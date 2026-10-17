Ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο ντεμπούτο του στο GT World Challenge Europe, παρότι δεν κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα του Πορτιμάο.

Στην πρώτη του μόλις εμφάνιση στο GT World Challenge Europe Endurance Cup, o Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, δίχως όμως να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ανέλαβε τη Mercedes-AMG GT3 EVO #3 της Mercedes-AMG Team Verstappen Racing στο τελευταίο κομμάτι του τρίωρου αγώνα στο Πορτιμάο και την έφερε μέχρι την 9η θέση, παρά το γεγονός ότι οι ελπίδες για ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα είχαν ουσιαστικά χαθεί πριν μπει στο cockpit.

Τη νίκη στον τελευταίο αγώνα του Endurance Cup για το 2026 πήρε η Mercedes-AMG Team GetSpeed με τους Ραλφ Άρον, Φάμπιαν Σίλερ και Μαξιμίλιαν Γκετς. Το #17 πλήρωμα εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη στρατηγική του και επικράτησε των δύο Porsche που είχαν πρωταγωνιστήσει στο πρώτο κομμάτι του αγώνα.

That’s the final GT World Challenge Europe race done ✅ A drive-through penalty set us back, but the guys showed some lovely moves out there, fighting back to P9 👊 https://t.co/IeTeafLblj — Max Verstappen (@VerstappenCOM) October 17, 2026

Από το πίσω μέρος στην πρώτη δεκάδα

Ο Φερστάπεν μοιράστηκε τη Mercedes-AMG #3 με τους Μπεν Μπάρνικοτ και Κρις Λάλαμ, όμως το καθοριστικό περιστατικό για το πλήρωμα σημειώθηκε προτού αναλάβει ο ίδιος. Ο Λάλαμ είχε επαφή με τη Mercedes-AMG #48 του Λούκα Στολτς στην επανεκκίνηση μετά από περίοδο Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με τους αγωνοδίκες να επιβάλλουν ποινή διέλευσης στη Verstappen Racing, ενώ το αυτοκίνητο ήταν στην πρώτη 6άδα.

Η ποινή έστειλε το #3 προς το πίσω μέρος της κατάταξης και ο Φερστάπεν ανέλαβε για το τελευταίο stint από την 24η θέση. Με περίπου 45 λεπτά να απομένουν, το αποτέλεσμα έμοιαζε να έχει χαθεί, όμως ο Ολλανδός δεν περιορίστηκε απλώς στο να οδηγήσει μέχρι την καρό σημαία.

📸 Driver swap 🔄 https://t.co/GvomqyWzeh October 17, 2026

Η νέα περίοδος Αυτοκινήτου Ασφαλείας συμπίεσε το grid και του έδωσε την ευκαιρία να επιτεθεί. Ο Φερστάπεν άρχισε να περνά διαδοχικά αντιπάλους, ανεβαίνοντας γρήγορα στην κατάταξη και δείχνοντας ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση στην κίνηση και στις μάχες σώμα με σώμα. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που πέρασε ήταν η Aston Martin #34, η Ferrari #51 και η BMW #32 της WRT.

Στο τελευταίο κομμάτι έφτασε και τη Ferrari #50 του Αρτούρ Λεκλέρ, δίνοντας μάχη με τον αδερφό του οδηγού με τον οποίο τρέχει αντίπαλος στις πίστες της Formula 1. Μάλιστα ο Λεκλέρ τον προσπέρασε από την εσωτερική στη στροφή 1, πριν ο Φερστάπεν με μια γενναία βουτιά τον ξαναπροσπεράσει για την 9η θέση. Έτσι ολοκλήρωσε το πρώτο του GT World Challenge Europe από την 24η στην 9η θέση στο δικό του stint, κερδίζοντας 15 θέσεις και περιορίζοντας σημαντικά τη ζημιά από την ποινή που είχε προηγηθεί.

MAX EMILIAN VERSTAPPENNNN https://t.co/wSuAsvS6OP October 17, 2026

Η GetSpeed κέρδισε τη μάχη με τις Porsche

Στην κορυφή, η Mercedes-AMG #17 της GetSpeed ξεκίνησε από τη 2η θέση, όμως στο πρώτο μέρος του αγώνα οι δύο Porsche είχαν τον έλεγχο. Ο Αλέσιο Πικαριέλο διατηρούσε την #2 Boutsen VDS στην πρωτοπορία, έχοντας πίσω του την #80 Lionspeed GP του Τόμας Πράινινγκ.

Η αλλαγή ήρθε στον πρώτο κύκλο των pit stop. Η GetSpeed κράτησε το αυτοκίνητό της στην πίστα για έναν επιπλέον γύρο, την ώρα που οι δύο Porsche βρέθηκαν σε έντονη μεταξύ τους μάχη μετά τις στάσεις τους. Η απώλεια χρόνου των αντιπάλων άνοιξε την πόρτα για το overcut και έφερε τη Mercedes-AMG στην καθαρή πρωτοπορία.

The Verstappen squad is moving forward. Chris Lulham goes P6 with this move. Max will be in for the finish... 📺 https://t.co/vvmn4O64Hk #GTWorld https://t.co/Szwr9UKN1j October 17, 2026

Ο Άρον κατάφερε στη συνέχεια να δημιουργήσει διαφορά, όμως το πρώτο Αυτοκίνητο Ασφαλείας εξαφάνισε το πλεονέκτημα της GetSpeed. Μετά τις τελευταίες αλλαγές οδηγών, ο Σίλερ κράτησε την πρώτη θέση και χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ακόμη μία επανεκκίνηση, όταν δεύτερο Αυτοκίνητο Ασφαλείας συγκέντρωσε ξανά το grid.

Παρά την πίεση, ο Γερμανός άνοιξε και πάλι τη διαφορά και πέρασε πρώτος την καρό σημαία, χαρίζοντας στη GetSpeed την πρώτη νίκη της σεζόν. Η #17 Mercedes-AMG τερμάτισε 5,062 δλ. μπροστά από την Porsche #2 της Boutsen VDS, ενώ η Porsche #80 της Lionspeed GP συμπλήρωσε το βάθρο.

Η Ferrari #71 της Selected Car Racing κέρδισε την Gold Cup τερματίζοντας μάλιστα 4η γενικής, ενώ η BMW #30 της WRT επικράτησε στη Silver Cup. Για τον Φερστάπεν, πάντως, το Πορτιμάο έκλεισε με μία εμφάνιση που έδειξε ότι ακόμη και όταν το αποτέλεσμα είχε ήδη δυσκολέψει, μπορούσε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

O Ελληνοελβετός οδηγός, Άλεξ Φοντάνα, που αγωνίστηκε με τη #89 Porsche της Lionspeed στην κατηγορία Bronze Cup, κατέλαβε τη 47η θέση στη Γενική Κατάταξη.

Δείτε ολόκληρο τον αγώνα του GT World Challenge Europe Endurance Cup από το Πορτιμάο στο παρακάτω βίντεο.