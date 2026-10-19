Honda CMX500 Rebel 2027: Τώρα με τεχνολογία E-Clutch

Ο μικρός «επαναστάτης» της Honda κάνει το βήμα στο μέλλον προσφέροντας στον αναβάτη του ευκολότερη λειτουργία και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Από το 2017, το CMX500 Rebel έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη στο cool cruiser στιλ της και τις σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Από το 2021, μάλιστα, αποτελεί κάθε χρόνο την custom μοτοσυκλέτα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Το 2021 προστέθηκε στην οικογένεια και ο μεγάλος αδερφός CMX1100 Rebel, με τις δύο μοτοσυκλέτες να εδραιώνουν τη θέση τους ως οι top custom επιλογές των Ευρωπαίων αναβατών. Συνολικά, έχουν πουληθεί περισσότερα από 67.000 CMX στην Ευρώπη από όταν παρουσιάστηκε κάθε μοντέλο.

Για το 2027, το CMX500 Rebel αποκτά μια σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση με την εισαγωγή της τεχνολογίας Honda E-Clutch, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη πρακτικότητα και άνεση στην καθημερινή χρήση στη best-selling custom μοτοσυκλέτα της Ευρώπης. Παράλληλα δέχεται και μια ολοκαίνουργια κυκλική οθόνη TFT 3,5" υψηλής ανάλυσης, καθώς και ανανεωμένη μονάδα χειριστηρίων, με καλύτερη αίσθηση και σαφέστερη παρουσίαση των βασικών δεδομένων και πληροφοριών. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης (assist/slipper), φωτισμό Full LED και ένδειξη επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο.

Οι χρωματικές επιλογές για το 2027 είναι οι εξής: