Honda CBR500R FOUR: Τετρακύλινδρη απόλαυση με σπορ χαρακτήρα

H Honda παρουσίασε τη νέα CBR500R FOUR, μια sport μοτοσικλέτα με τετρακύλινδρο κινητήρα, προηγμένη τεχνολογία και χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε μια νέα γενιά αναβατών.

Η Honda διευρύνει την οικογένεια των σπορ μοτοσικλετών της με την ολοκαίνουργια CBR500R FOUR, ένα μοντέλο μεσαίου κυβισμού που σχεδιάστηκε από λευκή κόλλα χαρτί με στόχο να συνδυάσει τις επιδόσεις με την ευκολία στην καθημερινή χρήση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νέος τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας, ο οποίος διαφοροποιεί τη μοτοσικλέτα από τις δικύλινδρες προτάσεις της κατηγορίας.

Η νέα CBR500R FOUR απευθύνεται σε αναβάτες που αναζητούν μια αυθεντική σπορ εμπειρία, χωρίς να θυσιάζουν την πρακτικότητα.

Νέος τετρακύλινδρος κινητήρας και προηγμένα ηλεκτρονικά

Ο ολοκαίνουργιος κινητήρας διαθέτει σύστημα εισαγωγής αέρα κάθετης ροής (downdraft) με Ram-Air, μια διάταξη που αξιοποιεί τη ροή του αέρα για την τροφοδοσία του κινητήρα. Η Honda δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ισχύ της κανονικής έκδοσης, ωστόσο επιβεβαιώνει ότι θα προσφέρεται και παραλλαγή 35 kW, δηλαδή 47,6 ίππων, κατάλληλη για κατόχους διπλώματος Α2.

Ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του τρία προκαθορισμένα προγράμματα οδήγησης και δύο εξατομικευμένες επιλογές USER. Μέσω αυτών μπορεί να προσαρμόσει την απόδοση του κινητήρα, την ένταση του φρένου κινητήρα και την παρέμβαση του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται σε έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών, ενώ ο χειρισμός πραγματοποιείται από φωτιζόμενο διακόπτη τεσσάρων κατευθύνσεων στο τιμόνι. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης θύρα USB-C για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Σπορ σχεδίαση και εξοπλισμός πλαισίου

Η CBR500R FOUR χρησιμοποιεί ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου διαμαντιού, το οποίο συνδυάζεται με ανεστραμμένο πιρούνι KYB διαμέτρου 41 χιλιοστών, αλουμινένιο ψαλίδι και πίσω ανάρτηση Pro-Link. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δύο εμπρός δίσκους 296 χιλιοστών με ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες Nissin δύο εμβόλων, καθώς και δικάναλο ABS.

Σχεδιαστικά, η νέα Honda ακολουθεί τη φιλοσοφία των μεγαλύτερων μοντέλων CBR, με αιχμηρό εμπρός μέρος, διπλούς προβολείς LED και αεροδυναμικό φέρινγκ. Η ανασηκωμένη ουρά και η συγκέντρωση των μαζών προς το εμπρός μέρος ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα της, χωρίς να απομακρύνονται από τον στόχο της καθημερινής χρηστικότητας.