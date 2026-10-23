O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Circuit of the Americas.

Το Grand Prix ΗΠΑ, ο 18ος αγώνας της Formula 1 στο 2026, ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να πάρουν μια πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό Circuit of the Americas και να αντλήσουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια.

Από τους πρώτους γύρους είδαμε αρκετούς γύρους να ακυρώνονται λόγω παραβίασης ορίων πίστας. Σε αυτή την παγίδα έπεσε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έγραψε τον ταχύτερο γύρο της διαδικασίας, όμως το έκανε βγαίνοντας εκτός των λευκών γραμμών, κι έτσι ο χρόνος του δεν μέτρησε. Το κομμάτι των ορίων πίστας θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επηρεάσει τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Θετικό ξεκίνημα για τη Ferrari

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP ΗΠΑ ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:36,052 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Μάλιστα ήταν ο μοναδικός οδηγός της ιταλικής ομάδας που είχε το νέο πακέτο αναβαθμίσεων στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών. Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να υπολείπεται 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Λεκλέρ.

Πολύ κοντά στους δύο πρώτους ήταν οι McLaren και Mercedes F1. Ο 3ος Λάντο Νόρις ήταν 0,245 δλ μακριά από την κορυφή, ενώ ο 4ος Τζορτζ Ράσελ ήταν 0,326 δλ πίσω από τον Μονεγάσκο της Ferrari.

Off the blocks 😮‍💨 It's Charles Leclerc at the top of the timesheets after the opening laps in FP1, on a 1:36.761 on the medium tyres 👀 #F1 #USGP https://t.co/pIt6oapNNr — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Από την πρώτη στιγμή η Ferrari έδειξε να έχει εξαιρετική ταχύτητα στο COTA με την αναβαθμισμένη SF-26. Όσο περνούσε όμως η ώρα στο FP1 η Red Bull RB22 έδειξε να είναι το πιο σταθερό μονοθέσιο και παράλληλα υπάκουο στις κινήσεις του οδηγού. Η ομάδα που έδειξε να δυσκολεύεται περισσότερο να βρει ταχύτητα στο FP1 ήταν η Mercedes, όμως η W17 δείχνει να είναι σε καλό δρόμο.

Φυσικά, ρόλο έπαιξαν και οι χαρτογραφήσεις που χρησιμοποιούσε η κάθε ομάδα. Στο FP1 οι οδηγοί δεν κυνηγάνε απαραίτητα τον ταχύτερο χρόνο, αλλά τη σωστή αίσθηση και τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων ενόψει της συνέχειας.

Πέρα από τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες, στην πρώτη 10άδα είδαμε τις Audi και Racing Bulls. O Γκάμπριελ Μπορτολέτο ήταν 8ος όντας στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Λεκλέρ, ενώ οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον ήταν στο 9-10.

George Russell locks up into Turn 1 💨 He'll be looking to get his eye in as quickly as he can this weekend! 👀 #F1 #USGP https://t.co/PzZNn5LnNw October 23, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Circuit of the Amercas. Εκεί, θα δούμε τους οδηγούς να κάνουν αλλαγές στα μονοθέσιά τους και να κάνουν πολύτιμους γύρους προσομοίωσης αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP ΗΠΑ

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.