Το WEC επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Βαρκελώνη, με Toyota, BMW και Ferrari να δίνουν κρίσιμη μάχη για τους τίτλους δύο αγώνες πριν από το τέλος.

Η τελική ευθεία του WEC συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία, με τις 6 Ώρες Βαρκελώνης να φιλοξενούν τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος η πίστα της Βαρκελώνης-Καταλονίας θα φιλοξενήσει αγωνιστικό τριήμερο του WEC, σε μία χρονική στιγμή όπου κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Το Φούτζι άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα στη μάχη των τίτλων. Οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα με το #8 Toyota πήραν τη νίκη στην Ιαπωνία και από εκεί που το πλήρωμα κυνηγούσε βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών. Παράλληλα, η Toyota άνοιξε τη διαφορά της από την BMW και τη Ferrari στους κατασκευαστές, όμως με τη Βαρκελώνη και τη Μόντσα να απομένουν τίποτα δεν έχει τελειώσει.

For the first time ever: IT’S RACE WEEK IN BARCELONA! 🇪🇸 The penultimate round of the season is HERE, with everything on the line 🔥 Barcelona, get ready. This one’s going to be HUGE! #WEC #6HBarcelona https://t.co/yi8RBulV4C — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 12, 2026

Η μάχη του πρωταθλήματος στο πιο κρίσιμο σημείο

Οι Μπουεμί, Χάρτλεϊ και Χιρακάβα έρχονται στην Ισπανία με 89 βαθμούς και προβάδισμα 10 βαθμών από το έτερο Toyota #7 των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις. Οι Ρόμπιν Φράινς και Ρενέ Ραστ της BMW #20 ακολουθούν με 75, ενώ οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Ραφαέλε Μαρτσιέλο βρίσκονται στους 69.

The gamble that paid off 😮‍💨 One crucial tyre call helped turn Toyota’s Fuji race in their favour. Hear from Fabrice Vouloux and Pierre Alves as they break down the strategy behind the win. #WEC #6HFuji #Michelin #Toyota @Michelin_Sport https://t.co/UVAesggaD8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 3, 2026

Έτσι, μόλις 20 βαθμοί χωρίζουν τα τέσσερα πληρώματα που βρίσκονται στην κορυφή. Για όσους κυνηγούν την Toyota #8, η Βαρκελώνη είναι ένας αγώνας στον οποίο το περιθώριο για απώλειες είναι ελάχιστο πριν από τον τελικό της Μόντσα.

Ανάλογη είναι η εικόνα στους κατασκευαστές. Η Toyota προηγείται με 169 βαθμούς, έχοντας πλέον διαφορά 23 βαθμών από την BMW, η οποία βρίσκεται στους 146. Η Ferrari ακολουθεί με 115 και χρειάζεται ένα εξαιρετικά δυνατό φινάλε της σεζόν για να επιστρέψει ουσιαστικά στη μάχη του πρωταθλήματος.

Η Toyota μπορεί μάλιστα να φύγει από την Ισπανία με τον τίτλο των κατασκευαστών. Για να το πετύχει πρέπει να αυξήσει κατά τουλάχιστον 22 βαθμούς τη διαφορά της από την BMW μέσα στο αγωνιστικό τριήμερο.

Side by side, every move matters 🤜🤛 With just two races to go, every position counts. #WEC https://t.co/WcBa5dRTvp October 10, 2026

Μία λευκή σελίδα για όλους

Η Βαρκελώνη προσθέτει μία επιπλέον δυσκολία στην εξίσωση, καθώς καμία ομάδα δεν διαθέτει πρόσφατα αγωνιστικά δεδομένα WEC από τη συγκεκριμένη πίστα. Το πρωτάθλημα είχε πραγματοποιήσει εκεί το Prologue του 2019, όμως οι 6 Ώρες Βαρκελώνης θα είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας του θεσμού στο σιρκουί.

Η διαδρομή έχει μήκος 4,657 χλμ. και 14 στροφές, έξι αριστερές και οκτώ δεξιές. Η μεγάλη ευθεία συνδυάζεται με γρήγορες καμπές και πιο τεχνικά τμήματα, δημιουργώντας απαιτήσεις που δοκιμάζουν συνολικά την αεροδυναμική απόδοση, την ισορροπία και τη διαχείριση των ελαστικών.

That was a CLOSE one 🤏 but it’s the screaming Valkyrie making a move on Toyota which wins your DHL Endurance Moment from the 6 Hours of Fuji 🇯🇵 What a drive from @AlexRiberas in the #009 @AMR_Official! #WEC #6HFuji #DHL @DHL_Motorsports https://t.co/rBTw6VCeo3 October 5, 2026

Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει προηγούμενο αγωνιστικό σημείο αναφοράς, οι δύο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι ομάδες θα πρέπει μέσα σε λίγες ώρες να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών σε μεγάλα stint, την κατανάλωση και το κατάλληλο αεροδυναμικό στήσιμο για έναν εξάωρο αγώνα.

Συνολικά 35 αυτοκίνητα θα πάρουν μέρος στο τριήμερο, με 17 Hypercars και 18 LMGT3.

Πρόγραμμα 6 Ωρών Βαρκελώνης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

12:30-14:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:30-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

09:50-10:50 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών LMGT3

12:50 – Κατατακτήριες Δοκιμές LMGT3

13:10 – Hyperpole LMGT3

13:40-14:40 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών Hypercar

16:40 – Κατατακτήριες Δοκιμές Hypercar

17:00 – Hyperpole Hypercar

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

13:00-19:00 – Αγώνας