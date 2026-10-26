Ιδιαίτερα επικριτικές δηλώσεις από τον Φερνάντο Αλόνσο για το επίπεδο των οδηγών της Formula 1 μετά το τέλος του Grand Prix ΗΠΑ.

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο μετά το Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1, εξαπολύοντας επίθεση στον Άλεξ Άλμπον για τη μεταξύ τους σύγκρουση στον πρώτο γύρο. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το περιστατικό, θεωρώντας ότι του στέρησε μια σημαντική ευκαιρία να βαθμολογηθεί.

Η Aston Martin είχε παρουσιάσει την καλύτερη αγωνιστική της εικόνα μετά τη Μαλαισία στο Circuit of the Americas, όμως οι ζημιές στην AMR26 περιόρισαν σημαντικά την απόδοσή της. Ο Ισπανός δεν «μάσησε» τα λόγια του και μίλησε με ιδιαίτερα επικριτικό ύφος για τους συναγωνιστές του.

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Σκληρή επίθεση στον Άλμπον

Το περιστατικό σημειώθηκε στην 11η στροφή του πρώτου γύρου, όταν ο Άλμπον επιχείρησε να κινηθεί στην εσωτερική του Αλόνσο. Τα δύο μονοθέσια συγκρούστηκαν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο πάτωμα της Aston Martin.

Μετά τον αγώνα, ο Αλόνσο ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την κίνηση του οδηγού της Williams: «Ο Άλμπον ξέχασε ότι υπήρχε η 11η στροφή και ότι έπρεπε να στρίψει αριστερά».

Ο Ισπανός δεν σταμάτησε εκεί, αλλά προχώρησε σε μια γενικότερη αξιολόγηση των οδηγών που αγωνίζονται στις τελευταίες θέσεις.

«Όταν εκκινείς από πίσω, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος. Πιστεύω ότι το επίπεδο των οδηγών στο τελευταίο τρίτο του grid είναι πολύ χαμηλό αυτή τη στιγμή, όπως είδαμε σήμερα με τον Άλεξ. Επομένως, πρέπει να βελτιώσουμε το μονοθέσιό μας και να εκκινούμε λίγο πιο μπροστά», τόνισε.

🔥 🔥 🔥 TOQUE ENTRE ALBON E ALONSO NA CURVA 1! Alexander Albon toca no carro de Fernando Alonso na primeira curva e danifica bastante a lateral do carro. https://t.co/ik379RV7dn — Aston Martin F1 Brasil 🇧🇷 (@AstonMartinBRF1) October 25, 2026

Η ζημιά που κατέστρεψε τον αγώνα

Η σύγκρουση είχε σημαντικές συνέπειες για την απόδοση της Aston Martin. Ο Αλόνσο αποκάλυψε ότι ένα μεγάλο τμήμα του πατώματος είχε καταστραφεί, επηρεάζοντας τόσο την αεροδυναμική απόδοση όσο και τη συμπεριφορά του μονοθεσίου.

«Νομίζω ότι χάσαμε μισό δευτερόλεπτο ή και περισσότερο ανά γύρο. Το μονοθέσιο ήταν κατεστραμμένο. Το είδα στο parc fermé και έλειπε το μισό πάτωμα. Δεν ξέρω πώς συνεχίσαμε και πώς καταφέραμε να παραμείνουμε σχετικά ανταγωνιστικοί. Αν το μονοθέσιο ήταν ακέραιο, πιστεύω ότι οι βαθμοί θα ήταν μια πολύ πιθανή εξέλιξη. Κινούμασταν στη 12η θέση ουσιαστικά με μισό μονοθέσιο. Θα μπορούσαμε να βαθμολογηθούμε και ίσως να πλησιάσουμε τη Williams στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά φρόντισαν να μην έχουμε καμία ευκαιρία». Έχασα ακόμη περισσότερα κομμάτια από το πάτωμα και δεν μπορούσα να στρίψω», είπε.

Η απάντηση του Άλμπον

Από την πλευρά του, ο Άλεξ Άλμπον παρουσίασε διαφορετική εικόνα για τη σύγκρουση, εξηγώντας ότι είχε ήδη τοποθετήσει τη Williams στην εσωτερική και δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αποφευχθεί η επαφή.

«Ήμουν στην εσωτερική του Φερνάντο και ο χώρος που είχα εξαφανίστηκε. Προσπάθησα να αποφύγω τη σύγκρουση ανεβαίνοντας στο κερμπ, αλλά δεν τα κατάφερα. Φαντάζομαι ότι υπέστη ζημιές, όπως κι εγώ, καθώς οδήγησα ολόκληρο τον αγώνα με σπασμένη εμπρός πτέρυγα».

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