Τεράστιες αλλαγές αναμένονται στο Ράλλυ Ντακάρ του 2027, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν στην αλλαγή τοποθεσίας του αγώνα.

Μία ιστορική αλλαγή βρίσκεται προ των πυλών για το Ράλλυ Ντακάρ, καθώς η διοργάνωση αναμένεται να επιστρέψει στην Αφρική το 2027, έπειτα από 19 χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι διοργανωτές προετοιμάζουν τη μεταφορά του αγώνα από τη Σαουδική Αραβία στο Μαρόκο, εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή αφορά την 49η έκδοση του θρυλικού αγώνα αντοχής, ο οποίος διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία από το 2020. Παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την Amaury Sport Organisation (ASO), τρία πρόσωπα που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι προετοιμάζεται ήδη το νέο σχέδιο διεξαγωγής.

This is Dakar. From the inside 💛 Every turn is a challenge. Every second counts. Every decision matters. Step into the SSV with the Dakar 2024 champions and experience the action onboard 🤩 Dream. Dare. Live It. 🔜 #Dakar2027 #DakarInSaudi https://t.co/fgtCdq4guN — DAKAR RALLY (@dakar) October 12, 2026

Το νέο σχέδιο για το Ντακάρ του 2027

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η διοργάνωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου με έναν πρόλογο επί ευρωπαϊκού εδάφους, πιθανότατα στην Ισπανία ή την Πορτογαλία. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στην Αφρική, όπου το Μαρόκο αναμένεται να φιλοξενήσει έως 12 ειδικές διαδρομές.

Ο τερματισμός προγραμματίζεται για τις 22 Ιανουαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι θα αλλάξουν και οι αρχικές ημερομηνίες του αγώνα. Το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε τη διεξαγωγή του Ντακάρ από την 1η έως τις 15 Ιανουαρίου στη Σαουδική Αραβία, με εκκίνηση και τερματισμό στην King Abdullah Economic City και συνολικά 5.320 χλμ χρονομετρημένων ειδικών διαδρομών.

Η ASO είχε εξετάσει προηγουμένως το ενδεχόμενο τροποποίησης της διαδρομής εντός της Σαουδικής Αραβίας, μεταφέροντας τον αγώνα βορειότερα. Ωστόσο, η κλιμάκωση των επιθέσεων σε πόλεις και υποδομές της χώρας φαίνεται ότι οδήγησε τους διοργανωτές στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης εκτός Μέσης Ανατολής.

A feeling beyond words… Landscapes beyond imagination 🏜️ 🔜 #Dakar2027 #DakarInSaudi https://t.co/I6fwGhZlET — DAKAR RALLY (@dakar) September 30, 2026

Επιστροφή στις αφρικανικές ρίζες

Το Ράλλυ Ντακάρ γεννήθηκε το 1978, με την πρώτη διοργάνωση να ξεκινά από το Παρίσι και να διασχίζει την έρημο Σαχάρα με προορισμό την πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Για τρεις δεκαετίες η Αφρική αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του, με τις αχανείς εκτάσεις, τους αμμόλοφους και τις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες να καθιερώνουν τον αγώνα ως μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Προς το παρόν, η ASO, η FIA και η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM) δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την αλλαγή. Η ανακοίνωση της οριστικής διαδρομής αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις χώρες, τις ημερομηνίες και τις ειδικές διαδρομές της 49ης έκδοσης του αγώνα.