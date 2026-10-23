Νέους αυστηρούς περιορισμούς στη λειτουργία των ομάδων της Formula 1 από το 2027 επέβαλλε η FIA, ώστε να κλείσει πιθανά παραθυράκια.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων της Formula 1 φέρνουν οι νέοι οικονομικοί κανονισμοί που θα τεθούν σε ισχύ το 2027. Η FIA αυστηροποιεί το πλαίσιο ελέγχου του ανώτατου ορίου δαπανών (cost cap), επιβάλλοντας σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στα αγωνιστικά τμήματα και τις υπόλοιπες τεχνολογικές δραστηριότητες των οργανισμών.

Στόχος των νέων μέτρων είναι να αποκλειστεί η δυνατότητα έμμεσης αξιοποίησης προσωπικού και τεχνογνωσίας που δεν προσμετρώνται στον αγωνιστικό προϋπολογισμό. Οι αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν αυτή την εβδομάδα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ), προβλέπουν αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και ακόμη και στις μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.

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Αυστηρός διαχωρισμός προσωπικού και εγκαταστάσεων

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν τον φυσικό διαχωρισμό των εγκαταστάσεων σε χώρους αποκλειστικής πρόσβασης για το προσωπικό της Formula 1 και σε χώρους που χρησιμοποιούνται από εργαζομένους άλλων δραστηριοτήτων. Η πρόσβαση θα ελέγχεται ηλεκτρονικά, ενώ τα σχετικά αρχεία θα διατηρούνται για τρία χρόνια, ώστε να μπορούν να εξεταστούν από τη FIA.

Εργαζόμενοι της Formula 1 και άλλων τμημάτων δεν θα επιτρέπεται πλέον να μοιράζονται γραφεία. Εγκαταστάσεις όπως αεροδυναμικές σήραγγες, προσομοιωτές και δυναμόμετρα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές, αλλά όχι ταυτόχρονα και χωρίς δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως οι καντίνες, οι διάδρομοι και οι χώροι στάθμευσης, θα παραμείνουν προσβάσιμοι σε όλους. Ωστόσο, δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση της βασικής εργασίας των υπαλλήλων σε αυτούς, προκειμένου να αποτραπεί η παράκαμψη του διαχωρισμού.

Αντίστοιχοι περιορισμοί επιβάλλονται στα πληροφοριακά συστήματα. Το προσωπικό της Formula 1 δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η χρήση εφαρμογών επικοινωνίας, εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων ή συμβατικών διευθετήσεων για την παράκαμψη των περιορισμών. Η μεταφορά τεχνογνωσίας θα επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, από τη Formula 1 προς τις άλλες δραστηριότητες, αλλά όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Περιορισμοί ακόμη και στις μετακινήσεις εργαζομένων

Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι νέοι κανόνες για τη μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των αγωνιστικών και μη αγωνιστικών τμημάτων. Εργαζόμενος που μεταφέρεται από μια εξωτερική δραστηριότητα στην ομάδα της Formula 1 θα πρέπει προηγουμένως να περάσει περίοδο τριών μηνών χωρίς να εργάζεται σε καμία από τις δύο δραστηριότητες και χωρίς πρόσβαση στα περιορισμένης χρήσης πληροφοριακά συστήματα. Στη συνέχεια, θα δεσμεύεται συμβατικά να εργάζεται αποκλειστικά στη Formula 1 για τουλάχιστον 12 μήνες.

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν ένας εργαζόμενος αποχωρεί από την ομάδα της Formula 1 για να ενταχθεί σε άλλο τεχνολογικό τμήμα του ίδιου οργανισμού, θα απαιτείται νέο συμβόλαιο και πλήρης αλλαγή των δικαιωμάτων πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα. Θα πρέπει επίσης να απασχολείται αποκλειστικά σε δραστηριότητες εκτός του σπορ για 12 μήνες, ενώ οι αποδοχές του θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στο cost cap της χρονιάς κατά την οποία πραγματοποιείται η μετακίνηση.

Η FIA είχε ήδη επιχειρήσει να περιορίσει ανάλογες πρακτικές με την τεχνική οδηγία TD45 το 2023, απαιτώντας την οικονομική καταγραφή της πνευματικής ιδιοκτησίας που μεταφέρεται από εξωτερικά τεχνολογικά τμήματα στις ομάδες. Ακολούθησαν περιορισμοί στον επιμερισμό των μισθών εργαζομένων που προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερες από μία δραστηριότητες, με την ομοσπονδία να απαιτεί πλέον την πλήρη προσμέτρηση των αποδοχών τους όταν συνεισφέρουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το The Race, η αυστηρότητα των νέων μέτρων προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετές ομάδες, χωρίς όμως να μεταβάλει τη στάση της FIA. Οι κανονισμοί αναμένεται να υποχρεώσουν ορισμένους οργανισμούς να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των τεχνολογικών τους τμημάτων, καθώς η ομοσπονδία επιδιώκει να αποκλείσει όχι μόνο τις αποδεδειγμένες παραβιάσεις, αλλά και τις δυνατότητες καταστρατήγησης του cost cap.

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