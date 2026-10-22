Οι αγώνες στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού είναι πάντα ευκαιρία για τις ομάδες να παρέμβουν στους χρωματισμούς των μονοθεσίων της όπως θα γίνει στο GP ΗΠΑ.

Το Grand Prix ΗΠΑ είναι παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες εμπορικές διοργανώσεις της Formula 1 και αρκετές ομάδες αξιοποιούν την επίσκεψη στο Τέξας για να παρουσιάσουν ειδικούς χρωματισμούς στα μονοθέσιά τους. Το φετινό αγωνιστικό τριήμερο στο Circuit of the Americas δεν είναι εξαίρεση.

Συνολικά πέντε από τις έντεκα ομάδες του πρωταθλήματος έχουν επιβεβαιώσει αλλαγές στην εμφάνιση των μονοθεσίων τους για τον 18ο αγώνα της σεζόν. Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Haas και Cadillac επέλεξαν διαφορετικά σχέδια, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία τους, τις συνεργασίες τους και την αμερικανική κουλτούρα.

Οι νέοι χρωματισμοί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο αγωνιστικό τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από ειδικές αγωνιστικές φόρμες και κράνη. Ας δούμε τι έχει ετοιμάσει κάθε ομάδα για το Όστιν.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Περισσότερο λευκό στη Ferrari

Η Ferrari παρουσιάζει έναν χρωματισμό εμπνευσμένο από τα τεχνικά σχέδια και τα πρώτα στάδια εξέλιξης ενός μονοθεσίου. Σε συνεργασία με την HP, η SF-26 αποκτά γραφικά που παραπέμπουν σε μηχανολογικά σχέδια, ενώ οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ θα φορούν ειδικές λευκές και κόκκινες αγωνιστικές φόρμες.

Peeling back the layers on the SF-26 ✍️❤️ https://t.co/kkm6kWhLMJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 22, 2026

Νέο special livery για τη Mercedes F1

Η Mercedes ενσωματώνει έντονες μπλε λεπτομέρειες στη W17, προβάλλοντας το πρόγραμμα εξατομίκευσης MANUFAKTUR της γερμανικής εταιρείας. Οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι θα φορούν επίσης ειδικές αγωνιστικές φόρμες, σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε.

In Austin, we wear blue 💙🩵 Our custom livery for the United States GP, courtesy of MANUFAKTUR 😤 https://t.co/dDBT4fZK9h — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 21, 2026

H Aston Martin έχει επέτειο

Η Aston Martin γιορτάζει τη συμπλήρωση πέντε ετών συνεργασίας με την Cognizant, παρουσιάζοντας έναν ειδικό χρωματισμό για την AMR26. Το σχέδιο αποτελεί αναφορά στη συνεργασία που ξεκίνησε το 2021, όταν η βρετανική ομάδα επέστρεψε στη Formula 1 με τη σημερινή της ονομασία.

Taking a closer look at our special @Cognizant Austin livery. Celebrating five years of building together, in a city where technology meets creativity. #USGP https://t.co/Sa7NDJE8f8 October 21, 2026

Godzilla, η επιστροφή

Η Haas επιστρέφει στο θέμα του Γκοτζίλα, αυτή τη φορά με έναν χρωματισμό που περιλαμβάνει γαλάζιες λεπτομέρειες και γραφικά εμπνευσμένα από την επερχόμενη ταινία Godzilla Minus Zero. Πρόκειται για τη δεύτερη φετινή συνεργασία της αμερικανικής ομάδας με την ιαπωνική TOHO, μετά το Grand Prix Ιαπωνίας.

Taking a closer look at our special @Cognizant Austin livery. Celebrating five years of building together, in a city where technology meets creativity. #USGP https://t.co/Sa7NDJE8f8 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 21, 2026

Η Cadillac σε ρυθμούς Τέξας

Η Cadillac επέλεξε να τιμήσει την κουλτούρα του Τέξας με έναν χρωματισμό εμπνευσμένο από την Άγρια Δύση. Το μονοθέσιο των Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες αποκτά σχέδια που θυμίζουν κεντήματα σε καουμπόικα ρούχα και δερμάτινες σέλες, μαζί με διακριτικές αναφορές στο Όστιν και την αμερικανική ιστορία.

A new look for our first rodeo. Distinctly American artistry brought to you in design collaboration with GM Design Studios. https://t.co/Uvr39uOGV3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 20, 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.