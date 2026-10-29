Το compact ηλεκτρικό έφτασε το ορόσημο παραγωγής περίπου δύο χρόνια μετά την παρουσίασή του. Οι τρεις εκδόσεις, οι τιμές και οι επιλογές χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά.

Το εκατομμυριοστό Geely E2 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, περίπου δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του μοντέλου στην Κίνα, τον Οκτώβριο του 2024. Το μικρό ηλεκτρικό έχει ήδη φτάσει και στην ελληνική αγορά, όπου διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με δύο επιλογές μπαταρίας και τιμή εκκίνησης τις 19.990 ευρώ, με την εμπορική έκπτωση της εισαγωγικής εταιρείας.

Η πορεία του στηρίχθηκε στην απήχηση που είχε στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της China Passenger Car Association (CPCA) που παραθέτει η Geely, το E2 κατέγραψε 465.775 λιανικές πωλήσεις στην Κίνα το 2025, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των μοντέλων, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης.

Οι τιμές των τριών εκδόσεων

Στην Ελλάδα, η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Pro με μπαταρία 35 kWh και συνεχίζεται με τις Tech και Ultra, που διαθέτουν μπαταρία 47 kWh. Μέσω του προγράμματος Freedom Bonus παρέχεται έκπτωση 2.000 ευρώ σε καθεμία από τις τρεις εκδόσεις.

Έκδοση Μπαταρία Τιμή καταλόγου Τιμή με Freedom Bonus Pro 35 kWh 21.990 ευρώ 19.990 ευρώ Tech 47 kWh 23.990 ευρώ 21.990 ευρώ Ultra 47 kWh 25.990 ευρώ 23.990 ευρώ

Σύμφωνα με την ελληνική εισαγωγική εταιρεία, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 16.990 ευρώ με την επιπλέον επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Έκπτωση ή χρηματοδότηση

Εναλλακτικά της έκπτωσης, το πρόγραμμα Freedom Finance προσφέρει δύο επιλογές χρηματοδότησης: επιτόκιο 0% για 60 μήνες, με διαφημιζόμενη μηνιαία δόση 186 ευρώ, ή επιτόκιο 3,9% για 72 μήνες, με δόση 238 ευρώ.

Τα προγράμματα Freedom Bonus και Freedom Finance δεν συνδυάζονται. Συνεπώς, η τιμή των 19.990 ευρώ αφορά την επιλογή της εμπορικής έκπτωσης και δεν πρέπει να συγχέεται με την προσφορά χρηματοδότησης. Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται η προκαταβολή και οι υπόλοιποι αναλυτικοί όροι από τους οποίους προκύπτουν οι συγκεκριμένες δόσεις.

Πέντε αστέρια στο Euro NCAP

Το Geely E2 απέσπασε συνολική αξιολόγηση πέντε αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP για το 2026. Με βάση το νέο πρωτόκολλο αξιολόγησης, σημείωσε 79% στην ασφαλή οδήγηση, 72% στην αποφυγή σύγκρουσης, 86% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

Μεταξύ των συστημάτων που αναφέρονται στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται η αναγνώριση λανθασμένης χρήσης της ζώνης ασφαλείας, η παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού και η ανίχνευση παρουσίας παιδιού. Το προηγμένο σύστημα eCall έλαβε την πλήρη βαθμολογία για τις πληροφορίες που μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από σύγκρουση.

Εγγύηση και οδική βοήθεια

Το E2 συνοδεύεται από εγγύηση έξι ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η κάλυψη φτάνει τα οκτώ έτη ή 150.000 χιλιόμετρα. Παρέχονται επίσης έξι χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας, με υπηρεσία mobile service.

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων της Geely στην Ελλάδα, με επίσημο εισαγωγέα τη GEO Mobility Hellas.