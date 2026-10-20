Τη σύνθεση των αναβατών της για την επόμενη σεζόν του MotoGP ανακοίνωσε η Honda, η οποία επισημοποίησε τα lineup της εργοστασιακής ομάδας και της LCR.

Η Honda ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ντιόγκο Μορέιρα θα αγωνίζεται στην εργοστασιακή της ομάδα στο MotoGP το 2027, έχοντας ως teammate τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Βραζιλιάνος επικράτησε στην εσωτερική μάχη με τον Νταβίντ Αλόνσο για τη θέση στην HRC, εξασφαλίζοντας την προαγωγή του έπειτα από μόλις μία σεζόν στη μεγάλη κατηγορία.

Η απόφαση ολοκληρώνει τη σύνθεση των τεσσάρων αναβατών της Honda για το 2027, χρονιά κατά την οποία το MotoGP περνά στη νέα εποχή των κινητήρων 850 κ.εκ. και των ελαστικών Pirelli. Ο Αλόνσο, που είχε ήδη υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με την ιαπωνική εταιρεία, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην κατηγορία με την LCR.

It's always 5 o'clock somewhere 😉 Welcome to the factory team 🤝 🇧🇷 We are pleased to confirm Diogo Moreira will compete with the Honda HRC Castrol team as the 850cc era begins in @MotoGP in 2027. https://t.co/9CfdGio7Zf — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) October 20, 2026

Η ευκαιρία του Μορέιρα

Ο Μορέιρα, πρωταθλητής της Moto2 το 2025, πραγματοποιεί φέτος την παρθενική του σεζόν στο MotoGP με την LCR, παρουσιάζοντας σταθερή βελτίωση. Καθοριστική για την επιλογή της Honda φαίνεται πως ήταν η εμφάνισή του στον Αγώνα Σπριντ της Ιαπωνίας, όπου κατέκτησε το πρώτο επίσημο βάθρο της εταιρείας στη φετινή σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος άφησε επίσης θετικές εντυπώσεις στις πρόσφατες δοκιμές των νέων μοτοσικλετών 850cc με ελαστικά Pirelli στο Red Bull Ring. Το 2027 θα γίνει ο πρώτος Βραζιλιάνος αναβάτης της εργοστασιακής Honda μετά τον Άλεξ Μπάρος, το 2004.

BREAKING: Diogo Moreira will make the move to the @hrc_motogp team next year 🚨 #MotoGP https://t.co/Wn6SqZJqbS October 20, 2026

Η νέα σύνθεση της Honda

Ο Αλόνσο θα αντικαταστήσει τον Μορέιρα στην LCR, έχοντας δίπλα του τον έμπειρο Ζοάν Ζαρκό. Ο Κολομβιανός, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Moto2, θα οδηγήσει για πρώτη φορά μοτοσικλέτα MotoGP στις δοκιμές της Βαλένθια τον Δεκέμβριο.

Από την εργοστασιακή Honda αποχωρούν οι Ζοάν Μιρ και Λούκα Μαρίνι, οι οποίοι θα συνεχίσουν το 2027 στην Gresini Ducati και την Tech3 KTM αντίστοιχα.