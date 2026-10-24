O Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Circuit of the Americas πριν τη μάχη της pole position.

Η δράση στο Grand Prix ΗΠΑ, τον 18ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών πριν τις κατατακτήριες δοκιμές. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της συνέχειας.

Κεντρικό θέμα και πάλι ήταν τα όρια πίστας. Πολλοί γύροι ακυρώθηκαν και πάλι, με το συνολικό αριθμό παραβιάσεων των ορίων να πλησιάζει τα 200 από το ξεκίνημα του FP1. Πολύ σημαντική αποδείχθηκε και η διαχείριση των ελαστικών στον έναν γρήγορο γύρο, καθώς η υπερθέρμανσή τους κοστίζει σε χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

H Ferrari έκανε το απόλυτο στα FPs

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Grand Prix ΗΠΑ ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός στον πρώτο του γύρο με το δεύτερο σετ μαλακής γόμας ελαστικών έγραψε το 1:34,893 και πήρε την 1η θέση. Ωστόσο, ήταν ο ταχύτερος νόμιμος χρόνος που είδαμε, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ κατέβηκε για περίπου ένα δέκατο του δευτερολέπτου, όμως βγήκε εκτός ορίων πίστας.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη 2η θέση με την RB22, όντας ιδιαίτερα γρήγορος, ειδικά στον πρώτο τομέα της πίστας. Ο Λεκλέρ ήταν στην 3η θέση, όμως πρέπει να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τα όσα κάνει στον τελευταίο τομέα του COTA, στον οποίο είναι ταχύτερος με διαφορά από τον δεύτερο.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Mercedes F1, με τη διαφορά τους από την κορυφή να είναι στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Στη McLaren η MCL40 έχει αποδειχθεί ένα πολύ δύστροπο μονοθέσιο, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να μην έχουν έναν καθαρό γύρο στο FP3. Εντός της 10άδας είδαμε τις Audi και Alpine δια χειρός Νίκο Χούλκενμπεργκ και Πιέρ Γκασλί.

Όμως το κύριο αντικείμενο συζήτησης είναι τα όρια πίστας και δεν αποκλείεται στις κατατακτήριες δοκιμές η pole να κριθεί από αυτό. Το σίγουρο είναι πως η μάχη θα είναι συναρπαστική.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Συντονιστείτε από τις 23:40 στο LIVE του gMotion και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα GP ΗΠΑ FP3

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.