής εταιρικής ιστορίας. Πέρα όμως από αυτή την είσοδο, ύστερα από σχεδόν πέντε χρόνια εργασιών, υπάρχει πλέον ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία μοτοσυκλέτας.

Πρόκειται για ένα βιομηχανικό συγκρότημα που βρίσκεται στην καρδιά της αρχικής εγκατάστασης, μεταμορφώνοντάς την πλήρως, αλλά με αρμονία και σεβασμό τόσο προς την ιστορία όσο και προς την αρχιτεκτονική της, και αποτελείται από 5.500 τ.μ. νέων βιομηχανικών κτιρίων (για συνολική έκταση εργοστασίου 38.000 τ.μ.), που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε περισσότερα από 30.000 οχήματα ετησίως, καθώς και από 380 τ.μ. νέων γραφειακών χώρων. Οι γραμμές συναρμολόγησης κινητήρων, αυτοματοποιημένες και τελευταίας γενιάς, δεν προέκυψαν από ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά αποτελούν τμήμα ενός εντελώς νέου εργοστασίου και χαρακτηρίζονται από τεχνολογία απολύτως πρωτοποριακή. Η μονάδα τελικής συναρμολόγησης των μοτοσικλετών συνδέεται με το εργαστήριο κινητήρων μέσω ενός εξελιγμένου, πλήρως ρομποτοποιημένου συστήματος μεταφοράς (conveyor). Εδώ, στο τέλος της γραμμής παραγωγής, οι μοτοσικλέτες παραλαμβάνονται από τα επίγεια drone kilo, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στη Βοστώνη από την Piaggio Fast Forward (PFF) και οδηγούνται στις τελικές δοκιμές, ελαχιστοποιώντας τη σωματική καταπόνηση των εργαζομένων και διασφαλίζοντας στο μέγιστο την ασφάλειά τους. Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία ακολουθεί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Το νέο Μουσείο

Δίπλα στο εργοστάσιο και σε εντελώς νέους χώρους αναπτύσσεται το Μουσείο Moto Guzzi. Το νέο κτίριο των 3.000 τ.μ. που το στεγάζει εμπνέεται από την τεχνική και μεταλλική γλώσσα των μοτοσικλετών που γεννήθηκαν στο Mandello. Πολλές από τις μορφές και τα φινιρίσματα των νέων χώρων, οι οποίοι είναι ευρύχωροι και φωτεινοί, παραπέμπουν στις λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τις μοτοσικλέτες, δημιουργώντας έναν οπτικό και υλικό δεσμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής και της ταυτότητας της μάρκας. Η επίσκεψη στη συλλογή αποτελεί ένα εξαιρετικό ταξίδι στην ιστορία της μοτοσικλέτας, χάρη στη γοητεία και τη σπανιότητα των εκθεμάτων της: περισσότερα από 160 εκθέματα, αποκατεστημένα με σχολαστική φροντίδα, από την G.P., μοναδικό πρωτότυπο στον κόσμο, η κατασκευή της οποίας σηματοδότησε την έναρξη της ιστορίας της Moto Guzzi, έως τη σημερινή παραγωγή, περνώντας από μοντέλα που έγιναν θρυλικά και από τις αγωνιστικές που κατέκτησαν 14 παγκόσμιους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσικλετών.

Οι διάφορες ενότητες, όπως εκείνες που είναι αφιερωμένες στον κινηματογράφο, τους αγώνες, το ταξίδι, τις τέχνες ή τα στρατιωτικά και αστυνομικά οχήματα, προσφέρουν μια νέα και διαφορετική μουσειακή διαδρομή, η οποία επιτρέπει να διαβαστεί περισσότερο από ένας αιώνας εξέλιξης της κοινωνίας, των συνηθειών, της τεχνολογίας και του σχεδιασμού μέσα από την ιστορία και τα μοντέλα της Moto Guzzi. Το Μουσείο θα είναι ένας ζωντανός και σύγχρονος χώρος, άμεσα συνδεδεμένος με το παρόν της Moto Guzzi, καθώς, χάρη στη θέα προς τις ολοκαίνουργιες γραμμές συναρμολόγησης, θα είναι δυνατό να παρακολουθεί κανείς τη διαδικασία παραγωγής κάθε νέας μοτοσυκλέτας.

Νέοι πολυλειτουργικοί χώροι

Οι νέοι χώροι περιλαμβάνουν επίσης μεγάλες υπαίθριες εκτάσεις, την ανακαινισμένη Αεροδυναμική Σήραγγα (Galleria del Vento) και μια υπέροχη υπερυψωμένη βεράντα με θέα στη μεγάλη κεντρική πλατεία, η οποία κοσμείται από ένα μνημειακό ψηφιδωτό με τον αετό της Moto Guzzi. Οι υπαίθριοι χώροι είναι πεζόδρομοι και αφιερωμένοι στους επισκέπτες, με δύο αποκλειστικές πλατείες, διακοσμημένες με ψηλά δέντρα, που συνθέτουν έναν εμβληματικό περίπατο, καθώς και μια διαδρομή με θέα στο εργοστάσιο σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Οι χώροι αυτοί, όλοι εντός της αρχικής περιμέτρου του εργοστασίου, έχουν σχεδιαστεί για να υποδέχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η νέα Moto Guzzi αποτελεί έναν σύγχρονο κόμβο που περιλαμβάνει επίσης το μεγάλο κατάστημα λιανικής Motoplex Store, αφιερωμένο στις αγορές, την καφετέρια, χώρους για εργαστήρια και εκδηλώσεις, καθώς και ένα νέο αμφιθέατρο, συνολικής έκτασης άνω των 4.200 τ.μ.

Οι νέες εγκαταστάσεις και το νέο Μουσείο στο Mandello del Lario δεν αποτελούν την ανακαίνιση ενός ιστορικού εργοστασίου, αλλά τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου σημείου αναφοράς στην παραγωγή μοτοσικλετών και στην εμπειρία της μάρκας, ενός τόπου μεγάλης συναισθηματικής και πολιτιστικής σημασίας, ενός μοναδικού σημείου αναφοράς για τους Guzzisti και τους φίλους της μοτοσικλέτας σε όλο τον κόσμο.