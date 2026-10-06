Η νέα Mercedes-Benz GLB συνδυάζει ευρύχωρη καμπίνα με εξελιγμένο υβριδικό σύστημα, σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και την άνεση που χρειάζεται ένα πραγματικά premium αυτοκίνητο.

Η Mercedes-Benz GLB απέκτησε εξαρχής ξεχωριστή θέση στην γκάμα της μάρκας χάρη στην τετραγωνισμένη σχεδίαση, την ευρύχωρη καμπίνα και τη δυνατότητα επτά θέσεων. Στη δεύτερη γενιά της, μεγαλώνει και αξιοποιεί τις νέες διαστάσεις για να προσφέρει περισσότερη άνεση στους επιβάτες, διατηρώντας τον οικογενειακό της προσανατολισμό.

Η νέα γενιά βασίζεται στην αρχιτεκτονική MMA και διατίθεται με υβριδικά σύνολα βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Στην GLB 200 Hybrid, ένας υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας 1,5 λίτρων συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο. Η διάταξη επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εξυπηρετεί τον ήρεμο, οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η βασική ιδέα πίσω από την GLB παραμένει ευδιάκριτη: ψηλό αμάξωμα, καλή εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου και δυνατότητα προσθήκης τρίτης σειράς καθισμάτων. Η μεγαλύτερη εξωτερική της διάσταση συνοδεύεται από ουσιαστικό όφελος στην καμπίνα, ενώ η ψηφιακή αναβάθμιση φέρνει το εσωτερικό πιο κοντά στα νεότερα μοντέλα της Mercedes-Benz.

Μεγαλύτερη, με ξεκάθαρο χαρακτήρα

Η τετραγωνισμένη σιλουέτα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της GLB. Η σχεδόν οριζόντια οροφή, το ψηλό πίσω μέρος και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες δίνουν στο αυτοκίνητο μια στιβαρή παρουσία, με αναλογίες που ευνοούν την ευρυχωρία. Οι γραμμές του αμαξώματος παραμένουν καθαρές, επιτρέποντας στις διαστάσεις και στα φωτιστικά σώματα να διαμορφώνουν την εικόνα του.

Το μήκος φτάνει τα 4.732 χλστ., το πλάτος τα 1.861 χλστ. και το ύψος τα 1.681 χλστ. Το μεταξόνιο των 2.889 χλστ. είναι αυξημένο κατά 60 χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ το συνολικό μήκος έχει μεγαλώσει κατά 98 χλστ. Η GLB καταλαμβάνει πλέον περισσότερο χώρο στον δρόμο, προσφέροντας αντίστοιχα μεγαλύτερα περιθώρια για τους επιβάτες της.

Στο εμπρός μέρος, η νέα φωτεινή υπογραφή με το μοτίβο του αστεριού συνδέει την GLB με τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Οι φωτεινές λωρίδες τονίζουν το πλάτος, ενώ η εικόνα της μάσκας και των προφυλακτήρων διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού. Η Progressive χρησιμοποιεί ζάντες 18 ιντσών, με τις AMG Line και AMG Line Plus να προσθέτουν πιο δυναμικά στοιχεία και μεγαλύτερους τροχούς.

Η επιλογή των τροχών έχει σημασία και πέρα από την εμφάνιση. Στην GLB, η άνεση αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής πρότασης, επομένως η διαμόρφωση χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τις καθημερινές διαδρομές και την ποιότητα του οδοστρώματος. Οι μεγαλύτερες ζάντες ενισχύουν την οπτική παρουσία, ενώ η τελική αίσθηση κύλισης εξαρτάται και από τον τύπο της ανάρτησης.

Στην πόλη, το μήκος των 4,73 μέτρων απαιτεί προσοχή και υπολογισμό στους στενούς χώρους. Η ψηλή θέση οδήγησης και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες βοηθούν στην εποπτεία του δρόμου, με το ελαφρύ τιμόνι να διευκολύνει τους ελιγμούς. Οι διαστάσεις γίνονται πιο εύκολα διαχειρίσιμες όσο εξοικειώνεσαι με τις άκρες του αμαξώματος και την ορατότητα από τη θέση του οδηγού.

Χώροι που αξιοποιούνται καθημερινά

Η καμπίνα αναδεικνύει την ουσία της σχεδίασης. Το μεγάλο μεταξόνιο και η ψηλή οροφή δημιουργούν άνετες συνθήκες για τους πίσω επιβάτες, με ιδιαίτερα καλό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι. Οι μεγάλες πίσω πόρτες διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο, στοιχείο που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν χρειάζεται να ασφαλίσεις ένα παιδί στο κάθισμά του.

Η δεύτερη σειρά προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης, ώστε οι επιβάτες να προσαρμόζουν τη θέση τους. Προαιρετικά, το πίσω κάθισμα μπορεί να μετακινείται διαμήκως κατά 140 χλστ., επιτρέποντας την κατανομή του χώρου ανάμεσα στην καμπίνα και στο πορτ μπαγκάζ. Η ευελιξία αυτή εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι ένα ταξίδι με πλήρες φορτίο.

Η προαιρετική τρίτη σειρά προσθέτει δύο θέσεις και διευρύνει τις δυνατότητες χρήσης. Το σύστημα EASY-ENTRY διευκολύνει την πρόσβαση στο πίσω μέρος, μετακινώντας τη δεύτερη σειρά. Η επταθέσια διαμόρφωση χρειάζεται να αξιολογείται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της οικογένειας, καθώς ο αριθμός των επιβατών και ο διαθέσιμος χώρος αποσκευών συνδέονται άμεσα: όσο μεγαλώνει το ένα μικραίνει το άλλο. Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές διατάξεις αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της GLB.

Στην πενταθέσια έκδοση, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 540 λίτρων, η οποία φτάνει στα 1.715 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πίσω πλάτες. Το κανονικό σχήμα, το μεγάλο άνοιγμα της πόρτας και το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης διευκολύνουν την τοποθέτηση μεγαλύτερων αντικειμένων. Η χρηστικότητα προκύπτει από τον συνδυασμό χωρητικότητας και πρόσβασης: οι αποσκευές οργανώνονται εύκολα και ο διαθέσιμος χώρος αξιοποιείται χωρίς περιορισμούς από το σχήμα του.

Μπροστά, η θέση οδήγησης προσφέρει την υπερυψωμένη αίσθηση που περιμένει κανείς από ένα οικογενειακό SUV. Η ορατότητα και η άνετη θέση στο κάθισμα συμβάλλουν στην ξεκούραστη καθημερινή χρήση, ενώ η καμπίνα οργανώνεται γύρω από μια κεντρική κονσόλα δύο επιπέδων. Θήκες, ποτηροθήκες και συνδέσεις USB-C εξυπηρετούν τα αντικείμενα και τις συσκευές που συνοδεύουν πλέον κάθε διαδρομή.

Ο επιλογέας του κιβωτίου βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού, αφήνοντας ελεύθερο χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Τα υλικά, η συναρμογή και η προσοχή στη διαμόρφωση των επιφανειών δημιουργούν προσεγμένη συνολική εικόνα. Το περιβάλλον είναι σύγχρονο και ευχάριστο, με την πρακτικότητα να παραμένει εμφανής στις λεπτομέρειες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Ψηφιακή τεχνολογία και εργονομία

Η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια του ταμπλό δίνει στην καμπίνα έναν σαφώς ψηφιακό χαρακτήρα. Ο πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 14 ιντσών. Με την προαιρετική MBUX Superscreen προστίθεται μια ακόμη οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό, δημιουργώντας μια ενιαία οπτική διάταξη σε μεγάλο μέρος του ταμπλό.

Η οθόνη του συνοδηγού διευρύνει τις δυνατότητες ψυχαγωγίας και χρήσης εφαρμογών. Κατά την κίνηση, η προβολή του περιεχομένου της περιορίζεται από τη θέση του οδηγού, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα απόσπασης προσοχής. Η επιλογή της αφορά τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου και τις προτιμήσεις των επιβατών, με την κεντρική οθόνη να συγκεντρώνει ήδη τις βασικές λειτουργίες του συστήματος.

Το λειτουργικό σύστημα MB.OS υποστηρίζει την τέταρτη γενιά του MBUX, ενημερώσεις εξ αποστάσεως και πιο φυσική επικοινωνία με φωνητικές εντολές. Η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto διευκολύνει την πρόσβαση στις εφαρμογές του κινητού, ενώ οι δυνατότητες εξατομίκευσης βοηθούν στην οργάνωση των πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού.

Η εξοικείωση με τα μενού απαιτεί λίγο χρόνο, ιδιαίτερα για όσους προτιμούν ξεχωριστά χειριστήρια για κάθε λειτουργία. Οι φυσικοί διακόπτες για ορισμένες βασικές εντολές και ο περιστροφικός χειρισμός της έντασης διευκολύνουν τη συχνή χρήση. Αντίστοιχα, η επιλογή των πίσω ηλεκτρικών παραθύρων μέσω του πλήκτρου «Rear» προσθέτει ένα αχρείαστο βήμα στον χειρισμό τους, και αυτό είναι η μόνη παρατήρηση στη γενικά πολύ προσεγμένη εργονομία.

Ο εξοπλισμός χρειάζεται προσεκτική μελέτη κατά τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου. Η Superscreen, το ηχοσύστημα Burmester με 16 ηχεία και τα επιμέρους πακέτα άνεσης αποτελούν επιλογές που εξαρτώνται από την έκδοση. Στις ψηφιακές υπηρεσίες, ορισμένες λειτουργίες απαιτούν ενεργοποίηση μέσω λογαριασμού Mercedes-Benz και ενδέχεται να χρειάζονται ανανέωση μετά το αρχικό διάστημα χρήσης. Η διάκριση αυτή όμως βοηθά τον αγοραστή να επιλέξει όσα θα αξιοποιήσει πραγματικά.

Υβριδική λειτουργία και ποιότητα κύλισης

Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας των 1.499 κ.εκ. αποδίδει 163 ίππους και 250 Nm. Συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 22 kW, περίπου 30 ίππων, ενσωματωμένο στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,3 kWh, ενώ η συνδυαστική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 184 ίππους και τα 330 Nm. Η GLB 200 Hybrid μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η ηλεκτρική συμμετοχή έχει ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του συνόλου. Υπό κατάλληλες συνθήκες φορτίου και φόρτισης, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί για μικρά διαστήματα με τον ηλεκτροκινητήρα, εξυπηρετώντας τις ήπιες μετακινήσεις στην πόλη. Η μπαταρία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση, ενώ η λειτουργία ελεύθερης κύλισης περιορίζει τις απώλειες σε διαδρομές όπου επιτρέπεται η αποσύμπλεξη του θερμικού κινητήρα. Ο οδηγός χρησιμοποιεί το σύστημα χωρίς να χρειάζεται εξωτερική φόρτιση ή ξεχωριστή διαχείριση.

Η συνεργασία των δύο κινητήρων χαρακτηρίζεται από ομαλές μεταβάσεις, στοιχείο που ταιριάζει στην καθημερινή χρήση. Με ήπιες εντολές στο γκάζι, η GLB διατηρεί έναν πολιτισμένο ρυθμό, ενώ το αυτόματο κιβώτιο υποστηρίζει τη χαλαρή μετακίνηση με ομαλή λειτουργία. Η συνολική απόδοση προσφέρει το απαραίτητο περιθώριο για ταξίδι και προσπεράσεις, με την επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,7 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει στα 208 χλμ./ώρα.

Στα προγράμματα Eco και Comfort, ένα απότομο πάτημα του γκαζιού μπορεί να συνοδευτεί από μικρή καθυστέρηση, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο βενζινοκινητήρας. Η επιλογή Sport κάνει την απόκριση πιο άμεση και διατηρεί χαμηλότερη σχέση για περισσότερη ώρα. Έτσι, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία του συνόλου όταν η διαδρομή απαιτεί συχνότερες επιταχύνσεις ή μια πιο αποφασιστική προσπέραση.

Στην καθημερινή χρήση, μια μέση κατανάλωση της τάξης των 7,5–8,5 λτ./100 χλμ. δίνει μια ρεαλιστική εικόνα των απαιτήσεων της GLB 200 Hybrid. Το υβριδικό σύστημα ευνοείται από τον ομαλό ρυθμό και την έγκαιρη επιβράδυνση, ενώ στο ταξίδι υπάρχουν περιθώρια για αισθητά χαμηλότερες τιμές. Στην πράξη, η αποτελεσματικότητα της ηλεκτρικής υποβοήθησης συνδέεται με το ρυθμό και τις συνθήκες της διαδρομής. Οι ομαλές επιταχύνσεις, η αξιοποίηση της ανάκτησης και η έγκαιρη επιβράδυνση βοηθούν το σύστημα να λειτουργεί πιο αποδοτικά, ιδιαίτερα στην καθημερινή αστική χρήση.

Στο δρόμο

Η GLB σε κερδίζει με τον τρόπο που κάνει τις καθημερινές διαδρομές πιο ξεκούραστες. Η ανάρτηση είναι από τα στοιχεία που εκτιμάς περισσότερο όσο περνούν τα χιλιόμετρα. Απορροφά τις περισσότερες κακοτεχνίες χωρίς να μεταφέρει έντονα χτυπήματα στην καμπίνα και κρατά υπό έλεγχο τις κινήσεις του αμαξώματος. Σε έναν δρόμο με συνεχόμενες ανωμαλίες, η GLB διατηρεί τον ρυθμό της χωρίς οι επιβάτες να χρειάζεται να προετοιμάζονται για κάθε επόμενο μπάλωμα. Αυτή η αίσθηση ηρεμίας έχει πραγματική αξία σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, ιδιαίτερα όταν οι πίσω θέσεις χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Στον αυτοκινητόδρομο, η GLB βρίσκει εύκολα έναν ξεκούραστο ταξιδιωτικό ρυθμό. Πατά σταθερά, χρειάζεται λίγες διορθώσεις στο τιμόνι και αφήνει τον οδηγό να συγκεντρωθεί στη διαδρομή. Η ηχομόνωση κρατά την καμπίνα ήσυχη, ώστε η συζήτηση με τους πίσω επιβάτες να γίνεται φυσικά. Ο κινητήρας ακούγεται περισσότερο σε μια δυνατή επιτάχυνση, όπως όταν ζητάς ταχύτητα για προσπέραση, και η παρουσία του υποχωρεί μόλις το κιβώτιο ανεβάσει σχέση και σταθεροποιηθεί η ταχύτητα.

Σε δρόμο με στροφές, το ύψος και οι διαστάσεις της παραμένουν αισθητά, με τις κλίσεις να αναπτύσσονται προοδευτικά και τις αντιδράσεις να είναι εύκολα κατανοητές. Το τιμόνι δίνει προτεραιότητα στην ευκολία χειρισμού, με αρκετή ακρίβεια για να τοποθετήσεις το αυτοκίνητο εκεί που θέλεις. Η GLB ανταποκρίνεται καλύτερα όταν κρατάς ομαλές κινήσεις, επιλέγεις έγκαιρα τη γραμμή σου και αφήνεις το πλαίσιο να δουλέψει χωρίς απότομες εντολές.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κινηθείς σβέλτα, διατηρώντας την άνεση των επιβατών. Η προβλέψιμη συμπεριφορά και ο έλεγχος του αμαξώματος σε κάνουν να εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητο, ακόμη κι όταν η διαδρομή γίνεται πιο απαιτητική. Εκεί φαίνεται πόσο καλά ταιριάζουν μεταξύ τους οι επιμέρους επιλογές της GLB: η ομαλή απόδοση, η άνετη ανάρτηση και ο εύκολος χειρισμός συνθέτουν ένα SUV που σε αφήνει να απολαμβάνεις την οδήγηση και να φτάνεις ξεκούραστος στον προορισμό σου.

Η νέα Mercedes-Benz GLB 200 Hybrid συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που έχουν ουσιαστική αξία για μια οικογένεια: ευρυχωρία, εύκολη πρόσβαση, πρακτικό πορτμπαγκάζ, δυνατότητα επτά θέσεων και ξεκούραστη συμπεριφορά στο ταξίδι. Το υβριδικό σύστημα συμπληρώνει αυτή την εικόνα με ομαλή λειτουργία και χρήσιμη ηλεκτρική συμμετοχή, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων εξατομίκευσης. Με τιμή εκκίνησης 49.960 ευρώ, αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιλογή για όσους θα αξιοποιήσουν καθημερινά τους χώρους, την ευελιξία και την άνεσή της.