Ο κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τις ΗΠΑ και την πίστα του Τέξας.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, η φετινή σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον 18ο αγώνα της χρονιάς, καθώς το φετινό πρωτάθλημα οδεύει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή του.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το εντυπωσιακό Circuit of the Americas, που ξεκινά επίσης ένα ακόμη triple header, με Μεξικό και Βραζιλία να ακολουθούν. Σε αυτό τον αγώνα ο Κίμι Αντονέλι έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

RACE WEEK 🥳 Kicking off this triple-header with a trip to Texas 🇺🇸 #F1 #USGP https://t.co/e8RxqclXnN — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στην πίστα του Τέξας πραγματοποιήθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταξιωθεί ως μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές για τους οδηγούς. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 απαιτητικές για κάθε μονοθέσιο στροφές. Η έντονη ανηφορική προσέγγιση στην πρώτη στροφή προσφέρει ευκαιρίες προσπεράσματος, ενώ η γρήγορη αλληλουχία στροφών του πρώτου τομέα απαιτεί ακρίβεια στις αλλαγές κατεύθυνσης. Η μεγάλη πίσω ευθεία και οι πιο αργές στροφές του τελευταίου τμήματος συμπληρώνουν μια πίστα στην οποία η ισορροπία του μονοθεσίου παίζει καθοριστικό ρόλο.

Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 56 γύρους. Νικητής το 2025 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο στο 1:36,169. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix ΗΠΑ είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 6 στο σύνολο.

Reminder: This lap is mandatory viewing every year in Austin 🌅 #F1 #USGP https://t.co/4aljaEgbHy October 20, 2026

Τι να περιμένουμε στο Grand Prix ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον στο Όστιν επικεντρώνεται στη μάχη της κορυφής, με τον Κίμι Αντονέλι να έχει την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο. Η Mercedes παραμένει η ομάδα αναφοράς του φετινού πρωταθλήματος, όμως η Red Bull Racing έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της, με τον Μαξ Φερστάπεν να προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες. Ο Ολλανδός έχει ιδιαίτερα καλή παράδοση στο Circuit of the Americas και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς διεκδικητές της νίκης.

Παράλληλα, η Ferrari θέλει να πλησιάσει τη Mercedes στη βαθμολογία των κατασκευαστών έχοντας ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο, ενώ η McLaren επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στη Red Bull Racing στη μάχη για την τρίτη θέση. Με έξι αγώνες να απομένουν και το πρωτάθλημα να μπαίνει στην τελική του ευθεία, το αποτέλεσμα στο Τέξας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες ενόψει των επόμενων δύο Grand Prix σε Μεξικό και Βραζιλία.

Calamity for McLaren, as seen from the top of the COTA Tower! 🔭 #F1 #USGP https://t.co/RbNebYCqKm October 20, 2026

Τα ελαστικά του Grand Prix

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Circuit of the Americas.

Λόγω της τραχιάς ασφάλτου της πίστας, δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες στον αγώνα της Κυριακής. Η ποικιλία στη στρατηγική αναμένεται να μας δώσει έναν συναρπαστικό αγώνα.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP θα μεταδοθούν ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 18ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και το Grand Prix της Κυριακής.

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 16:30 η ομάδα της εκπομπής Pole Position by Allwyn θα κάνει την ανάλυση του GP ΗΠΑ στο Youtube του Gazzetta.

Πρόγραμμα GP ΗΠΑ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

19:30-20:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

00:00-01:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (βράδυ Παρασκευής)

20:30-21:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

00:00-01:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE βράδυ Σαββάτου 23:40)

22:00 – Αγώνας (LIVE 21:30)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

16:30 – Εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.