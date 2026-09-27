Test drive Peugeot E-5008: Η ηλεκτρική οικογενειακή μετακίνηση σε άλλη κλίμακα

Το Peugeot E-5008 συνδυάζει επτά θέσεις, μεγάλους χώρους, ξεχωριστή σχεδίαση και ηλεκτρική αυτονομία που καλύπτει με άνεση την καθημερινότητα μιας οικογένειας.

Η ηλεκτροκίνηση άνοιξε νέους δρόμους στην αυτοκίνηση, όμως τα αμιγώς ηλεκτρικά SUV με πραγματική δυνατότητα μεταφοράς επτά επιβατών παραμένουν λίγα. Το Peugeot E-5008 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη, μεταφέροντας τη γνώριμη συνταγή του μεγαλύτερου SUV της γαλλικής μάρκας στην εποχή της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα.

Με μήκος που φτάνει τα 4,79 μέτρα και στάνταρ επταθέσια διάταξη, το E-5008 απευθύνεται σε οικογένειες που χρειάζονται ουσιαστικά αυξημένη πρακτικότητα. Το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης υπόσχεται αθόρυβες μετακινήσεις, γραμμική απόδοση και αυτονομία έως 502 χλμ. κατά WLTP στην έκδοση των 73 kWh. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με σαφή προορισμό: να ταξιδεύει άνετα με πολλούς επιβάτες και να αποδεικνύεται εξίσου χρήσιμο στην καθημερινότητα.

Επιβλητική παρουσία με καθαρές γραμμές

Το νέο E-5008 έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με τον προκάτοχό του. Οι μεγάλες διαστάσεις του συνδυάζονται με πιο γεωμετρικές επιφάνειες, έντονους ώμους και μια εμπρός όψη που ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Peugeot.

Η κλειστή μάσκα, το φωτιζόμενο έμβλημα και η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με τα τρία «νύχια» δημιουργούν μια αναγνωρίσιμη εικόνα, ιδιαίτερα το βράδυ. Στην έκδοση GT, τα Pixel LED φωτιστικά σώματα και οι μεγάλες ζάντες ενισχύουν περαιτέρω τον premium χαρακτήρα του. Η πλαϊνή όψη δείχνει σωστά ισορροπημένη για ένα SUV αυτού του μεγέθους, με τη μακριά γραμμή οροφής να προδίδει από νωρίς τις προθέσεις του για χώρους.

Πίσω, η οριζόντια λωρίδα που ενώνει τα φωτιστικά σώματα και η μεγάλη επιφάνεια της πέμπτης πόρτας δίνουν στο E-5008 μια στιβαρή, καθαρή εικόνα. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δείχνει μεγάλο, χωρίς όμως να μοιάζει δυσκίνητο οπτικά.

Καμπίνα με χώρο για όλους

Η καμπίνα είναι ένα από τα ισχυρότερα σημεία του E-5008. Η Peugeot έχει τοποθετήσει το νέο Panoramic i-Cockpit ψηλά στη σχεδιαστική ιεραρχία, με την καμπυλωτή πανοραμική οθόνη 21 ιντσών να ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων σε ένα ενιαίο στοιχείο.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, ενώ η υψηλή τοποθέτηση της οθόνης βοηθά ώστε η σημαντική πληροφορία να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι διατηρεί την ιδιαίτερη εργονομική προσέγγιση της Peugeot και μετά από μια σύντομη περίοδο προσαρμογής δημιουργεί μια πιο άμεση σχέση με το αυτοκίνητο.

Τα i-Toggles, οι προσαρμόσιμες συντομεύσεις αφής κάτω από την κεντρική οθόνη, αποδεικνύονται χρήσιμα στην καθημερινότητα. Ο οδηγός μπορεί να τοποθετήσει εκεί τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί συχνότερα, περιορίζοντας τις περιττές αναζητήσεις στα μενού του infotainment. Η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto συμπληρώνει σωστά την τεχνολογική εικόνα.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, με προσεγμένα υλικά στα σημεία που έρχονται συχνά σε επαφή με τους επιβάτες και με συναρμογή που μεταδίδει στιβαρότητα. Η ατμοσφαιρική φωταγώγηση, τα άνετα καθίσματα και η γενναιόδωρη διαθέσιμη επιφάνεια ενισχύουν τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα του.

Η δεύτερη σειρά χωρά τρεις επιβάτες με άνεση, διαθέτει ανακλινόμενες πλάτες και διευκολύνει την πρόσβαση στην τρίτη σειρά. Οι δύο επιπλέον θέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για παιδιά και εφήβους, ενώ μπορούν να καλύψουν και κοντινές μετακινήσεις ενηλίκων. Με τις επτά θέσεις σε χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 259 λίτρα. Με την τρίτη σειρά αναδιπλωμένη, αυξάνεται στα 748 λίτρα, ενώ με αναδιπλωμένες και τις δύο πίσω σειρές φτάνει έως τα 1.815 λίτρα.

Ηλεκτρική ισχύς για κάθε διαδρομή

Η έκδοση της δοκιμής χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 210 ίππων στον εμπρός άξονα, με ροπή 345 Nm διαθέσιμη άμεσα. Η επιτάχυνση από στάση ως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Οι αριθμοί ταιριάζουν στον προσανατολισμό του αυτοκινήτου: το E-5008 κινείται σβέλτα και πολιτισμένα, με το ηλεκτρικό μοτέρ να προσφέρει αβίαστες επιταχύνσεις για προσπεράσεις και γρήγορες εντάξεις στον αυτοκινητόδρομο.

Η μπαταρία των 73 kWh προσφέρει επίσημη αυτονομία έως 502 χλμ. κατά WLTP και η κατανάλωση που ανακοινώνει η Peugeot ξεκινά από 17,7 kWh/100 χλμ. Στην ελληνική πραγματικότητα, με μικτές διαδρομές, η κατανάλωση κινείται σε επίπεδα που επιτρέπουν περίπου 400 έως 450 χλμ. πριν χρειαστεί φόρτιση, με την τελική επίδοση να εξαρτάται όπως πάντα από την ταχύτητα, τις καιρικές συνθήκες, το φορτίο και τη χρήση του κλιματισμού.

Για την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στο γραφείο, ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη νυχτερινή αναπλήρωση της μπαταρίας. Σε σταθμό DC, η Peugeot ανακοινώνει φόρτιση από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, χρόνος που χωρά άνετα σε μια στάση κατά τη διάρκεια μεγάλου ταξιδιού.

Άνεση και ησυχία στον δρόμο

Παρά το μεγάλο αμάξωμα και το βάρος που συνοδεύει μια μπαταρία 73 kWh, το E-5008 δίνει από την πρώτη στιγμή έμφαση στην άνεση. Η ανάρτηση διαχειρίζεται με ωριμότητα τις ανωμαλίες της ελληνικής ασφάλτου, φιλτράροντας αποτελεσματικά τις μικρές κακοτεχνίες και διατηρώντας ήρεμη την καμπίνα.

Στην πόλη, η αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και η ομαλή απόκριση στο γκάζι κάνουν ένα αυτοκίνητο σχεδόν 4,8 μέτρων πιο εύκολο στη συμβίωση. Η κάμερα οπισθοπορείας και οι αισθητήρες παρκαρίσματος έχουν ουσιαστικό ρόλο, καθώς οι διαστάσεις χρειάζονται τον χώρο τους σε στενούς δρόμους και θέσεις στάθμευσης.

Στον ανοιχτό δρόμο, το E-5008 πατά σταθερά και προσφέρει πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Η ηχομόνωση κρατά σε χαμηλά επίπεδα τους αεροδυναμικούς και κυλιόμενους θορύβους, επιτρέποντας στους επιβάτες να ταξιδεύουν ξεκούραστα. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες και αποκτά το απαιτούμενο βάρος όσο ανεβαίνει ο ρυθμός, ενώ η ανάκτηση ενέργειας βοηθά τον οδηγό να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά την κατανάλωση στις αστικές και ημιαστικές διαδρομές.

Το μεγάλο Peugeot προτιμά τις ομαλές, γρήγορες κινήσεις από τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης. Σε έναν επαρχιακό δρόμο ο οδηγός αντιλαμβάνεται το μέγεθος και τη μάζα του, όμως το πλαίσιο παραμένει σταθερό και προβλέψιμο. Αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει με τον οικογενειακό, ταξιδιάρικο χαρακτήρα του.

Καλύπτοντας ανάγκες

Το Peugeot E-5008 απαντά σε μια συγκεκριμένη ανάγκη της σύγχρονης αγοράς: ηλεκτρική μετακίνηση για οικογένειες που χρειάζονται πραγματικούς χώρους και επτά θέσεις. Η ευρύχωρη καμπίνα, ο μεγάλος και ευέλικτος χώρος αποσκευών, η ιδιαίτερη τεχνολογική ταυτότητα του Panoramic i-Cockpit και η άνεση στα ταξίδια συνθέτουν ένα πολύ ολοκληρωμένο πακέτο.

Με τιμή του αρχίζει από 47.900 ευρώ για την Allure με μπαταρία 73 kWh και 210 ίππους (ενώ η GT ξεκινά από 50.300 ευρώ), το E-5008 απευθύνεται με επιτυχία στον οδηγό που θέλει ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV με μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, χωρίς να απαρνείται την ποιότητα, την τεχνολογία και τον διακριτό σχεδιαστικό χαρακτήρα.

