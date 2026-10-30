Triumph Tiger 1200 2027: Ο μεγάλος Τίγρης αγριεύει και χαμηλώνει (vid)

Η θηριώδης Adventure της Triumph δέχεται βελτιώσεις στην απόδοση, την οδική συμπεριφορά, την προσβασιμότητα, την τεχνολογία και την ποιότητα λειτουργίας.

Αρχής γενομένης με τον κινητήρα, που δέχθηκε σημαντική αύξηση ιπποδύναμης, οι βελτιώσεις στη ναυαρχίδα της Triumph επεκτάθηκαν στη γεωμετρία της μοτοσικλέτας, στη χρήση ημιενεργητικής ανάρτησης με μεγάλες διαδρομές και δυνατότητα χαμηλώματος του ύψους της θέσης οδήγησης, στη στάνταρ χρήση ραντάρ σε κάθε άκρο, αλλά και σε αυτή μίας νέας οθόνης TFT 7”. Κοινώς, η Triumph δεν περιορίστηκε απλώς στην προσθήκη εντυπωσιακών νέων γραφικών.

Οι εκδόσεις του νέου 1200 είναι και πάλι τέσσερις, όλες τους με μια σημαντική καινοτομία όσον αφορά στην αυτόματη ρύθμιση του ύψους της σέλας. Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση χαμηλώνει τη μοτοσικλέτα κατά 3 εκατοστά καθώς αυτή ακινητοποιείται, διευκολύνοντας τον αναβάτη να πατήσει τα πόδια του στο έδαφος. Επίσης, όλες διαθέτουν πλέον μια αναβαθμισμένη έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία ενσωματώνει τα συστήματα Apple CarPlay και Android Auto. Πέρα όμως από αυτά τα νέα στοιχεία, που έρχονται να προστεθούν σε έναν ήδη πλήρη εξοπλισμό, υπάρχουν και ορισμένες άλλες αλλαγές, οι οποίες μετατοπίζουν τα Tiger ελαφρώς περισσότερο προς την τουριστική παρά την Adventure πλευρά τους.

Μία βάση, τέσσερις εκδοχές

Υπάρχουν τέσσερα μοντέλα Tiger 1200, τα οποία είναι πανομοιότυπα ως προς τα φρένα, την ανάρτηση και την απόδοση του κινητήρα. Τα Tiger GT Pro και Tiger GT Explorer διαθέτουν τροχούς από χυτό αλουμίνιο, με τη διαφορά ότι το Pro φέρει ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 20 λίτρων, ενώ το Explorer 30 λίτρων. Τα Tiger Rally Pro και Tiger Rally Explorer είναι εξοπλισμένα με τροχούς με ακτίνες που επιτρέπουν τη χρήση ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), με τη διαφορά τους να έγκειται ομοίως στη χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου. Επιπλέον, τα μοντέλα Explorer διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ψηλότερο τιμόνι και προστατευτικά σε ρεζερβουάρ και κινητήρα. Πέρα από τα κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα τέσσερα μοντέλα μοιράζονται τα ίδια μεγέθη τροχών. Στο παρελθόν, τα μοντέλα Rally διέθεταν μπροστινό τροχό 21 ιντσών. Αναγνωρίζοντας ότι οι αναβάτες αυτής της κατηγορίας περνούν περισσότερο χρόνο στην άσφαλτο παρά στο χώμα, η Triumph εξοπλίζει πλέον και τις τέσσερις εκδόσεις του Tiger 1200 με μπροστινό τροχό 19 ιντσών.

«Αυτές οι τέσσερις μοτοσυκλέτες πλησιάζουν πλέον πολύ περισσότερο η μία την άλλη, όσον αφορά τις προδιαγραφές και τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο Alastair Fairgrieve της Triumph. «Η νούμερο ένα απαίτηση για μια μεγάλη μοτοσυκλέτα κατηγορίας adventure είναι η ικανότητα για ταξίδια, η δυνατότητα να διανύεις μεγάλες αποστάσεις. Η έρευνά μας δείχνει, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι αναβάτες επιλέγουν μια μεγάλη adventure μοτοσυκλέτα. Στόχος μας ήταν να κάνουμε τη νέα Tiger 1200 τη μεγάλη adventure μοτοσυκλέτα που προσφέρει τη μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση, όταν φτάνεις σε δρόμους με στροφές».

Αυτές οι προτεραιότητες διαφαίνονται σε στοιχεία όπως οι τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Brembo Stylema, εξοπλισμός που θα περίμενε κανείς να συναντήσει σε μια σπορ μοτοσικλέτα και όχι σε μια διττού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι προθέσεις των μοντέλων Tiger αποτυπώνονται ξεκάθαρα και στην πλούσια δέσμη τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους, τα περισσότερα εκ των οποίων αξιοποιούνται στην άσφαλτο και όχι στους χωματόδρομους.

New look

Η μοτοσικλέτα διατηρεί τις χαρακτηριστικές αναλογίες μιας μεγάλης Adventure, με επανασχεδιασμένα πλαστικά μέρη που προσδίδουν στη νέα γενιά μια πιο αιχμηρή και σύγχρονη εμφάνιση. Το ανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ και τα καλύμματα του ψυγείου δημιουργούν ένα πιο μυώδες προφίλ στο πάνω τμήμα, ενώ το επανασχεδιασμένο «ράμφος» και η ζελατίνα προσδίδουν στο εμπρός μέρος μια πιο καθαρή και αεροδυναμική μορφή. Ο νέος συμπαγής προβολέας LED ενσωματώνει λειτουργία προσαρμοζόμενου φωτισμού στις στροφές (adaptive cornering lights), ενώ τα νέα φώτα ημέρας (DRL) διασφαλίζουν τη διατήρηση της χαρακτηριστικής φωτεινής υπογραφής της σειράς Tiger. Παράλληλα, ξεχωριστά φώτα θέσης LED ενισχύουν την ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο πίσω μέρος, τα πολυλειτουργικά φωτιστικά σώματα LED ενσωματώνουν τα φλας και τα φώτα ουράς, καταργώντας την ανάγκη για ένα συμβατικό κεντρικό πίσω φανάρι και προσφέροντας μια πιο «καθαρή» αισθητική.

Τεχνολογία

Και τα τέσσερα μοντέλα Tiger είναι εξοπλισμένα με την ημιενεργητική ανάρτηση Showa EERA Heightflex. Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει ηλεκτρονικά τις ρυθμίσεις απόσβεσης (σκληρή, μεσαία ή μαλακή), ενώ, επιπλέον, το σύστημα αξιοποιεί την υδραυλική αντλία του πίσω αμορτισέρ για να μειώσει την πίεση στην πίσω ανάρτηση όταν η μοτοσυκλέτα ακινητοποιείται. Το σύστημα είναι ρυθμισμένο ώστε να χαμηλώνει το ύψος της σέλας κατά 3 εκατοστά, ανεξάρτητα από το φορτίο που φέρει η μοτοσυκλέτα. Στη συνέχεια, καθώς ο αναβάτης ξεκινά την πορεία του, το σύστημα επαναφέρει αυτόματα το ύψος της πίσω ανάρτησης. Παράλληλα, διατίθενται δύο τύποι σέλας, καθένας από τους οποίους μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα ύψους, προσφέροντας στους αναβάτες ένα εύρος ρύθμισης περίπου 4,6 εκατοστών. Μια άλλη νέα τεχνολογία είναι η ενσωμάτωση των Apple CarPlay και Android Auto. Αρκετοί ιδιοκτήτες Tiger 1200 είχαν εκφράσει παράπονα επειδή αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν την αποκλειστική εφαρμογή του κατασκευαστή της μοτοσικλέτας, αντί για εκείνες που διαθέτουν ήδη στα smartphone τους. Η προσέγγιση της Triumph επιτρέπει την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας στη νέα οθόνη, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να χειριστεί ακόμα και με γάντια. Μονάδες ραντάρ της Bosch, τοποθετημένες εμπρός και πίσω, υποστηρίζουν το προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (adaptive cruise control), το οποίο διατηρεί καθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητά σας όταν χρειάζεται. Υπάρχει, μάλιστα, ειδική ρύθμιση για την οδήγηση με ομάδα μοτοσικλετών. Το σύστημα μπορεί επίσης να παρέμβει, ενισχύοντας τη δύναμη πέδησης σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν ανιχνεύσει ότι δεν φρενάρετε αρκετά δυνατά ώστε να αποφύγετε μια σύγκρουση.

Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά λίστα τεχνολογιών που διέθεταν ήδη οι ναυαρχίδες της σειράς Tiger. Μια αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων παρέχει δεδομένα στο σύστημα ABS και στο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), επιτρέποντας τη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας που λαμβάνουν υπόψη την κλίση της μοτοσικλέτας. Επιπλέον, το προσαρμοζόμενο cruise control ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κατά την είσοδο σε στροφή. Φυσικά, όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να απενεργοποιηθούν αν δεν αισθάνεστε άνετα να παραχωρήσετε τόσο μεγάλο μέρος του ελέγχου στους «ρομποτικούς» σας βοηθούς. Στο εμπρός μέρος υπάρχει ένας προβολέας LED τύπου projector, ο οποίος διαθέτει λειτουργία φωτισμού στροφής. Τα ραντάρ σάς προειδοποιούν για οχήματα που βρίσκονται στα «τυφλά» σημεία ή που ακολουθούν σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ παρέχουν οπτική και απτική (μέσω δόνησης) προειδοποίηση για πιθανή σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα. Τα δύο μοντέλα GT διαθέτουν επτά προγράμματα οδήγησης (ride modes), εκ των οποίων τα δύο μπορούν να διαμορφωθούν κατά βούληση, ενώ τα δύο μοντέλα Rally προσθέτουν ένα όγδοο πρόγραμμα, ειδικά για χρήση εκτός δρόμου (off-road). Περιλαμβάνεται επίσης σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (quickshifter). Αν εξαιρέσουμε το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, όποια τεχνολογία συναντάται σήμερα στον κόσμο της μοτοσικλέτας είναι πολύ πιθανό να τη βρείτε σε αυτά τα Tiger.

Περισσότερη δύναμη

Η Triumph αναφέρει βελτιώσεις στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, με αποτέλεσμα η μέγιστη ιπποδύναμη να αυξηθεί κατά 8 ίππους (158 συνολικά). Αυτό σημαίνει πως βρισκόμαστε μπροστά στην ισχυρότερη Adventure παραγωγής με άξονα στην τελική μετάδοση. Τα νέα έμβολα, οι βαλβίδες και το σύστημα εξάτμισης αποσκοπούν στη μετατόπιση της ροπής σε χαμηλότερο εύρος στροφών, ενώ η Triumph τροποποίησε και τις τρεις πρώτες σχέσεις του κιβωτίου ταχυτήτων, με στόχο την παροχή πιο ελέγξιμης ισχύος στις χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο, το εργοστάσιο διευκρίνισε ότι δόθηκε εξίσου μεγάλη έμφαση στη βελτίωση της πολιτισμένης λειτουργίας όσο και στην ενίσχυση της ισχύος. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην τελική μετάδοση (πάντα με άξονα), ακόμη και στον στρόφαλο. Άλλωστε, όταν δαπανά κανείς τόσα χρήματα για μια μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα επιζητά και αναμένει μια ιδιαίτερα πολιτισμένη συμπεριφορά. Ο στάνταρ εξοπλισμός, που περιλαμβάνει θερμαινόμενες σέλες και γκριπ, ενισχύει αυτή την αίσθηση μιας πλήρως εξοπλισμένης, πολυτελούς μοτοσικλέτας.

Κάθε ένα από τα τέσσερα μοντέλα διαθέτει τις δικές του επιλογές χρωμάτων. Το GT Pro διατίθεται σε Sapphire Black (Μαύρο) ή Aluminium Silver/Pacific Blue (Ασημί/Μπλε), το GT Explorer σε Aluminium Silver/Pacific Blue (Ασημί/Μπλε) ή Granite (Γκρι), το Rally Pro σε Matt Khaki Green (Ματ Χακί Πράσινο) ή Ash Grey (Γκρι), και το Rally Explorer σε Ash Grey/Sapphire Black (Γκρι/Μαύρο) ή Matt Khaki Green (Ματ Χακί Πράσινο).

Για μεγάλες αποστάσεις

Το νέο Tiger 1200 συνδυάζει τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με το υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού που έχει προσφερθεί ποτέ σε μοτοσικλέτα κατηγορίας Adventure μεγάλου κυβισμού της Triumph. Το διάστημα συντήρησης των 16.000 χλμ. και η τελική μετάδοση με άξονα που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση έχουν σχεδιαστεί ώστε οι αναβάτες να παραμένουν στον δρόμο, όπου κι αν τους οδηγήσει το ταξίδι τους. Μια ολοκληρωμένη σειρά Γνήσιων Αξεσουάρ Triumph επιτρέπει στους αναβάτες να διαμορφώσουν το Tiger 1200 σύμφωνα με τις ανάγκες τους, προσφέροντας επιλογές που αφορούν τις αποσκευές, την προστασία, την άνεση και την τεχνολογία. Για ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας, το σύστημα αποσκευών Evo, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη GIVI, αυξάνει τη χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου, διατηρώντας παράλληλα την ασφαλή και σταθερή οδική συμπεριφορά, ακόμη και με πλήρες φορτίο. Μια σημαντική προσθήκη αποτελεί η νέα κεντρική βαλίτσα (top box) χωρητικότητας 58 λίτρων, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη και προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερο χώρο σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα επιλογή των 42 λίτρων. Κατασκευασμένες από ανθεκτικό αλουμίνιο και διαθέσιμες σε ασημί ή μαύρο ανοδιωμένο χρώμα, και οι δύο βαλίτσες μπορούν να εξοπλιστούν με προαιρετικό μαξιλαράκι πλάτης για μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη. Οι αντίστοιχες πλαϊνές βαλίτσες διαθέτουν ανοίγματα για εύκολη πρόσβαση και προαιρετικούς αδιάβροχους εσωτερικούς σάκους, ενώ διατίθενται επίσης επιλογές αποσκευών της σειράς Trekker.

Πηγή: Visordown