Με τεράστια αυτοπεποίθηση και έναν τρομερό γύρο ο Κίμι Αντονέλι θα ξεκινήσει από την pole position στο Τέξας με φόντο την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου στη Formula 1.

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, εξασφαλίζοντας την pole position στο Grand Prix ΗΠΑ. Ο Ιταλός της Mercedes ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές του Όστιν και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής, όπου έχει την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να εξασφαλίσει τον τίτλο.

Παρά τη σημασία του αποτελέσματος, ο 20χρονος απέφυγε να επικεντρωθεί στα σενάρια του πρωταθλήματος. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητά του είναι να μετατρέψει την pole position σε νίκη, αναγνωρίζοντας πως ο ανταγωνισμός από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Ίσακ Χατζάρ αναμένεται ιδιαίτερα ισχυρός.

Στόχος η νίκη

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τις κατατακτήριες, ο Αντονέλι ρωτήθηκε εάν σκέφτεται ήδη την πιθανότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Όστιν, καθώς και πόσο σημαντική θα είναι η εκκίνηση.

«Πήραμε την pole position, οπότε θέλουμε να κερδίσουμε αύριο. Ο Μαξ ήταν πολύ γρήγορος και ο Ίσακ έκανε απίστευτη δουλειά, επομένως δεν θα είναι εύκολο», δήλωσε.

Ο Ιταλός στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα μέτρα του αγώνα, γνωρίζοντας ότι η διατήρηση της πρωτοπορίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή εκκίνηση και ελπίζω να παραμείνουμε πρώτοι μέχρι την πρώτη στροφή. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, παρότι η μάχη θα είναι πολύ κλειστή».

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση με την αρχική του προσπάθεια στο Q3, καθώς ένα λάθος στον δεύτερο γρήγορο γύρο δεν του επέτρεψε να βελτιώσει τον χρόνο του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τις κατατακτήριες. Το Q3 ήταν πολύ δύσκολο λόγω του ανέμου. Υπήρχαν ισχυρές και απρόβλεπτες ριπές, αλλά είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την pole position», τόνισε.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion και της Ford από τις 21:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα στον οποίο ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.