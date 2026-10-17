Η Genesis Magma Racing έγραψε ιστορία στο WEC, καθώς κατέκτησε την παρθενική της pole position και μάλιστα με στιλ στην πίστα της Βαρκελώνης

Οι κατατακτήριες δοκιμές των 6 Ωρών της Βαρκελώνης, του 7ου αγώνα του WEC στο 2026, αποδείχθηκαν ανατρεπτικές, καθώς είχαμε μια νέα ομάδα στην pole position. Η Genesis Magma Racing, η οποία βρίσκεται στην παρθενική της σεζόν στο πρωτάθλημα, έγραψε τον ταχύτερο γύρο χάρη στον 21χρονο Ματίς Ζομπέρ.

Ο Γάλλος με το #17 GMR-001 έγραψε στη διαδικασία της Hyperpole το 1:30,166 και πήρε την pole position με εντυπωσιακό τρόπο. Έτσι, αύριο μαζί με τους Πίπο Ντεράνι και Αντρέ Λότερερ θα ξεκινήσουν από την καλύτερη θέση τον αγώνα 6 ωρών στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

POLE FOR GENESIS IN SPAIN! 🌋 @MathysRacing delivers a stunning 1:30.166 in Hyperpole to put Genesis at the very front of the grid for the first time in their debut season! #WEC #6HBarcelona #Genesis @MagmaRacing https://t.co/0YzRPQjSL8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 17, 2026

H Toyota έφτασε πιο κοντά στη Genesis

H ομάδα που έφτασε πιο κοντά από όλες στη Genesis ήταν η Toyota. Ο Ρίο Χιρακάβα με το #8 TR010 πήρε τη 2η θέση όντας 0,170 δλ μακριά από την κορυφή. Έτσι μαζί με τους Σεμπαστιέν Μποεμί και Μπρέντον Χάρτλεϊ στο πλήρωμα που προηγείται στη βαθμολογία, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα. Από την 3η θέση θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα το #19 της Genesis.

H Alpine ακολούθησε με το #35 A424, ενώ από την τρίτη σειρά της εκκίνησης θα ξεκινήσει το #12 της Cadillac. Κακές κατατακτήριες για την BMW, καθώς το πλήρωμα του #20 που βρίσκεται στη μάχη του τίτλου θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από τη 14η θέση.

Τι έγινε στη μάχη της LMGT3

Η Garage 59 πανηγύρισε την pole position στην LMGT3 για τις 6 Ώρες Βαρκελώνης, με τον Τομ Φλέμινγκ να σημειώνει 1:40,933 στην Hyperpole με τη McLaren 720S LMGT3 Evo #10, την οποία μοιράζεται με τους Άνταρες Αου και Μάρβιν Κίρχχεφερ. Ο Βρετανός επικράτησε για μόλις 0,122 δλ. του Ρικάρντο Πέρα με την Porsche #92 της The Bend Manthey, όπου teammates του είναι οι Γιάσερ Σαχίν και Ρίχαρντ Λιτς.

Τρίτος ήταν ο Σάιμον Μαν με τη Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 της Vista AF Corse, την οποία μοιράζεται με τους Φρανσουά Εριό και Αλέσιο Ροβέρα. Την τέταρτη θέση πήρε ο Τζόνι Έντγκαρ με την Corvette #33 της TF Sport, μαζί με τους Μπεν Κίτινγκ και Νίκι Κάτσμπεργκ.

McLaren ON POLE in Barcelona! 🧡 Tom Fleming puts the #10 @Garage_59 McLaren on top once again, securing pole position for the second time this season with a blistering 1:40.993 lap! #WEC #6HBarcelona #McLaren https://t.co/r5DrHDXZkj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 17, 2026

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