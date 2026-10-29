Η GWM φέρνει την παραγωγή του Ora 5 στη Βουλγαρία

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία προγραμματίζει την έναρξη παραγωγής για τις αρχές του 2027, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Great Wall Motor επιλέγει τη Βουλγαρία για την παραγωγή του Ora 5, προσθέτοντας μια σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα στο σχέδιο επέκτασής της στην Ευρώπη. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει συνάψει συμφωνία με τοπικό συνεργάτη, με την έναρξη της παραγωγής του compact SUV να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027.

Η παραγωγική βάση στην περιοχή του Λόβετς προβλέπεται να έχει ετήσια δυναμικότητα 50.000 αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026, ώστε η παραγωγή να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς.

Το Ora 5 ανοίγει τον δρόμο

Το Ora 5 θα αποτελέσει το πρώτο μοντέλο της νέας παραγωγικής δραστηριότητας. Για την ευρωπαϊκή του παρουσία, η GWM προβλέπει ηλεκτρικές, υβριδικές και βενζινοκίνητες εκδόσεις, διευρύνοντας τις επιλογές της σε μια κατηγορία με ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό.

Στην αρχική ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ποια από αυτά τα συστήματα κίνησης θα περιλαμβάνονται στην παραγωγή της βουλγαρικής μονάδας. Επίσης, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας με τον τοπικό συνεργάτη.

Ευρύτερο σχέδιο για την Ευρώπη

Η επένδυση στη Βουλγαρία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης της GWM στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά την παρουσίαση της στρατηγικής της στο Μιλάνο, η εταιρεία αναφέρθηκε στην εισαγωγή τουλάχιστον δέκα νέων μοντέλων μέσα στην επόμενη διετία, συνδυάζοντας την εμπορική επέκταση με τοπική παραγωγή και δραστηριότητες έρευνας και εξέλιξης.

Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ολλανδία, ενώ προετοιμάζει την είσοδό της στη Γαλλία. Η παραγωγική βάση στη Βουλγαρία προορίζεται να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη, σε σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής και τη σταδιακή ενίσχυση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα επόμενα βήματα

Η δυναμικότητα των 50.000 αυτοκινήτων ετησίως προσδιορίζει το μέγεθος της συγκεκριμένης κίνησης. Η GWM είχε προηγουμένως αναφερθεί σε στόχο παραγωγής 300.000 οχημάτων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2029, ωστόσο η τελευταία ανακοίνωση δεν αποσαφηνίζει πώς συνδέεται η βουλγαρική μονάδα με εκείνον τον σχεδιασμό ή αν θα ακολουθήσουν επιπλέον παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Το πρώτο συγκεκριμένο ορόσημο παραμένει η έναρξη παραγωγής του Ora 5 στις αρχές του 2027. Μέσα από αυτή τη συμφωνία, η GWM αποκτά μια παραγωγική βάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί να υποστηρίξει την επόμενη φάση της εμπορικής της παρουσίας στην περιοχή.