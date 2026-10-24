Η FIA ανακοίνωσε το πρόγραμμα του European Baja Cup για το 2027, στο οποίο περιλαμβάνεται και πάλι ο εθνικός μας αγώνας που θα πραγματοποιηθεί στο Άργος Ορεστικό.

Το Baja Greece επιστρέφει στη Δυτική Μακεδονία το τριήμερο 4-6 Ιουνίου 2027, με επίκεντρο το Άργος Ορεστικό. Η ελληνική διοργάνωση θα αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά μέρος του FIA World Baja Cup και του FIA European Baja Cup, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι αγωνιζόμενοι θα δοκιμαστούν στις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές της περιοχής, όπου οι υψηλές ταχύτητες συνδυάζονται με τις προκλήσεις της πλοήγησης και της αντοχής. Παράλληλα, η διεθνής παρουσία του αγώνα ενισχύει την προβολή της Δυτικής Μακεδονίας και τη θέση της Ελλάδας στο ημερολόγιο των αγώνων εκτός δρόμου.

Μία διοργάνωση με διεθνή αναγνώριση

Η ιστορία του Baja Greece ξεκίνησε το 2012, με τον αγώνα να εξελίσσεται σταδιακά σε σημαντικό θεσμό του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από το 2022 περιλαμβάνεται στα διεθνή ημερολόγια της FIA, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόοδο της διοργάνωσης σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αποτελεί και η περιβαλλοντική διαχείριση. Με κεντρικό μήνυμα «Lead the Race, Leave No Trace», οι διοργανωτές εφαρμόζουν πρακτικές περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε με την απόκτηση του δεύτερου αστεριού στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης της FIA.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 4-6 Ιουνίου 2027, με το Άργος Ορεστικό να φιλοξενεί ακόμη μία διεθνή αναμέτρηση που συνδυάζει τον αγωνιστικό ανταγωνισμό με την ανάδειξη της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.