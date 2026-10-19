Το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Tiguan είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Ελλάδα, με τρεις εκδόσεις ισχύος και αυτονομία έως 604 χλμ.

Η Volkswagen ξεκίνησε τις προπαραγγελίες του νέου ID. Tiguan στην ελληνική αγορά, με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV να αναμένεται στις εκθέσεις στα μέσα Φεβρουαρίου του 2027. Το μοντέλο θα διατίθεται αρχικά στην έκδοση εξοπλισμού Life, με τρεις επιλογές ισχύος και αυτονομία που φτάνει έως τα 604 χλμ.

Το ID. Tiguan διαδέχεται τα ηλεκτρικά ID.4 και ID.5, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της Volkswagen. Το συμβατικό Tiguan παραμένει στην γκάμα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα, ενώ η ηλεκτρική εκδοχή του προσφέρει μια διαφορετική επιλογή στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Σχεδίαση και αναβαθμισμένο εσωτερικό

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη νέα φιλοσοφία Pure Positive της Volkswagen, με καθαρές γραμμές και έντονες επιφάνειες. Στο εσωτερικό, η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των υλικών και στην εργονομία, επαναφέροντας φυσικά πλήκτρα για βασικές λειτουργίες του κλιματισμού και του τιμονιού.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10 ιντσών και η κεντρική οθόνη infotainment φτάνει τις 15 ίντσες. Προαιρετικά διατίθεται και οθόνη 12 ιντσών για τον συνοδηγό, με λειτουργία ιδιωτικότητας ώστε το περιεχόμενό της να μην αποσπά την προσοχή του οδηγού. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης, ανάλογα με την έκδοση, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, καθίσματα με μασάζ και εξαερισμό, καθώς και ηχοσύστημα Harman Kardon.

Τρεις εκδόσεις με αυτονομία έως 604 χλμ.

Η βασική έκδοση αποδίδει 190 ίππους, διαθέτει μπαταρία 58 kWh και προσφέρει αυτονομία 453 χλμ. κατά WLTP. Η ισχυρότερη πισωκίνητη έκδοση αποδίδει 286 ίππους, με μπαταρία 77 kWh και αυτονομία έως 604 χλμ., ενώ στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη 4MOTION των 299 ίππων, με την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας και αυτονομία 563 χλμ.

Το νέο SUV διαθέτει πέντε θέσεις, χώρο αποσκευών 534 λίτρων και επιπλέον εμπρός αποθηκευτικό χώρο 32 λίτρων. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 κιλά στην έκδοση των 58 kWh και τα 2.000 κιλά στις εκδόσεις των 77 kWh. Παράλληλα, η λειτουργία one-pedal driving επιτρέπει την έντονη επιβράδυνση του αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση του πεντάλ φρένου στις κατάλληλες συνθήκες.

Οι τιμές του Volkswagen ID. Tiguan στην Ελλάδα

Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου, με τις τρεις εκδόσεις Life να έχουν ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές από 45.290 έως 52.590 ευρώ. Οι εκδόσεις των 190 και 286 ίππων έχουν λιανική τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ, γεγονός που τις καθιστά επιλέξιμες για τη σχετική φορολογική απαλλαγή εταιρικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις. Τα επίπεδα εξοπλισμού Style και R-Line θα προστεθούν αργότερα στην γκάμα.