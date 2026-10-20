Tο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen Polo φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα και είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα.

Το νέο Volkswagen ID. Polo βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του εξουσιοδοτημένου δικτύου της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την είσοδο ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αυτοκίνησης στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με τιμή εκκίνησης τις 24.990 ευρώ, χωρίς κρατική επιδότηση, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια προσιτή επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η γκάμα περιλαμβάνει πέντε εκδόσεις εξοπλισμού και ισχύος, με απόδοση από 116 έως 211 ίππους. Οι εκδόσεις των 116 και 135 ίππων διαθέτουν μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ εκείνες των 211 ίππων εξοπλίζονται με μπαταρία 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 454 χλμ. κατά WLTP.

Χώροι μεγαλύτερης κατηγορίας

Το ID. Polo βασίζεται στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ και έχει μήκος 4.053 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.600 χιλιοστά. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, αυξημένος κατά 25% συγκριτικά με το συμβατικό Polo.

Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.240 λίτρα. Παράλληλα, η μεγαλύτερη μπαταρία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Η εισαγωγική έκδοση Trend περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 12,9 ιντσών, προβολείς LED και σύστημα Side Assist.

Οι εκδόσεις λανσαρίσματος Life και Style προσφέρουν πρόσθετο εξοπλισμό χωρίς επιβάρυνση, αποκλειστικά για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Η Life αποκτά μεταξύ άλλων θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και πλοήγηση, ενώ η Style διαθέτει πανοραμική οροφή, ηλεκτρικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Το ID. Polo διατίθεται από 24.990 ευρώ στην έκδοση Trend των 116 ίππων, ενώ η κορυφαία Style των 211 ίππων κοστίζει 36.990 ευρώ. Πρόκειται για τις ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές της Volkswagen, χωρίς να συνυπολογίζεται ενδεχόμενη κρατική επιδότηση.