Τη δική του εξήγηση για την απώλεια της pole position στο Μεξικό έδωσε ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έμεινε απογοητευμένος με τον εαυτό του.

Η Scuderia Ferrari είχε την ταχύτητα να διεκδικήσει την pole position στο Grand Prix Μεξικού και ο Σαρλ Λεκλέρ έδειχνε για μεγάλο μέρος των κατατακτηρίων ο επικρατέστερος για την πρώτη θέση. Ωστόσο, ο Μονεγάσκος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την τελευταία του προσπάθεια στο Q3, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην τρίτη θέση, πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον και τον Τζορτζ Ράσελ.

Η διαφορά του από τον Βρετανό teammate του ήταν μόλις 0,119 δευτερόλεπτα, όμως ο Λεκλέρ δεν αναζήτησε δικαιολογίες για την απώλεια της pole.

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Ξανά αυτοκριτική από Λεκλέρ

Στις δηλώσεις του μετά τις κατατακτήριες, ο Λεκλέρ στάθηκε ιδιαίτερα στην προετοιμασία των ελαστικών, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την απόδοση της Ferrari.

«Δεν έκανα αρκετά καλή δουλειά. Οι γύροι εξόδου από τα pits ήταν επίσης πολύ δύσκολοι, όσον αφορά το να φέρουμε τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας. Εκεί αντιμετωπίσαμε τη μεγαλύτερη δυσκολία και εκεί δυσκολεύτηκα στη δεύτερη προσπάθεια του Q3. Είχα έναν σχετικά καθαρό γύρο εξόδου, αλλά το μονοθέσιο είχε πολύ διαφορετική αίσθηση σε σχέση με πριν και δεν έκανα αυτό που έπρεπε όταν χρειαζόταν», δήλωσε.

Ο Μονεγάσκος ήταν ακόμη πιο αυστηρός με τον εαυτό του στη συνέντευξη Τύπου της FIA: «Η προετοιμασία των ελαστικών είναι πολύ σημαντική. Δυσκολεύτηκα να έχω τις ίδιες συνθήκες στους γύρους εξόδου καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Όμως, στο τέλος, όταν είχα έναν καθαρό γύρο εξόδου στη δεύτερη προσπάθεια του Q3, δεν έκανα τη δουλειά μου. Επομένως, μπορώ να είμαι θυμωμένος μόνο με τον εαυτό μου».

Οι δυσκολίες της Ferrari στην πίστα

Η περιορισμένη πρόσφυση στο Autodromo Hermanos Rodriguez έκανε ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου γρήγορου γύρου. Ο Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι το μονοθέσιο ήταν ιδιαίτερα νευρικό, ειδικά στο τελευταίο μέρος των κατατακτηρίων.

«Πάλευα αρκετά με το μονοθέσιο, ιδιαίτερα στο Q3. Όμως, πιστεύω ότι όλοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα εδώ. Υπάρχει τόσο λίγη πρόσφυση, με το επίπεδο κάθετης δύναμης που έχουμε, ώστε πρέπει συνεχώς να παλεύεις με το μονοθέσιο. Παρ' όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον να πιέζεις στα όρια κάτω από αυτές τις συνθήκες».

Ο Λεκλέρ εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για τον αγωνιστικό ρυθμό της Ferrari, επισημαίνοντας ότι το μονοθέσιο είχε καλή συμπεριφορά από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.