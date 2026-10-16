Ο υπουργός Αθλητισμού, Γκέιτον Μακένζι, απορρίπτει τη λογική «ένας αγώνας για 54 χώρες» και επιμένει ότι η υποψηφιότητα της Νότιας Αφρικής δεν ανταγωνίζεται εκείνη της Ρουάντας.

Η διεκδίκηση ενός Grand Prix από τη Νότια Αφρική συνεχίζεται, με τον υπουργό Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της χώρας, Γκέιτον Μακένζι, να αμφισβητεί ανοιχτά την άποψη ότι ένας αγώνας αρκεί για να εκπροσωπήσει ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο στο καλεντάρι της Formula 1.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη συμφωνία για τη διοργάνωση αγώνα στη Ρουάντα, την οποία αναφέρει το RacingNews365. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για δεκαετές συμβόλαιο, με την πρώτη διοργάνωση να αναμένεται στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο Μακένζι, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να θεωρείται αποκλεισμός της Νότιας Αφρικής. Αντίθετα, δηλώνει ικανοποιημένος για τη Ρουάντα και επιμένει ότι η επιστροφή της F1 στην ήπειρο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν προορισμούς.

«Περιμένετε από την Αφρική να έχει μόνο έναν αγώνα;»

Σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, την οποία επικαλείται το Independent Online και αναπαράγει το RacingNews365, ο υπουργός χρησιμοποίησε ως επιχείρημα την παρουσία άλλων περιοχών στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος. «Δεν μπορώ να διαφωνώ με ανθρώπους που έχουν αυτή την περιοριστική, ηττοπαθή νοοτροπία, ότι η Αφρική πρέπει να πάρει μόνο έναν αγώνα, όταν η Μέση Ανατολή έχει τέσσερις, οι ΗΠΑ τρεις και η Ευρώπη εννέα. Και περιμένετε από την Αφρική να έχει μόνο έναν; Τι είδους λογική είναι αυτή; Θέλετε ολόκληρη η ήπειρος των 54 χωρών να έχει μόνο έναν;»

Η τοποθέτησή του μεταφέρει τη συζήτηση από τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο υποψηφιοτήτων στη συνολική εκπροσώπηση της Αφρικής. Για τον Μακένζι, η εξασφάλιση ενός αγώνα από μία χώρα δεν σημαίνει ότι κλείνει ο δρόμος για τις υπόλοιπες.

Η διεκδίκηση της Νότιας Αφρικής συνεχίζεται

Η τελευταία φορά που η Formula 1 αγωνίστηκε στην αφρικανική ήπειρο ήταν το 1993, στη Νότια Αφρική. Η χώρα εργάζεται για την αναβάθμιση του Κιαλάμι στις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία Grand Prix, με τον Μακένζι να διατηρεί ως στόχο τη διοργάνωση αγώνα το 2028 ή το 2029. Οι συγκεκριμένες χρονιές αποτελούν επιδίωξη της νοτιοαφρικανικής πλευράς και όχι επιβεβαιωμένη ένταξη στο καλεντάρι. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η προσπάθεια προχωρά και απορρίπτει την ερμηνεία πως η Ρουάντα «πρόλαβε» τη Νότια Αφρική. «Κάνουμε τη δουλειά. Προχωράμε βάσει σχεδίου. Δεν πρέπει να έρχονται κάποιοι και να λένε “μας νίκησαν”. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη Ρουάντα, επειδή μας βοηθά στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε ότι η Αφρική θα έχει Formula 1».

Ο αγώνας της Ρουάντας θα φέρει την ονομασία African Grand Prix και σχεδιάζεται να διεξαχθεί σε νέα πίστα στο συγκρότημα RISE Motordrome, στην περιοχή Μπουγκεσέρα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Κιγκάλι. Στον σχεδιασμό συμμετέχουν η Tilke Engineers & Architects και η WurzDesign του Αλεξάντερ Βουρτς. Για τη Νότια Αφρική, το ζητούμενο παραμένει να μετατρέψει τη δική της υποψηφιότητα σε συμφωνία. Το μήνυμα του Μακένζι είναι ότι η επιστροφή της Formula 1 στην ήπειρο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υπόθεση μίας και μοναδικής θέσης στο πρόγραμμα.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.