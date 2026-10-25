Η νίκη τον Κίμι Αντονέλι στο Όστιν ήρθε ίσως ευκολότερα από ό,τι περίμενε αλλά δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει τον τίτλο - Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη 2η θέση και ο Μαξ Φερστάπεν την 3η.

Το Grand Prix των ΗΠΑ ήταν ο 18ος αγώνας για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και ταυτόχρονα το πρώτο match point του Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes έκανε το χρέος του και νίκησε με απόλυτα κυριαρχικό τρόπο στο Όστν, για 9η φορά φέτος, ωστόσο τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν τον ευνόησαν και έτσι η στέψη του αναβάλλεται για λίγο αργότερα, πιθανότατα στον επόμενο αγώνα στο Μεξικό. Ο Αντονέλι ήταν ταχύς και αλάνθανστος στο Circuit of the Americas και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική της ομάδας του για να φτάσει στη νίκη με μεγάλη διαφορά.

KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨ It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP https://t.co/wmf8wWVa0J October 25, 2026

Για τη δεύτερη θέση δόθηκε ωραία μάχη ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ και στον Μαξ Φερστάπεν, οι οποιοι ακολούθησαν διαφορετική στρατηγική δύο pit stop (ο νικητής Αντονέλι έκανε μόνο ένα). Στο τέλος ο οδηγός της Ferrari ήταν ταχύτερος και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τον Ολλανδό της Red Bull στην 3η θέση, παρότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του μάλλον περίμεναν κάτι περισσότερο από αυτόν τον αγώνα.

Στις επόμενες θέσεις ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Νόρις, Χατζάρ, Πιάστρι, Ράσελ, Λόσον και Γκασλί.

Η εκκίνηση και οι διαφορετικές στρατηγικές

Ο Αντονέλι εκκίνησε με τη μέση γόμα και διατήρησε την πρωτοπορία, παρά το γεγονός ότι οι βασικοί αντίπαλοί του είχαν επιλέξει τη μαλακή. Ο Φερστάπεν δεν έφυγε καλά από τη δεύτερη θέση και δέχθηκε αμέσως την επίθεση του Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος πέρασε αρχικά τον Χατζάρ και στη συνέχεια τον Ολλανδό στις γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης του πρώτου τομέα, ωστόσο ο οδηγός της Red Bull ανέκτησε τη δεύτερη θέση πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος.

Ο Χάμιλτον, που είχε ξεκινήσει με χρησιμοποιημένα μαλακά ελαστικά, πέρασε επίσης τον Χατζάρ και ανέβηκε τέταρτος. Πιο πίσω, ο Ράσελ τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων επειδή βγήκε εκτός πίστας και απέκτησε πλεονέκτημα στη μάχη με τον Πιάστρι στον πρώτο γύρο. Στη McLaren, ο Αυστραλός δέχθηκε στον όγδοο γύρο εντολή να αφήσει τον ταχύτερο Νόρις να περάσει στην έβδομη θέση.

Ο Αντονέλι διατηρούσε διαφορά περίπου τριών δευτερολέπτων από τον Φερστάπεν, όταν η Red Bull έκανε την πρώτη σημαντική στρατηγική κίνηση. Στον 14ο γύρο κάλεσε τον Ολλανδό στα pit για ακόμη ένα σετ μαλακών ελαστικών, δεσμεύοντάς τον ουσιαστικά σε στρατηγική δύο στάσεων. Η Mercedes δεν αντέδρασε και κράτησε τον πρωτοπόρο στην πίστα, επιμένοντας στο σχέδιο του ενός pit stop.

We're underway in Texas! Kimi Antonelli retains his lead off the start 💨 #F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Η Mercedes δεν άλλαξε σχέδιο

Οι δύο Ferrari πραγματοποίησαν τις πρώτες τους στάσεις για να περάσουν στη μέση γόμα, ενώ οι McLaren επέλεξαν τη σκληρή. Ο Αντονέλι παρέτεινε το πρώτο του stint μέχρι περίπου τα μισά του αγώνα και στη μοναδική του στάση τοποθέτησε σκληρά ελαστικά, με στόχο να φτάσει με αυτά μέχρι τον τερματισμό.

Ο Φερστάπεν βρέθηκε προσωρινά στην πρωτοπορία, αλλά άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συμπεριφορά της Red Bull στο φρενάρισμα με τον κινητήρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε το μονοθέσιο «αδύνατο να οδηγηθεί», ενώ από την ομάδα του έγινε λόγος για πρόβλημα στη χαρτογράφηση του κινητήρα. Μετά τη δεύτερη στάση του για μέση γόμα, επέστρεψε πέμπτος, έχοντας μπροστά του και τον Νόρις.

Ο Λεκλέρ πέρασε επίσης για λίγο επικεφαλής, αλλά ο Αντονέλι τον προσπέρασε στη στροφή 12 και ανέκτησε την πρώτη θέση. Οι δύο Ferrari χρειάζονταν ακόμη ένα pit stop και επέστρεψαν σταδιακά στα pit για σκληρά ελαστικά, αφήνοντας τον Ιταλό της Mercedes να ελέγχει τον αγώνα χωρίς να απαιτείται άλλη στάση.

Verstappen is into the lead as Antonelli pits, but Max is on a two-stop strategy 👀 It's a fresh set of hard tyres for the Mercedes 🛞 #F1 #USGP | LAP 25/56 https://t.co/dNn7OJ0eIL October 25, 2026

Ο Λεκλέρ κέρδισε τη μάχη για τη δεύτερη θέση

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε πίσω από τον Αντονέλι. Ο Νόρις προσπαθούσε να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση με στρατηγική μίας στάσης, όμως ο Φερστάπεν και ο Λεκλέρ πλησίαζαν με πιο φρέσκα ελαστικά. Η άμυνα του Βρετανού κράτησε μέχρι τον 47ο γύρο, όταν ο Ολλανδός επιτέθηκε στην πρώτη στροφή και πέρασε δεύτερος. Στη συνέχεια πέρασε και ο Λεκλέρ.

Ο οδηγός της Ferrari δεν αρκέστηκε στην τρίτη θέση. Στον 49ο γύρο επιτέθηκε στον Φερστάπεν στο τέλος της μεγάλης πίσω ευθείας, στη στροφή 12, και ολοκλήρωσε την προσπέραση που του έδωσε τη δεύτερη θέση. Λίγο αργότερα, στον 51ο γύρο, ο Χάμιλτον πέρασε τον Νόρις για την τέταρτη θέση.

Ο Αντονέλι έφτασε στον τερματισμό με διαφορά 13,078 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρ, ενώ ο Φερστάπεν ολοκλήρωσε τον αγώνα 17,485 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Η σύντομη περίοδος Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας προς το τέλος, όταν ο Βάλτερι Μπότας σταμάτησε με πρόβλημα στον κινητήρα της Cadillac, δεν άλλαξε την εικόνα.

LECLERC TAKES P2 FROM VERSTAPPEN! 😮‍💨 The Ferrari has come alive at this stage of the Grand Prix 💨 #F1 #USGP | LAP 49/56 https://t.co/v3tiLeZtL0 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Η στέψη μεταφέρεται στο Μεξικό

Η τέταρτη θέση του Χάμιλτον και η όγδοη του Ράσελ κράτησαν και τους δύο μαθηματικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Για να εξασφαλίσει τον τίτλο στο Όστιν, ο Αντονέλι χρειαζόταν, πέρα από τη δική του νίκη, τον Ράσελ ένατο ή χαμηλότερα και τον Χάμιλτον πέμπτο ή χαμηλότερα.

Πλέον, ο Ιταλός έχει προβάδισμα 120 βαθμών από τον Ράσελ, με πέντε αγώνες να απομένουν και 125 βαθμούς διαθέσιμους. Δύο βαθμοί στον επόμενο αγώνα αρκούν για να εξασφαλίσει τον πρώτο του τίτλο και να γίνει, σε ηλικία 20 ετών, ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Από τον αγώνα εγκατέλειψαν οι Όλιβερ Μπέρμαν, Φράνκο Κολαπίντο και Βάλτερι Μπότας. Ο οδηγός της Haas είχε επαφή με τον Γκασλί στον πρώτο γύρο, για την οποία τιμωρήθηκε με δέκα δευτερόλεπτα, ενώ το περιστατικό προκάλεσε και μία σύντομη περίοδο Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Επόμενος σταθμός της Formula 1 είναι το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, ο 19ος γύρος της σεζόν, στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με εκκίνηση στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

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