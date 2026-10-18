H πολυαναμενόμενη συμφωνία εξαγοράς του προγράμματος της Alpine στο WEC από την Geely εν τέλει δεν θα προχωρήσει.

Το ενδεχόμενο να συνεχίσει το πρόγραμμα της Alpine στο WEC υπό την ομπρέλα της Geely φαίνεται πλέον να απομακρύνεται οριστικά. Παρά τις προχωρημένες επαφές που είχαν δημιουργήσει αισιοδοξία για τη διάσωση του αγωνιστικού προγράμματος, οι συζητήσεις ανάμεσα στον κινεζικό όμιλο και τη Renault Group έχουν συναντήσει σημαντικά εμπόδια.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο το A424 Hypercar να μείνει εκτός δράσης μετά τον τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν στη Μόντσα. Η Alpine έχει ήδη ανακοινώσει ότι το εργοστασιακό της πρόγραμμα με το LMDh θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και, παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την αγωνιστικά επιτυχημένη πλατφόρμα, οι διαθέσιμες επιλογές λιγοστεύουν.

New track, plenty of unknowns. First laps are all about getting a feel for the tyres, understanding the layout and dialing in the setup 👋 https://t.co/bZszk5JXxD — Alpine Endurance Team (@AlpineWECteam) October 16, 2026

Η Geely ήταν ο βασικός ενδιαφερόμενος

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η BYD ενδιαφερόταν για την απόκτηση του προγράμματος. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, με πηγές να υποστηρίζουν πως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ επαφές υψηλού επιπέδου ανάμεσα στη BYD και την Alpine για το συγκεκριμένο project. Ο κινεζικός κατασκευαστής εμφανίζεται περισσότερο προσανατολισμένος στην αναζήτηση εισόδου στη Formula 1.

Αντίθετα, η Geely ήταν εκείνη που προχώρησε σε σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τη γαλλική πλευρά. Οι αρχικές ενδείξεις ήταν θετικές και για ένα διάστημα φαινόταν πως υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες το A424 να συνεχίσει να αγωνίζεται με διαφορετική ταυτότητα από το 2027.

Ο λόγος που χάλασε η συμφωνία

Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, προέκυψαν αρκετά ζητήματα. Ένα από αυτά αφορούσε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ηλεκτρονικά συστήματα και μονάδες ελέγχου του πρωτοτύπου, ενώ πρόσθετη πολυπλοκότητα δημιούργησαν οι παράλληλες συζητήσεις της Geely με τη Renault Group για υφιστάμενες και μελλοντικές συνεργασίες στον τομέα των αυτοκινήτων παραγωγής.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται πως ήταν οικονομικό. Πηγές από την πλευρά της Geely υποστηρίζουν ότι η Renault αποτίμησε το πρόγραμμα σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από αυτό που θεωρούσε εύλογο ο κινεζικός όμιλος. Το συγκεκριμένο σημείο φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να «παγώσει» το ενδιαφέρον.

Με τη Geely να απομακρύνεται, οι πιθανότητες να δούμε το A424 στο WEC το 2027 μειώνονται σημαντικά. Μία λύση θα ήταν να εμφανιστεί άλλος κατασκευαστής που θα αναλάβει το πρόγραμμα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ιδιωτικής συμμετοχής.

Η δεύτερη επιλογή απαιτεί χρηματοδότηση αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και το χρονικό περιθώριο για να εξασφαλιστεί ένα τέτοιο ποσό είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αβέβαιο παραμένει και το μέλλον της Signatech, η οποία διαχειρίζεται αγωνιστικά το πρόγραμμα της Alpine.

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