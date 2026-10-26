Yamaha MT-125: Η επόμενη γενιά για μια νέα γενιά (vid)

Υιοθετώντας στυλ και σχεδίαση από τα μεγαλύτερα μοντέλα της σειράς, το MT-125 μας έρχεται το 2027 με μια εντελώς νέα εμφάνιση.

Αυτή περιλαμβάνει μια επανασχεδιασμένη σέλα, η οποία προσδίδει στη μοτοσικλέτα μια πιο επιμήκη και λεπτή σιλουέτα, βελτιώνοντας παράλληλα την εργονομία και τη σύνδεση μεταξύ αναβάτη και μηχανής. Η νέα σχεδίαση του ρεζερβουάρ, με πιο έντονες καμπύλες και επιθετικό χαρακτήρα, ενισχύει την εργονομία για τον αναβάτη και προσδίδει μια αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στο αστικό περιβάλλον. Τα πλαϊνά καλύμματα διαθέτουν ένα ανανεωμένο, χαρακτηριστικό πάνελ με ανάγλυφη υφή, το οποίο φέρει ένα διαφανές, σκουρόχρωμο μοτίβο τύπου «glitch» και το λογότυπο MT. Η ανανεωμένη εμφάνιση προσδίδει μια δυναμική, αστική προσωπικότητα, χάρη στον αιχμηρό και γωνιώδη σχεδιασμό του εμπρός μέρους, που ολοκληρώνεται με μια σκουρόχρωμη, διαφανή μάσκα και το λογότυπο MT-125. Τα φώτα θέσης LED –σε σχήμα λεπίδας– και τα φλας LED συνθέτουν ένα πιο ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα φωτισμού, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα. Ένας χρωματικός συνδυασμός με μεγαλύτερη αντίθεση –το νέο «Redline White»– περιλαμβάνει δίχρωμη σέλα και έρχεται να προστεθεί στις ήδη εμβληματικές επιλογές «Ice Storm», «Icon Blue» και «Tech Black», ενώ στα πλαϊνά ξεχωρίζει ένα τολμηρό νέο γραφικό «125».

Πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, η Yamaha μπήκε δυνατά στην κατηγορία των Hyper Naked, παρουσιάζοντας τα MT-09, MT-07, MT-03 και MT-125. Η οικογένεια έθεσε τα πρότυπα και ενέπνευσε μια νέα γενιά αναβατών, δημιουργώντας μια κληρονομιά που παραμένει αξεπέραστη.

Έκτοτε, κάθε μοντέλο έχει εξελιχθεί, διατηρώντας σε κάθε νέα του έκδοση το χαρακτηριστικό, επιθετικό στυλ, την εξαιρετική οδική συμπεριφορά και την απολαυστική ισχύ με άφθονη ροπή.

Διατηρώντας τον κινητήρα των 125 κ.εκ. με σύστημα VVA, το πλαίσιο τύπου Deltabox, το ανεστραμμένο πιρούνι των 41mm και το ύψος σέλας στα 810mm, το MT-125 του 2027 προσφέρει την ίδια εξαιρετική οδική συμπεριφορά, πρόσφυση και έλεγχο που έχουν συνηθίσει οι αναβάτες του. Η επιτάχυνση και οι επιδόσεις του, που χαρακτηρίζονται από άφθονη ροπή, είναι βέβαιο ότι -τηρουμένων των αναλογιών- θα ενθουσιάσουν τους θερμόαιμους teenagers. Για να παραμένουν οι αναβάτες συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι σε κάθε διαδρομή, η μοτοσικλέτα διαθέτει οθόνη TFT 5 ιντσών με δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω της δωρεάν εφαρμογής Yamaha MyRide, καθώς και ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με οδηγίες στροφή-προς-στροφή (turn-by-turn). Η συνδεσιμότητα αυτή επιτρέπει στον αναβάτη να διαχειρίζεται κλήσεις, μουσική και μηνύματα κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Το νέο MT-125 του 2027 θα είναι διαθέσιμο στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών της Yamaha στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027 σε τέσσερις χρωματικές επιλογές: Ice Storm, Redline White, Icon Blue και Tech Black. Η Υamaha έχει δημιουργήσει μια σειρά από πακέτα και μεμονωμένα Γνήσια Αξεσουάρ, τα οποία επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη του MT-125 να διαμορφώσει εύκολα τη μοτοσiκλέτα του σύμφωνα με το προσωπικό του στυλ.

Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν τα πακέτα και τα αξεσουάρ πριν από την παραλαβή και να ζητήσουν την τοποθέτησή τους από τον επίσημο συνεργάτη της Yamaha. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στα πακέτα διατίθενται επίσης και μεμονωμένα.

Η δωρεάν εφαρμογή MyRide της Yamaha προσφέρει σε όλους τους αναβάτες μοντέλων MT τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία οδήγησής τους, παρέχοντας λειτουργίες όπως η καταγραφή και δημιουργία διαδρομών, καθώς και πληροφορίες οδήγησης, όπως η γωνία κλίσης, η διανυθείσα απόσταση και άλλα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, να προσθέσουν φωτογραφίες και να τις μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με την κοινότητα του MyRide. Για το MT-125, το MyRide αποτελεί επίσης την εφαρμογή που επιτρέπει τη συνδεσιμότητα με smartphone.