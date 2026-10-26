Η νίκη ήταν ένας εφικτός στόχος για τη Scuderia Ferrari σύμφωνα με τον Σαρλ Λεκλέρ, όμως αυτό δεν ήταν εφικτό μετά το αποτέλεσμα του Σαββάτου.

Στο Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1 η Scuderia Ferrari έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στους τελευταίους αγώνες. Η αναβαθμισμένη SF-26 ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο COTA, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να τερματίζουν στις θέσεις 2 και 4 αντίστοιχα.

Ο Μονεγάσκος προσπέρασε τους Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους έχοντας πιο φρέσκα ελαστικά και επανόρθωσε για την μέτρια εμφάνισή του στο Q3 του Σαββάτου. Μάλιστα, η Ferrari θα μπορούσε να πάρει το 2-3 εάν δεν είχε εμφανιστεί το Virtual Safety Car στους τελευταίους γύρους, καθώς ο Χάμιλτον ήταν πάνω από δευτερόλεπτο ταχύτερος του Φερστάπεν και τερμάτισε ακριβώς πίσω του.

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Η νίκη που χάθηκε το Σάββατο

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Λεκλέρ εξήγησε ότι η Ferrari είχε την ταχύτητα να διεκδικήσει την πρώτη θέση, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του μονοθεσίου στις κατατακτήριες δοκιμές.

«Αν κοιτάξουμε τις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, ήμασταν πολύ δυνατοί. Στις κατατακτήριες, όμως, στο Q3 ήταν εξαιρετικά δύσκολο να φέρουμε τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία και πιθανότατα χάσαμε εκεί την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τη νίκη. Σήμερα, πάντως, ο Κίμι ήταν πολύ δυνατός. Συνολικά, πιστεύω ότι δεν είμαστε ακόμη αρκετά σταθεροί στην απόδοσή μας», ανέφερε.

Η Ferrari επέλεξε στρατηγική δύο pit stop, σε αντίθεση με τη Mercedes που ολοκλήρωσε τον αγώνα με μία αλλαγή ελαστικών. Ο Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι για ένα διάστημα πίστεψε πως θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μεγαλύτερη φθορά των ελαστικών του Αντονέλι.

«Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι η νίκη ήταν εφικτή, όταν είδα τον Κίμι να πηγαίνει για μία αλλαγή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, περιμέναμε ότι θα δυσκολευόταν περισσότερο προς το τέλος του αγώνα. Όμως δεν δυσκολεύτηκε ποτέ πραγματικά».

Ο Αντονέλι ήταν υπερβολικά γρήγορος

Ο Μονεγάσκος είχε εξαιρετικό ρυθμό με τη σκληρή γόμα στο τελευταίο stint, καταφέρνοντας να προσπεράσει τον Φερστάπεν και να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Παρά την ταχύτητά του, αναγνώρισε ότι ο Αντονέλι ήταν δύσκολο να ηττηθεί ακόμη και χωρίς τις μάχες που προηγήθηκαν.

«Η σκληρή γόμα ήταν πραγματικά πολύ καλή και μπορούσα να πιέσω αρκετά. Ρωτούσα συνεχώς τον μηχανικό μου για τον ρυθμό του Κίμι, αλλά μάλλον ήμουν λίγο υπερβολικά αισιόδοξος. Ήθελα να προσπαθήσω, όμως πιθανότατα έχασα πολύ χρόνο με τον Μαξ και τον Λάντο. Ακόμη και με καθαρή πίστα μπροστά μου, δεν νομίζω ότι θα έφτανα τον Κίμι. Ήταν απλώς υπερβολικά γρήγορος σήμερα».

Η δεύτερη θέση, πάντως, ενίσχυσε την αισιοδοξία του για τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς. Ο Λεκλέρ θεωρεί ότι η Ferrari έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου, τόσο με τις αναβαθμίσεις όσο και με τις αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου.

«Έχουμε φέρει καλές αναβαθμίσεις και ακολουθούμε μια κατεύθυνση που μου αρέσει. Αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο και είμαι αισιόδοξος. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο και να τη μετατρέψουμε σε νίκη».

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