Η διαδρομή της Μαρίνα Μπέι χρειάζεται τροποποιήσεις ώστε οι αγώνες να γίνουν πιο απολαυστικοί σύμφωνα με τους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον.

Μπορεί οι δύο πολυπρωταθλητές να μην συμφωνούν στα πάντα, ωστόσο, έχουν μια κοινή άποψη: το σιρκουί πόλης της Σιγκαπούρης πρέπει να τροποποιηθεί. Η πίστα της Σιγκαπούρης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο πρόγραμμα της Formula 1, όμως οι περιορισμένες δυνατότητες προσπεράσματος εξακολουθούν να προβληματίζουν τους οδηγούς.

Το σιρκουί έχει αλλάξει σημαντικά από τη χρονιά που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, με ορισμένες στροφές να έχουν αφαιρεθεί. Πιο χαρακτηριστική αλλαγή είναι στο τρίτο κομμάτι της πίστας, καθώς πλέον υπάρχει ένα σημείο με τέρμα γκάζι από την έξοδο της στροφής 14 έως τη στροφή 16. Προηγουμένως, η στροφή 16 ήταν λίγα μέτρα μετά τη στροφή 15.

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Η πρόταση του Χάμιλτον

Στον φετινό αγώνα στη Μαρίνα Μπέι δεν είδαμε ιδιαίτερα πολλές προσπεράσεις, ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Χάμιλτον αναφέρθηκε στο ζήτημα, όταν ρωτήθηκε για την παρουσία της Σιγκαπούρης στο πρόγραμμα των αγώνων Σπριντ. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκαθάρισε ότι απολαμβάνει την οδήγηση στη διαδρομή, αλλά θεωρεί πως η πίστα δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της.

«Λατρεύω να αγωνίζομαι εδώ, πραγματικά. Μόλις έλεγα στον Μαξ ότι πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουν την πίστα, ίσως προσθέτοντας κάπου μια μεγαλύτερη ευθεία, ώστε να γίνει πραγματικά μια σπουδαία πίστα αγώνων. Πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει μια εξαιρετική πίστα. Είναι μια εξαιρετική πίστα για να οδηγήσεις έναν γύρο στις κατατακτήριες, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχουν πολλά σημεία προσπεράσματος. Νομίζω ότι υπάρχει μόνο ένα σημείο όπου μπορείς να πλησιάσεις αρκετά για να προσπεράσεις. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν ορισμένες προσαρμογές ώστε να γίνει μια πραγματικά εξαιρετική πίστα», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Φερστάπεν συμφωνεί με τον Χάμιλτον

Από τη μεριά του ο Φερστάπεν, που κέρδισε τον αγώνα, συμμερίστηκε την άποψη του Χάμιλτον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αλλαγές στη χάραξη δεν αρκούν από μόνες τους. Ο Ολλανδός θεωρεί πως, πέρα από τη δημιουργία καλύτερων σημείων φρεναρίσματος, απαιτείται και μεγαλύτερη διαφορά ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων στις ευθείες, ώστε να διευκολύνονται οι προσπάθειες προσπεράσματος.

«Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ευθεία ή μια πραγματική φουρκέτα για να μπορούμε να προσπερνάμε. Αλλά ακόμη κι έτσι, χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη διαφορά ταχύτητας στην ευθεία από άλλο μονοθέσιο», είπε.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.