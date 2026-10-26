LIVE Pole Position by Allwyn: O Αντονέλι έκανε πρόβα τίτλου στο Τέξας

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP ΗΠΑ.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix ΗΠΑ και της νίκης του Κίμι Αντονέλι στο Circuit of the Americas, που τον έφερε πιο κοντά στην κατάκτηση του πρώτου του τίτλου.

Στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε την επιστροφή του Ιταλού και της Mercedes F1 στις νίκες, τη μάχη των Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν και όλα όσα έγιναν το τριήμερο στο Τέξας.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.