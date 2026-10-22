F1: Οι ομάδες που άλλαξαν χρώματα στα μονοθέσιά τους για το GP ΗΠΑ

F1: Οι ομάδες που άλλαξαν χρώματα στα μονοθέσιά τους για το GP ΗΠΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι αγώνες στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού είναι πάντα ευκαιρία για τις ομάδες να παρέμβουν στους χρωματισμούς των μονοθεσίων της όπως θα γίνει στο GP ΗΠΑ.

Το Grand Prix ΗΠΑ είναι παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες εμπορικές διοργανώσεις της Formula 1 και αρκετές ομάδες αξιοποιούν την επίσκεψη στο Τέξας για να παρουσιάσουν ειδικούς χρωματισμούς στα μονοθέσιά τους. Το φετινό αγωνιστικό τριήμερο στο Circuit of the Americas δεν είναι εξαίρεση.

Συνολικά πέντε από τις έντεκα ομάδες του πρωταθλήματος έχουν επιβεβαιώσει αλλαγές στην εμφάνιση των μονοθεσίων τους για τον 18ο αγώνα της σεζόν. Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Haas και Cadillac επέλεξαν διαφορετικά σχέδια, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία τους, τις συνεργασίες τους και την αμερικανική κουλτούρα.

Οι νέοι χρωματισμοί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο αγωνιστικό τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από ειδικές αγωνιστικές φόρμες και κράνη. Ας δούμε τι έχει ετοιμάσει κάθε ομάδα για το Όστιν.

  • Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Περισσότερο λευκό στη Ferrari

Η Ferrari παρουσιάζει έναν χρωματισμό εμπνευσμένο από τα τεχνικά σχέδια και τα πρώτα στάδια εξέλιξης ενός μονοθεσίου. Σε συνεργασία με την HP, η SF-26 αποκτά γραφικά που παραπέμπουν σε μηχανολογικά σχέδια, ενώ οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ θα φορούν ειδικές λευκές και κόκκινες αγωνιστικές φόρμες.

 

Νέο special livery για τη Mercedes F1

Η Mercedes ενσωματώνει έντονες μπλε λεπτομέρειες στη W17, προβάλλοντας το πρόγραμμα εξατομίκευσης MANUFAKTUR της γερμανικής εταιρείας. Οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι θα φορούν επίσης ειδικές αγωνιστικές φόρμες, σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε.

H Aston Martin έχει επέτειο

Η Aston Martin γιορτάζει τη συμπλήρωση πέντε ετών συνεργασίας με την Cognizant, παρουσιάζοντας έναν ειδικό χρωματισμό για την AMR26. Το σχέδιο αποτελεί αναφορά στη συνεργασία που ξεκίνησε το 2021, όταν η βρετανική ομάδα επέστρεψε στη Formula 1 με τη σημερινή της ονομασία.

Godzilla, η επιστροφή

Η Haas επιστρέφει στο θέμα του Γκοτζίλα, αυτή τη φορά με έναν χρωματισμό που περιλαμβάνει γαλάζιες λεπτομέρειες και γραφικά εμπνευσμένα από την επερχόμενη ταινία Godzilla Minus Zero. Πρόκειται για τη δεύτερη φετινή συνεργασία της αμερικανικής ομάδας με την ιαπωνική TOHO, μετά το Grand Prix Ιαπωνίας.

Η Cadillac σε ρυθμούς Τέξας

Η Cadillac επέλεξε να τιμήσει την κουλτούρα του Τέξας με έναν χρωματισμό εμπνευσμένο από την Άγρια Δύση. Το μονοθέσιο των Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες αποκτά σχέδια που θυμίζουν κεντήματα σε καουμπόικα ρούχα και δερμάτινες σέλες, μαζί με διακριτικές αναφορές στο Όστιν και την αμερικανική ιστορία.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Scuderia Ferrari Press media

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 