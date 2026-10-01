FIA και ACO υπέγραψαν νέα μακροχρόνια συμφωνία για το WEC, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του πρωταθλήματος έως το 2037.

Το WEC διανύει μία από τις ισχυρότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του και πλέον έχει εξασφαλίσει και το μακροπρόθεσμο μέλλον του. Η FIA και το Automobile Club de l’Ouest (ACO) υπέγραψαν νέα συμφωνία που θα διατηρήσει τη συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το τέλος της σεζόν του 2037.

Η ανακοίνωση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται έπειτα από δημοσιεύματα που είχαν δημιουργήσει ερωτήματα για τη σχέση FIA και ACO και κατ’ επέκταση για τη μελλοντική πορεία του WEC. Αντίθετα, οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται πλέον για ακόμη μία δεκαετία, σε μία εποχή κατά την οποία το πρωτάθλημα απολαμβάνει αυξημένο ενδιαφέρον από κατασκευαστές, ομάδες και κοινό.

Fuji delivered another memorable chapter of the 2026 season.



Hard-fought battles, challenging conditions, and drivers pushing their cars to the absolute limit.



See you next year for another epic race, Fuji-san! 🗻 #WEC #6HFuji pic.twitter.com/6eZn7gMuS5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 28, 2026

Συμφωνία μέχρι το 2037

Η σημερινή συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του 2027, όταν ολοκληρωθεί η υπάρχουσα, και θα έχει διάρκεια δέκα ετών. Στόχος είναι όχι μόνο η διατήρηση του WEC, αλλά η περαιτέρω εμπορική και διεθνής ανάπτυξή του.

Παράλληλα, καθορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η διαδικασία λήψης τεχνικών και αγωνιστικών αποφάσεων. Οι διαδικασίες θα περνούν από τις ομάδες εργασίας της FIA και την Endurance Commission, πριν λάβουν την τελική έγκριση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία ομολογκασιόν των Hypercar. FIA και ACO θα έχουν από κοινού την ευθύνη για την έγκριση όλων των αυτοκινήτων της κορυφαίας κατηγορίας, σε μία προσπάθεια να απλοποιηθεί και να γίνει περισσότερο ενιαία η διαδικασία.

Dark skies and racing lines make for pure cinema. #WEC #6HFuji pic.twitter.com/PsN5ho7iNi — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 30, 2026

Ένα πρωτάθλημα σε ανοδική πορεία

Η συμφωνία υπογράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία το WEC έχει αποκτήσει ξανά ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο motorsport. Η κατηγορία Hypercar έχει προσελκύσει μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του πλανήτη, ενώ το ενδιαφέρον για μελλοντικά προγράμματα παραμένει έντονο.

Ο γενικός διευθυντής της FIA, Αλμπέρτο Βιγιαρεάλ, χαρακτήρισε το WEC ισχυρότερο και δημοφιλέστερο από ποτέ: «Το FIA World Endurance Championship είναι σήμερα ισχυρότερο και πιο δημοφιλές από ποτέ, με ένα κοινό που συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται και με μία εντυπωσιακή παρουσία κορυφαίων παγκόσμιων κατασκευαστών. Είναι μια κομβική στιγμή στην ιστορία του WEC».

Με τη συμφωνία να καλύπτει πλέον το WEC μέχρι το τέλος του 2037, FIA και ACO εξασφαλίζουν το στοιχείο που χρειάζεται περισσότερο κάθε πρωτάθλημα για να συνεχίσει να προσελκύει κατασκευαστές: μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Και στη σημερινή «χρυσή εποχή» των αγώνων αντοχής, αυτό μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντικό με όσα συμβαίνουν μέσα στην πίστα.

Το 2027 στην κατηγορία Hypercar αναμένεται να πάρουν μέρος 9 κατασκευαστές, οι περισσότεροι στην ιστορία του πρωταθλήματος.