Η Lepas αποκαλύπτει το πρώτο της πρωτότυπο στις 22 Οκτωβρίου

Το concept car θα παρουσιάσει την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Leopard Aesthetics», δίνοντας μια πρώτη εικόνα των μελλοντικών Lepas.

Το πρώτο της concept car θα παρουσιάσει η Lepas στις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Lepas Global Elegance Lifestyle Week». Το πρωτότυπο θα δώσει μια πρόγευση της σχεδιαστικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξέλιξη της φιλοσοφίας «Leopard Aesthetics», με την οποία η Lepas περιγράφει τη σχεδιαστική της ταυτότητα. Η φύση παραμένει πηγή έμπνευσης, με τους σχεδιαστές να επιδιώκουν τον συνδυασμό κομψότητας και δυναμισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσίαση θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή προσκεκλημένων χρηστών και συνεργατών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν με τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση της σχεδιαστικής εξέλιξης της μάρκας.

Η Lepas συνδέει αυτή την προσέγγιση με τη φιλοσοφία «Elegant Driving», δίνοντας έμφαση στην ευκολία χρήσης, στην άνεση και στην ποιότητα της καθημερινής μετακίνησης. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί η ονομασία ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου.