Η μονάδα του Shenyang θα τροφοδοτεί τα κινεζικής παραγωγής μοντέλα Neue Klasse - Η νέα τεχνολογία υπόσχεται έως 30% μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

Το BMW Group ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή μπαταριών υψηλής τάσης έκτης γενιάς στο Shenyang της Κίνας, επεκτείνοντας το βιομηχανικό δίκτυο που θα υποστηρίξει τα ηλεκτρικά μοντέλα Neue Klasse. Οι μπαταρίες Gen6 της συγκεκριμένης μονάδας προορίζονται για τα μελλοντικά αυτοκίνητα της νέας οικογένειας που θα κατασκευάζονται στην κινεζική αγορά.

Το Shenyang είναι η τρίτη μονάδα του παγκόσμιου δικτύου Gen6 που περνά στη μαζική παραγωγή, μετά το Debrecen στην Ουγγαρία και το Irlbach-Straßkirchen στη Γερμανία. Η επέκταση αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου να κατασκευάζει τις μπαταρίες κοντά στα εργοστάσια οχημάτων που τις χρησιμοποιούν.

Τι αλλάζει με τη νέα γενιά μπαταριών

Σύμφωνα με την BMW, οι νέες κυλινδρικές κυψέλες προσφέρουν πάνω από 20% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει βελτίωση έως 30% τόσο στην ταχύτητα φόρτισης όσο και στην αυτονομία. Τα ποσοστά περιγράφουν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και δεν αποτελούν συγκεκριμένη τιμή αυτονομίας ή χρόνου φόρτισης για κάθε μοντέλο. Στη σχετική ανακοίνωση δεν δίνονται χωρητικότητες μπαταριών ή αναλυτικά στοιχεία φόρτισης για τα αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στην Κίνα.

Βασικό στοιχείο της Gen6 είναι η αρχιτεκτονική «cell-to-pack». Οι κυλινδρικές κυψέλες ενσωματώνονται απευθείας στο περίβλημα της μπαταρίας, χωρίς να συναρμολογούνται προηγουμένως σε ξεχωριστές μονάδες, γνωστές ως modules. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται καλύτερα ο διαθέσιμος χώρος και διευκολύνεται η προσαρμογή της μπαταρίας σε διαφορετικά μοντέλα. Επάνω στην μπαταρία τοποθετείται το Energy Master, μια κεντρική μονάδα ελέγχου που έχει εξελίξει το BMW Group. Συγκεντρώνει βασικές λειτουργίες ηλεκτρικής τροφοδοσίας και διαχείρισης της μπαταρίας.

Πώς γίνεται η συναρμολόγηση

Η διαδικασία ξεκινά με την επιθεώρηση των κυψελών και τη σύνδεσή τους με τις μονάδες ψύξης, ώστε να σχηματιστούν συστοιχίες. Ακολουθούν καθαρισμός με λέιζερ και συγκόλληση με το σύστημα ηλεκτρικών επαφών. Στη συνέχεια, μια ειδική διαδικασία εφαρμογής αφρού συνδέει τα επιμέρους στοιχεία σε ενιαία μηχανική μονάδα. Το περίβλημα κλείνει, σφραγίζεται και στερεώνεται με πριτσίνια, πριν τοποθετηθεί το Energy Master και ολοκληρωθούν οι τελικοί έλεγχοι.

Τα δεδομένα καταγράφονται και αναλύονται σε όλα τα στάδια παραγωγής. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει ψηφιακά δίδυμα, ανάλυση δεδομένων και ελέγχους με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι συγκολλήσεις με λέιζερ παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο. Κάθε ολοκληρωμένη μπαταρία υποβάλλεται σε ελέγχους ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργίας.

Ακολουθούν ΗΠΑ και Μεξικό

Η ανάπτυξη του δικτύου Gen6 θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, με την έναρξη μαζικής παραγωγής στις μονάδες συναρμολόγησης μπαταριών στο Woodruff των ΗΠΑ και στο San Luis Potosí του Μεξικού. Σε όλες τις εγκαταστάσεις εφαρμόζονται κοινά πρότυπα παραγωγής, ποιότητας και ασφάλειας, με αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας και των αντίστοιχων δικτύων προμηθευτών. Η προσέγγιση «local-for-local», όπως την ονομάζει το BMW Group, αποσκοπεί στον περιορισμό των μεταφορών και στην ενίσχυση της σταθερότητας του εφοδιασμού.

Η έναρξη παραγωγής στο Shenyang αφορά, επομένως, τόσο την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας μπαταριών όσο και την προετοιμασία για την παραγωγή των Neue Klasse στην Κίνα, με τοπική τροφοδοσία ενός από τα βασικά τους εξαρτήματα.