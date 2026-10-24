BMW F 450 RR: Για τον δρόμο και την πίστα με δίπλωμα Α2 (vid)

Μετά τις εκδόσεις Adventure και Naked, η BMW παρουσιάζει και μια Supersport εκδοχή με δικύλινδρο κινητήρα 420 κ.εκ. και 48 ίππους.

Σύμφωνα με τους Βαυαρούς, το BMW F 450 RR εξελίχθηκε ως ένα ανεξάρτητο supersport μοντέλο στην οικογένεια F 450, με στόχο να προσφέρει τη χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία BMW. Με πλαίσιο και γεωμετρία ειδικά μελετημένα για supersport μοτοσικλέτα, αλλά και συστηματική μείωση του βάρους, ο σχεδιασμός ακολουθεί ξεκάθαρα τη σύγχρονη γραμμή του S 1000 RR, αναδεικνύοντας οπτικά έναν απόλυτα δυναμικό χαρακτήρα.

Η σιλουέτα αποτυπώνει με συνέπεια τη σχεδιαστική φιλοσοφία RR. Το έντονα χαμηλωμένο μπροστινό μέρος, σε συνδυασμό με την ανασηκωμένη ουρά, η χαρακτηριστική γραμμή RR και τα winglets τονίζουν τον προσανατολισμό της μοτοσικλέτας. Τα ασύμμετρα πλαϊνά τμήματα του φέρινγκ, οι αεραγωγοί στη δεξιά πλευρά και η διαιρούμενη σχεδίαση του μπροστινού μέρους προσθέτουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του RR DNA. Ο προβολέας LED, με τη γνώριμη σχεδίαση των φώτων ημέρας RR, διαμορφώνει τη μοναδική εμφάνιση της μοτοσικλέτας.

Έτσι, λοιπόν, μετά το διπλής χρήσης F 450 GS και το στρητάδικο F 450 R, η BMW προσφέρει στο κοινό της (και όχι μόνο) μια μοτοσικλέτα supersport για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πίστα.

Κύρια χαρακτηριστικά του F 450 RR