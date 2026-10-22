FIAT Grande Panda: Ετοιμοπαράδοτο από 18.290 ευρώ χωρίς χρέωση για το χρώμα

Τα Smart Deals αφορούν τις εκδόσεις Icon βενζίνης και Hybrid, με όφελος έως 1.950 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Η FIAT διαθέτει το Grande Panda με μειωμένες τιμές και επιλογή χρώματος χωρίς πρόσθετη χρέωση, μέσω του προγράμματος Smart Deals. Η προσφορά αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στην έκδοση εξοπλισμού Icon, τόσο με τον βενζινοκινητήρα των 100 ίππων όσο και με το υβριδικό σύστημα των 110 ίππων.

Το Grande Panda, που έχει αναδειχθεί «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα», ξεκινά από 18.290 ευρώ με το χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ η τιμή της έκδοσης Hybrid με αυτόματο κιβώτιο διαμορφώνεται στα 21.290 ευρώ.

Grande Panda Icon βενζίνης από 18.290 ευρώ

Η έκδοση βενζίνης αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Στο επίπεδο Icon, η τιμή των 18.290 ευρώ περιλαμβάνει προωθητικό όφελος 1.550 ευρώ, ενώ διατίθεται επιλογή χρωμάτων, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά, χωρίς επιπλέον κόστος.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς LED, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες με φλας LED, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και δύο θύρες USB-C. Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από πίνακα οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

Στα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης περιλαμβάνονται αυτόματο φρενάρισμα, ειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού, σύστημα διατήρησης λωρίδας και cruise control με περιοριστή ταχύτητας.

Hybrid με αυτόματο κιβώτιο από 21.290 ευρώ

Για το Grande Panda Hybrid Icon, το προωθητικό όφελος φτάνει τα 1.950 ευρώ και η τιμή διαμορφώνεται στα 21.290 ευρώ, επίσης με το χρώμα χωρίς χρέωση και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Το υβριδικό σύστημα αποδίδει 110 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Σύμφωνα με τη FIAT, επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό αστικές συνθήκες, ενώ οι εκπομπές του εξασφαλίζουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο. Το Grande Panda είναι διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο της FIAT στην Ελλάδα, με δυνατότητα γνωριμίας και δοκιμαστικής οδήγησης.