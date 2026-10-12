Με ένα ιδιαίτερα απολογητικό ύφος ο Λιούις Χάμιλτον εξήγησε τι πήγε στραβά στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη.

Ένα τριήμερο που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Λιούις Χάμιλτον μετατράπηκε σε εφιάλτη στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Βρετανός εκκίνησε 3ος, όμως η στρατηγική που ακολούθησε ήταν η χειρότερη δυνατή, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 6η θέση.

Το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν το γεγονός γιατί δεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ενώ έβγαλε τον αγώνα έχοντας για 47 γύρους τη μαλακή γόμα ελαστικών.

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Η ανάληψη ευθύνης

Ο Χάμιλτον μετά τον τερματισμό ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Έπειτα, δεν έδωσε καμία συνέντευξη, με τη Ferrari να δημοσιεύει εκ μέρους του μία ιδιαίτερη ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει, ο 7ακις παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε πως ήταν λάθος η στρατηγική που επέλεξε και ζήτησε συγγνώμη για το αποτέλεσμα.

«Το σημερινό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε και ήταν δική μου ευθύνη. Σε μία πίστα όπου είναι δύσκολο να προσπεράσεις, πρέπει να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και επέλεξα να ξεκινήσω με καινούργια μεσαία γόμα, να κάνω μεγάλο πρώτο stint και να προσπαθήσω να λειτουργήσει η στρατηγική της μίας στάσης. Δυστυχώς, η μεσαία γόμα δεν απέδωσε τόσο καλά όσο η μαλακή».

Στο δεύτερο stint ο ρυθμός του βελτιώθηκε, όμως ένα ακόμη κρίσιμο σημείο ήρθε κατά τη διάρκεια του VSC. Η Ferrari τον κάλεσε στα pits, αλλά ο Χάμιλτον έχασε την είσοδο και αποφάσισε στη συνέχεια να παραμείνει στην πίστα.

«Είχα καλό δεύτερο stint και ο ρυθμός επέστρεψε, όμως δεν μπορούσα να κάνω την πρόοδο που χρειαζόμουν. Υπό το VSC η ομάδα με κάλεσε στα pits, αλλά έχασα την είσοδο. Μετά αποφάσισα να μείνω έξω και να προσπαθήσω να κρατήσω τη θέση μου μέχρι το τέλος».

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, επιβεβαίωσε πως κάλεσαν τον Χάμιλτον στα pits κι εκείνος αρνήθηκε. Όμως από τη μετάδοση δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ του Βρετανού και της ομάδας ώστε να μπει για αλλαγή ελαστικών μαζί με τον Λεκλέρ, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα.

Συγγνώμη και στην ομάδα

Η επιλογή αυτή τον άφησε εκτεθειμένο στους τελευταίους γύρους, όταν η φθορά των ελαστικών αυξήθηκε δραματικά και έχασε τρεις θέσεις. Ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε ότι δεν κατηγορεί τη Ferrari για το αποτέλεσμα και απολογήθηκε για τους βαθμούς που χάθηκαν.

«Ήταν ένα επώδυνο μάθημα, αλλά αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις αποφάσεις που πήρα. Δεν θα λειτουργήσει κάθε επιλογή και μπορώ να αποδεχθώ ότι έκανα λάθος, όμως ζητώ συγγνώμη από την ομάδα για τους βαθμούς που χάσαμε σήμερα».

Κλείνοντας, ο Χάμιλτον τόνισε ότι θα συνεχίσει τη δουλειά ενόψει του επόμενου αγώνα: «Θα συνεχίσω να δουλεύω και θα επιστρέψω για να παλέψω ξανά».

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε σήμερα, Δευτέρα 12/10 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου η ομάδα του gMotion θα αναλύσει εκτενώς το GP Σιγκαπούρης.