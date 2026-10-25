Θα υπάρξει νέος Βασιλιάς;

Το Grand Prix στο Austin του Τέξας είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του και αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να γραφτεί ιστορία.

Όλα κινούνται γύρω από το όνομα του Κίμι Αντονέλι που έχει τη δυνατότητα από τώρα να γίνει ο νέος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο Ιταλός πιλότος ήταν από τους πιο σταθερούς τη φετινή σεζόν και με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων έχει τη δυνατότητα να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος, μετά το τέλος αυτού του Grand Prix.

Για να συμβεί λοιπόν αυτό θα χρειαστεί ο ίδιος να πάρει την 1η θέση στη βαθμολογία, ο Ράσελ να τερματίσει από την 9η θέση και κάτω και ο Χάμιλτον από την 5η θέση και κάτω. Ο συνδυασμός δεν είναι απίθανος και το να δει πρώτος την καρό σημαία ο Αντονέλι, προσφέρεται σε απόδοση 3.25 στη Novibet.

Αυτός που βρίσκεται βέβαια σε τρομερή φόρμα είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής προέρχεται από δύο σερί νίκες ενώ στα 5 τελευταία Grand Prix στο Austin μετράει τέσσερις νίκες. Το να βρεθεί και πάλι στην 1η θέση του βάθρου προσφέρεται σε απόδοση 2.10 στη Novibet.

Στο Austin, o Χάμιλτον έχει «χτίσει» τη δική του παράδοση. Έχει σφραγίσει μαθηματικά τα 2 από τα 7 πρωταθλήματά του ενώ έχει συνολικά 5 νίκες σε αυτή την πίστα. Το να ανέβει στο βάθρο βρίσκεται σε απόδοση 3.25 στη Novibet.

Όλα τα βλέμματα των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα βρίσκονται στο Austin και δεν αποκλείεται την Κυριακή το άθλημα να έχει νέο βασιλιά!

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