Απογοητευμένος με τον αγώνα του στο Τέξας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing παρότι κατάφερε να ανέβει στο χαμηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ανώμαλη προσγείωση για τον Μαξ Φερστάπεν επεφύλασσε το Grand Prix ΗΠΑ. Ο Ολλανδός εκκινώντας από τη 2η θέση είχε ως στόχο τη νίκη, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει το τρία στα τρία. Μάλιστα, έχασε και μία θέση από τον Σαρλ Λεκλέρ τερματίζοντας εν τέλει 3ος.

Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά για τον Ολλανδό. Στους τελευταίους γύρους ο Λιούις Χάμιλτον τον πλησίασε επικίνδυνα, όμως η εμφάνιση του Virtual Safety Car του έδωσε τη δυνατότητα να κρατηθεί μπροστά από τον οδηγό της Scuderia. Ωστόσο για τον ίδιο το ζητούμενο είναι ένα: Η εμφάνιση της Red Bull Racing στο Circuit of the Americas ήταν κατώτερη των προσδοκιών.

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Το στρατηγικό λάθος της Red Bull Racing

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Φερστάπεν παραδέχθηκε ότι η ομάδα βασίστηκε υπερβολικά στα συμπεράσματα των προηγούμενων Grand Prix, χωρίς να προσαρμοστεί έγκαιρα στις διαφορετικές συνθήκες του Όστιν.

«Ήταν αρκετά απογοητευτικό. Δεν κάναμε καθόλου καλό αγώνα, δεν είχαμε καλό ρυθμό, κάναμε λάθη. Για κάποιον λόγο, οι πιο μαλακές γόμες δεν λειτουργούσαν ιδιαίτερα καλά. Πιστεύω επίσης ότι χρησιμοποιήσαμε τα ελαστικά με λανθασμένη σειρά. Κάποια στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι όσοι είχαν τις πιο σκληρές γόμες έβρισκαν πολύ καλή πρόσφυση, αλλά εμείς δεν αντιδράσαμε. Ήμασταν πολύ τυχεροί με το Virtual Safety Car στο φινάλε».

Ο Φερστάπεν εξήγησε ότι η Red Bull Racing επηρεάστηκε από την επιτυχία της στρατηγικής που είχε ακολουθήσει στους προηγούμενους αγώνες: «Μάλλον επιμείναμε υπερβολικά σε αυτό που πιστεύαμε μετά τους δύο προηγούμενους αγώνες, όπου οι πιο μαλακές γόμες ήταν οι ταχύτερες. Εδώ, όμως, αυτό ξεκάθαρα δεν λειτούργησε».

Τα προβλήματα στη μονάδα ισχύος

Πέρα από τη στρατηγική, ο Ολλανδός αποκάλυψε ότι η συμπεριφορά της μονάδας ισχύος δεν ήταν σταθερή, δυσκολεύοντας σημαντικά την οδήγησή του.

«Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με τη μονάδα ισχύος. Η συμπεριφορά της στις στροφές ήταν πολύ ασυνεπής. Σε κάθε γύρο, σε κάθε στροφή, αντιδρούσε διαφορετικά. Έτσι δεν μπορείς να βρεις ρυθμό ούτε να αποκτήσεις σταθερότητα με το μονοθέσιο. Είχαμε επίσης ένα αργό pit stop. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που δεν πήγαν καλά σήμερα», δήλωσε ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε και στις αδυναμίες της RB22, εξηγώντας γιατί το μονοθέσιο δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό όσο στους προηγούμενους αγώνες: «Δεν είμαστε οι ταχύτεροι στις γρήγορες στροφές, ούτε στις αργές. Νομίζω ότι εδώ χρειαζόταν να είσαι εξαιρετικά γρήγορος είτε στις γρήγορες είτε στις αργές στροφές. Όταν δεν υπερέχεις σε κανένα από τα δύο, καταλήγεις απλώς να έχεις μέτρια απόδοση. Και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς συνέβη στον αγώνα».

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