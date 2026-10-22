MGS5 EV: Πρώτο σε αξιοπιστία στα οικογενειακά ηλεκτρικά SUV στην έρευνα του What Car?

Διάκριση για το MGS5 EV στη βρετανική έρευνα αξιοπιστίας του 2026 - Η MG μπήκε για πρώτη φορά στη δεκάδα των κατασκευαστών, με βαθμολογία 92%.

Το MGS5 EV αναδείχθηκε το πιο αξιόπιστο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV στην έρευνα What Car? Reliability Survey 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της MG. Παράλληλα, η μάρκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των κατασκευαστών και μπήκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα της βρετανικής έρευνας, με συνολική βαθμολογία 92%.

Η ανακοίνωση συνδέει τη βελτιωμένη επίδοση της MG με τις επενδύσεις της στην τεχνική υποστήριξη και στις υπηρεσίες μετά την πώληση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία αναφέρει ότι το ποσοστό άμεσης εξυπηρέτησης παραγγελιών ανταλλακτικών ξεπερνά το 96%, έχοντας ενισχύσει τις σχετικές υποδομές και την τεχνική εκπαίδευση του δικτύου της.

Έως 480 χλμ. αυτονομίας και φόρτιση σε 28 λεπτά

Το MGS5 EV, στην έκδοση με μπαταρία 64 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 480 χλμ. κατά WLTP και δυνατότητα ταχυφόρτισης από 10% σε 80% σε 28 λεπτά. Η ισχύς των 231 ίππων επιτρέπει επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6,3 δευτερόλεπτα.

Στην καμπίνα διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών, με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης το MG Pilot, με 16 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 453 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.441 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Το δίκτυο υποστήριξης στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η MG εκπροσωπείται από τον Όμιλο Συγγελίδη και διαθέτει περισσότερα από 30 σημεία εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το δίκτυό της καλύπτει το 96% της γεωγραφικής επικράτειας.

Η υποστήριξη του δικτύου γίνεται μέσω της κεντρικής αποθήκης ανταλλακτικών στη Μαγούλα, ενώ η μάρκα επενδύει στην τεχνική εκπαίδευση των συνεργατών της και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών μετά την πώληση.