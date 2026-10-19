Ο Ζοσέ Μουρίνιο κυκλοφορεί με ένα από τα πιο εντυπωσιακά SUV της BMW. Ποιο είναι το μοντέλο, τι προσφέρει και πώς συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης;

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η παρουσία του στην ισπανική πρωτεύουσα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και μακριά από τα γήπεδα. Ο Πορτογάλος προπονητής εθεάθη να αποχωρεί από το προπονητικό κέντρο του συλλόγου, στο Βαλδεμπέμπας, οδηγώντας μία BMW XM, ένα από τα πιο επιβλητικά και ακριβά SUV της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ξεχωρίζει τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για τις επιδόσεις του, ενώ η παρουσία του στο γκαράζ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι τυχαία. Η BMW αποτελεί επίσημο συνεργάτη του ισπανικού συλλόγου και παρέχει αυτοκίνητα στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Η XM συγκαταλέγεται μάλιστα στις δημοφιλείς επιλογές των τελευταίων ετών.

Πόσο κοστίζει η BMW XM;

Η BMW XM είναι ένα πολυτελές plug-in υβριδικό SUV μήκους 5,11 μέτρων, που δημιουργήθηκε από το τμήμα υψηλών επιδόσεων BMW M. Πρόκειται για το πρώτο αυτοτελές μοντέλο της συγκεκριμένης οικογένειας μετά την εμβληματική BMW M1, με σχεδίαση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Στην έκδοση XM 50e, το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 476 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 5,1 δευτερόλεπτα, παρά το μεγάλο βάρος και τις διαστάσεις του αυτοκινήτου.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η XM Label, με V8 biturbo κινητήρα 4,4 λίτρων και ηλεκτρική υποβοήθηση. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 748 ίππους και η ροπή τα 1.000 Nm, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 282 χλμ/ώρα με το προαιρετικό πακέτο M Driver’s.

Στην ισπανική αγορά, η τιμή της BMW XM 50e ξεπερνά τα 130.000 ευρώ, ενώ η κορυφαία XM Label κοστίζει περίπου 195.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πρόσθετες επιλογές εξοπλισμού.

Η συνεργασία BMW και Ρεάλ Μαδρίτης

Η συνεργασία της BMW με τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, της βιώσιμης κινητικότητας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ποδοσφαιριστές των ανδρικών και γυναικείων ομάδων, οι ομάδες μπάσκετ και τα τεχνικά επιτελεία αποκτούν πρόσβαση σε αυτοκίνητα της γερμανικής εταιρείας.

Η παράδοση των επίσημων οχημάτων έχει εξελιχθεί σε ετήσια παράδοση για τον σύλλογο. Τον Οκτώβριο του 2025, η BMW παρέδωσε τον νέο στόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις i7 και XM να κυριαρχούν στις επιλογές των ποδοσφαιριστών. Μεταξύ εκείνων που έχουν επιλέξει την XM σε προηγούμενες χρονιές βρίσκονται οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Τιμπό Κουρτουά.