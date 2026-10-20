Τα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 PHEV αναβαθμίζονται στην ελληνική αγορά, με περισσότερη ηλεκτρική αυτονομία, χαμηλότερες εκπομπές και αμετάβλητες τιμές.

Η Chery προχωρά στην αναβάθμιση των plug-in υβριδικών Tiggo 7 και Tiggo 8 στην ελληνική αγορά, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και, στην περίπτωση του μεγαλύτερου SUV, την ηλεκτρική αυτονομία. Παρά τις αλλαγές, οι τιμές των δύο μοντέλων παραμένουν αμετάβλητες, με το Tiggo 7 PHEV να ξεκινά από τις 35.990 ευρώ και το Tiggo 8 PHEV από τις 37.990 ευρώ.

Οι αναβαθμίσεις αφορούν κυρίως την μπαταρία και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ το επταθέσιο Tiggo 8 αποκτά επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού. Παράλληλα, οι νέες προδιαγραφές των δύο SUV δημιουργούν φορολογικά πλεονεκτήματα για όσους τα επιλέξουν ως εταιρικά αυτοκίνητα.

Περισσότερα χιλιόμετρα με ηλεκτρική ενέργεια

Η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στο Chery Tiggo 8 PHEV, το οποίο αποκτά μπαταρία χωρητικότητας 26,6 kWh, έναντι 18,3 kWh της προηγούμενης έκδοσης. Έτσι, η ηλεκτρική αυτονομία αυξάνεται από τα 90 στα 124 χλμ. κατά WLTP, ενώ οι εκπομπές CO₂ μειώνονται από τα 56 στα 41 γρ./χλμ.

Βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο Tiggo 7 PHEV, με τις εκπομπές CO₂ να υποχωρούν από τα 54 στα 49 γρ./χλμ. Με τις νέες προδιαγραφές, αμφότερα τα μοντέλα πληρούν τις προϋποθέσεις για μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, καθώς εκπέμπουν λιγότερα από 50 γρ. CO₂/χλμ. και έχουν λιανική τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ.

Πλουσιότερος εξοπλισμός για το Tiggo 8

Εκτός από τη μεγαλύτερη μπαταρία, το Tiggo 8 PHEV αποκτά πρόσθετο εξοπλισμό στις εκδόσεις Premium και Luxury. Περιλαμβάνει πλέον ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού έξι κατευθύνσεων με ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών, μαύρη επένδυση οροφής και ανασχεδιασμένα φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα.

Οι αλλαγές τίθενται άμεσα σε ισχύ, με τα πρώτα αναβαθμισμένα αυτοκίνητα να αναμένονται στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι τιμές και η εγγύηση

Το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, διατηρεί αμετάβλητο τον τιμοκατάλογο των δύο μοντέλων. Το Tiggo 7 PHEV των 279 ίππων διατίθεται από 35.990 ευρώ, ενώ το Tiggo 8 PHEV, με την ίδια συνδυαστική ισχύ και τη νέα μπαταρία, ξεκινά από 37.990 ευρώ.

Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων το προηγούμενο Tiggo 7 PHEV, με εκπομπές 54 γρ. CO₂/χλμ., στην προωθητική τιμή των 32.990 ευρώ.

Όλα τα νέα μοντέλα Chery συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 160.000 χλμ. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης του αυτοκινήτου κατά 5 χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκειά της στα 12 έτη.