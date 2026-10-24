O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Circuit of the Americas.

Η δράση στο Grand Prix ΗΠΑ, τον 18ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να συνεχίσουν την εξέλιξη των μονοθεσίων τους και να βρουν το κατάλληλο στήσιμο για τη συνέχεια του τριημέρου.

Τα όρια πίστας συνέχισαν να ταλαιπωρούν τους οδηγούς, με τον Άλεξ Άλμπον να μην έχει καταγεγραμμένο έναν αξιοπρεπή γύρο σε δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Η κόκκινη σημαία δεν εμφανίστηκε στο FP2, κι έτσι στα τελευταία 20 λεπτά οι οδηγοί πραγματοποίησαν stint με πολλά καύσιμα.

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H Ferrari ξανά στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP ΗΠΑ ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έκανε έναν εξαιρετικό γύρο και έγραψε το 1:35,291 δείχνοντας πως έχει βρει την ταχύτητα που θέλει στο Τέξας έως τώρα.

Στη 2η θέση ήταν αυτή τη φορά ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας έχασε πολύ χρόνο στον τελευταίο τομέα της πίστας, ο οποίος είναι ο πιο αδύναμος της W17 έως τώρα. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός και ήταν 0,189 δλ πίσω από τον Λεκλέρ.

Η διαφορά μεταξύ των τριών παραπάνω ομάδων είναι πάρα πολύ μικρή, όμως δεν γνωρίζουμε τη δυναμική της McLaren Racing. O Λάντο Νόρις ήταν 7ος, όμως έκανε την ταχύτερη επίδοσή του με τη σκληρή γόμα ελαστικών, με την MCL40 να έχει πολλά προβλήματα στον τελευταίο τομέα της πίστας. Αύριο στις κατατακτήριες αναμένεται να «πέσουν» οι μάσκες και η pole position θα κριθεί στα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Στη 10άδα είδαμε ένα μονοθέσιο της Racing Bulls και ένα της Haas. O Λίαμ Λόσον πήρε την 6η θέση, ενώ ο Όλιβερ Μπέρμαν ήταν 10ος.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix ΗΠΑ συνεχίζεται το Σάββατο στις 20:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών πριν από τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP2 GP ΗΠΑ

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