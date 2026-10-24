BMW F 450 RR: Για τον δρόμο και την πίστα με δίπλωμα Α2 (vid)
Σύμφωνα με τους Βαυαρούς, το BMW F 450 RR εξελίχθηκε ως ένα ανεξάρτητο supersport μοντέλο στην οικογένεια F 450, με στόχο να προσφέρει τη χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία BMW. Με πλαίσιο και γεωμετρία ειδικά μελετημένα για supersport μοτοσικλέτα, αλλά και συστηματική μείωση του βάρους, ο σχεδιασμός ακολουθεί ξεκάθαρα τη σύγχρονη γραμμή του S 1000 RR, αναδεικνύοντας οπτικά έναν απόλυτα δυναμικό χαρακτήρα.
Η σιλουέτα αποτυπώνει με συνέπεια τη σχεδιαστική φιλοσοφία RR. Το έντονα χαμηλωμένο μπροστινό μέρος, σε συνδυασμό με την ανασηκωμένη ουρά, η χαρακτηριστική γραμμή RR και τα winglets τονίζουν τον προσανατολισμό της μοτοσικλέτας. Τα ασύμμετρα πλαϊνά τμήματα του φέρινγκ, οι αεραγωγοί στη δεξιά πλευρά και η διαιρούμενη σχεδίαση του μπροστινού μέρους προσθέτουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του RR DNA. Ο προβολέας LED, με τη γνώριμη σχεδίαση των φώτων ημέρας RR, διαμορφώνει τη μοναδική εμφάνιση της μοτοσικλέτας.
Έτσι, λοιπόν, μετά το διπλής χρήσης F 450 GS και το στρητάδικο F 450 R, η BMW προσφέρει στο κοινό της (και όχι μόνο) μια μοτοσικλέτα supersport για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πίστα.
Κύρια χαρακτηριστικά του F 450 RR
- Στόχος εξέλιξης: μέγιστη οδηγική απόλαυση χάρη στην εξαιρετική ευελιξία, τις υψηλές επιδόσεις, την εκτεταμένη μείωση του βάρους και την εύκολη πρόσβαση.
- Εξαιρετική αναλογία ισχύος/βάρους στην κατηγορία A2: 48 Hp με βάρος μόλις 177 kg πλήρες υγρών.
- Δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας με μέγιστη ροπή 43 Nm στις 6.750 σ.α.λ.
- Ελαφρύς κινητήρας με εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στον αντικραδασμικό άξονα και τα κομβία στροφάλου ανά 135°.
- Τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού: Base, Sport (με Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση), M Sport (με Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση), M Sport Innovation Package (Easy Ride Clutch, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro και Sport ανάρτηση).
- Το σύστημα συμπλέκτη Easy Ride Clutch (ERC) βελτιώνει σημαντικά την ευκολία χρήσης, την άνεση κατά την οδήγηση και τις επιδόσεις. Διατίθεται από το εργοστάσιο για την έκδοση M Sport ως μέρος του Innovation Package, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε όλες τις άλλες εκδόσεις.
- Κιβώτιο έξι σχέσεων και τελική μετάδοση στην αριστερή πλευρά. Το Shift Assistant Pro επιτρέπει γρήγορα ανεβάσματα και κατεβάσματα σχέσεων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη.
- Ανοξείδωτο σύστημα εξάτμισης κάτω από τον κινητήρα, με δύο καταλύτες.
- Προγράμματα οδήγησης «Rain», «Road» και «Race», καθώς και τα συστήματα ABS Pro, DBC, DTC και MSR στον βασικό εξοπλισμό. Το Riding Modes Pro προσθέτει το πρόγραμμα «Race Pro», με δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης (παραμετροποίηση).
- Πλαίσιο από ατσάλινο σωληνωτό χωροδικτύωμα για βέλτιστη ακαμψία, στιβαρότητα και ακρίβεια στην οδήγηση. Ειδικά ρυθμισμένο για σπορ οδήγηση, με κοντό μεταξόνιο και συμπαγή διάταξη.
- Εμπρός ανάρτηση με ανεστραμμένο πιρούνι και πίσω ανάρτηση με αλουμινένιο κοίλο ψαλίδι και γόνατο ελατηρίου με ρυθμιζόμενη προφόρτιση και απόσβεση επαναφοράς. Με τη Sport ανάρτηση, το πιρούνι προσφέρει επιπλέον ρυθμίσεις απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς.
- Σύστημα πέδησης Brembo σε συνδυασμό με BMW Motorrad ABS Pro για ασφαλές φρενάρισμα ακόμη και υπό κλίση. Το Dynamic Brake Control (DBC) και το δυναμικό φως φρένων ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια.
- Μαρσπιέ και πλαϊνό σταντ από σφυρήλατο αλουμίνιο για μειωμένο βάρος.
- Βάσεις μαρσπιέ συνεπιβάτη βιδωμένες στο υποπλαίσιο.
- Αναστρέψιμη διάταξη αλλαγής ταχυτήτων, για ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα και αγωνιστική αίσθηση στην πίστα.
- Θερμαινόμενα γκριπ ως στάνταρ εξοπλισμός.
- Φωτισμός Full LED ως στάνταρ εξοπλισμός.
- Εκτεταμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και εξαιρετική λειτουργικότητα μέσω της μεγάλης, ιδιαίτερα ευανάγνωστης οθόνης TFT 6,5 ιντσών.
- Πρακτική θύρα USB-C στην περιοχή του τιμονιού.
- Γνήσια αξεσουάρ BMW Motorrad, υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του αναβάτη, από λύσεις αποθήκευσης και M Performance Parts έως εξοπλισμό για ασφάλεια, εργονομία και άνεση, συντήρηση και τεχνολογία, πλοήγηση και επικοινωνία.