Τα μαθήματα που πήρε το τεχνικό τμήμα της Red Bull Racing από τη φετινή χρονιά θα ενσωματωθούν στη δημιουργία του μονοθεσίου για την επόμενη σεζόν της Formula 1.

Η Red Bull Racing ετοιμάζει έναν εκτεταμένο επανασχεδιασμό του μονοθεσίου της για το 2027, παρά τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της στους τελευταίους αγώνες της Formula 1. Το νέο RB23 θα διαφέρει σχεδόν ολοκληρωτικά από το φετινό RB22, με τις αλλαγές να επεκτείνονται ακόμη και στο σασί και στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αγωνιστικής ανάκαμψης της αυστριακής ομάδας. Οι αναβαθμίσεις που παρουσιάστηκαν στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν αποδείχθηκαν καθοριστικές, επιτρέποντας στον Μαξ Φερστάπεν να επιστρέψει στις νίκες στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, με την RB22 να είναι για πολλούς το κυρίαρχο μονοθέσιο. Ωστόσο, αντί να διατηρήσει μεγάλο μέρος της υπάρχουσας σχεδιαστικής φιλοσοφίας, η Red Bull έχει εντοπίσει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ενόψει της επόμενης χρονιάς.

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Επανασχεδιασμός για την επιστροφή στην κορυφή

Παρότι οι τεχνικοί κανονισμοί του 2027 δεν προβλέπουν μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας αντίστοιχη με εκείνη του 2026, η Red Bull θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με αλλαγές στον βασικό σχεδιασμό του μονοθεσίου.

Ο τεχνικός διευθυντής των «ταύρων», Πιερ Βασέ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο RacingNews365 ότι η εξέλιξη του RB23 βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και πως ελάχιστα εξαρτήματα θα μεταφερθούν αυτούσια από το φετινό μονοθέσιο.

«Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς και αρκετοί περιορισμοί στο μονοθέσιό μας. Είμαι βέβαιος ότι και οι άλλοι έχουν διαφορετικούς περιορισμούς. Δεν είναι ιδανικό για το cost cap, αλλά προσπαθούμε να κατασκευάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα εξαρτήματα», εξήγησε ο Βασέ.

Ο Γάλλος ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές δεν θα περιοριστούν σε επιμέρους αεροδυναμικές επιφάνειες, αλλά θα επηρεάσουν τη συνολική αρχιτεκτονική του RB23: «Σχεδόν τίποτα δεν θα μεταφερθεί στο νέο μονοθέσιο, επειδή έχουμε εντοπίσει πολλούς τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Αυτό αφορά τη διάταξη των εξαρτημάτων, την αεροδυναμική και τα μηχανικά μέρη. Κάποια στοιχεία θα διατηρηθούν, αλλά θα είναι πολύ λίγα. Ακόμη και το κιβώτιο ταχυτήτων και το σασί θα είναι διαφορετικά».

Γιατί η Red Bull επιλέγει τόσο μεγάλες αλλαγές

Η απόφαση δείχνει ότι η ομάδα δεν αντιμετωπίζει τη βελτίωση του RB22 ως απόδειξη πως έχει εξαλείψει όλες τις σχεδιαστικές αδυναμίες του. Αντίθετα, επιδιώκει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που απέκτησε μέσα στη χρονιά, χωρίς να δεσμευτεί από την υπάρχουσα διάταξη των μηχανικών και αεροδυναμικών εξαρτημάτων.

Ένα από τα ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την αυστριακή ομάδα είναι η μεταβολή της συμπεριφοράς του μονοθεσίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή ενός αγώνα. Ο Φερστάπεν έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο πρόβλημα, με τον επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, να παραδέχεται ότι ορισμένες από τις αιτίες του δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως με το φετινό μονοθέσιο.

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