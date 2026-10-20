Μια σημαντική διεθνή διάκριση πανηγυρίζει ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός, με τον Βασίλη Ηλιόπουλο να κατακτά τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Autocross.

Ο Βασίλης Ηλιόπουλος σημείωσε μια τεράστια επιτυχία, καθώς έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία XC Junior του European Autocross. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο νεαρός οδηγός κατέκτησε τον τίτλο στην πρώτη του συμμετοχή στον θεσμό, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν απέναντι σε οδηγούς με μεγαλύτερη εμπειρία.

Ο Ηλιόπουλος εξασφάλισε μαθηματικά την πρώτη θέση στη βαθμολογία στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, όπου τερμάτισε στην 3η θέση της κατάταξης. Συνολικά, στους οκτώ αγώνες του πρωταθλήματος σημείωσε δύο νίκες και ανέβηκε πέντε φορές στο βάθρο, επιδεικνύοντας την απαραίτητη σταθερότητα για να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Μια απαιτητική πορεία σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες

Το φετινό πρωτάθλημα περιλάμβανε οκτώ αγώνες σε Λετονία, Λιθουανία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ισπανία και Πορτογαλία. Ο νεαρός Έλληνας κλήθηκε να προσαρμοστεί σε διαφορετικές πίστες και συνθήκες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς επρόκειτο για την πρώτη του σεζόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Autocross. Απέναντί του βρέθηκαν οδηγοί που συμμετείχαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη διοργάνωση, ωστόσο ο Ηλιόπουλος κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τον τελευταίο αγώνα και τελικά να τον κατακτήσει.

Η στήριξη της οικογένειας και η συνέχεια

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά του διαδραμάτισε η οικογένειά του και ιδιαίτερα ο πατέρας του, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου είναι το σημαντικότερο μέχρι στιγμής επίτευγμα του 15χρονου οδηγού και δημιουργεί προσδοκίες για τη συνέχεια της αγωνιστικής του πορείας. Παράλληλα, προσθέτει μία ακόμη διεθνή διάκριση στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτή τη φορά από έναν οδηγό που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα βήματα της καριέρας του.