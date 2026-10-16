Ψηφιακός μετασχηματισμός και οδική ασφάλεια

Στη συνεργασία συμμετέχουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., έχει προγραμματιστεί η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια».

Συμβαλλόμενοι είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Όπως προκύπτει από τον τίτλο του έργου, η σύμβαση αφορά δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου, καθώς και τεχνικές λύσεις για την οδική ασφάλεια. Η σχετική ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων, στοιχεία για τον προϋπολογισμό ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη συμβολή των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, στον Παπάγο, κοντά στον σταθμό μετρό Εθνική Άμυνα.