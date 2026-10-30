Με πολλά νέα ονόματα στο grid θα ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα θα παρουσιάσει το grid της Formula 1 στην έναρξη του Grand Prix Μεξικού. Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ευκαιρία για νεαρούς και αναπληρωματικούς οδηγούς, καθώς δέκα από τα 22 μονοθέσια θα έχουν διαφορετικό οδηγό πίσω από το τιμόνι τους.

Το FP1 της Παρασκευής θα διεξαχθεί χωρίς ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του πρωταθλήματος, όπως οι Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ. Συνολικά δέκα ομάδες θα χρησιμοποιήσουν rookies, με τη Ferrari να είναι η μοναδική εξαίρεση, διατηρώντας τους δύο βασικούς οδηγούς της.

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Ποιοι θα οδηγήσουν στο Μεξικό

Η Mercedes θα παραχωρήσει το μονοθέσιο του Ράσελ στον Φρέντερικ Βέστι, ενώ ο Αγιούμου Ιγουάσα θα αντικαταστήσει τον Φερστάπεν στη Red Bull Racing. Στη McLaren, ο πρωταθλητής της Formula 2 το 2025, Λεονάρντο Φορναρόλι, θα πάρει τη θέση του Νόρις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμμετοχές των Νίκολα Τσόλοφ, Γκαμπριέλε Μίνι και Φρέντι Σλέιτερ, οι οποίοι θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε επίσημη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1. Ο Τσόλοφ θα αντικαταστήσει τον Λίαμ Λόσον στη Racing Bulls, ο Μίνι τον Φράνκο Κολαπίντο στην Alpine και ο Σλέιτερ τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο στην Audi.

Ο Ρίο Χιρακάβα θα οδηγήσει τη Haas του Εστεμπάν Οκόν, ο Λουκ Μπράουνινγκ τη Williams του Άλεξ Άλμπον και ο Τζακ Κρόφορντ την Aston Martin του Λανς Στρολ. Τη δεκάδα συμπληρώνει ο Κόλτον Χέρτα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Βάλτερι Μπότας στην Cadillac.

Γιατί τόσοι rookies στο Μεξικό;

Οι κανονισμοί υποχρεώνουν τις ομάδες να παραχωρούν κάθε μονοθέσιο σε rookie για δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών μέσα στη σεζόν. Το Μεξικό προσφέρεται για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, καθώς δεν αποτελεί τριήμερο Αγώνα Σπριντ και οι βασικοί οδηγοί θα έχουν άλλες δύο περιόδους για την προετοιμασία τους.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.