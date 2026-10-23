Honda CBR600RR 2027: Στόχος οι πίστες, μέλημα οι επιδόσεις (vid)

Νέα εμφάνιση, βελτιωμένες επιδόσεις και αναβαθμισμένη τεχνολογία για μια μοτοσυκλέτα που έχει κατακτήσει τίτλους και καρδιές

Το μεσαίο supersport της Honda έρχεται το 2027 με μια σειρά βελτιώσεων στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, από τη σχεδίαση και τις επιδόσεις έως την ενσωματωμένη τεχνολογία. Στην καρδιά του παραμένει ο γνώριμος τετρακύλινδρος σε σειρά, ο οποίος αποδίδει 121 ίππους και διαθέτει συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης (assist/slipper clutch), καθώς και σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (quickshifter) στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα ελέγχου γκαζιού «Throttle By Wire», σε συνδυασμό με την προσθήκη μιας μονάδας μέτρησης αδράνειας (IMU) 6 αξόνων της Bosch, προσφέρει 3 προεπιλεγμένες λειτουργίες οδήγησης (riding modes), καθώς και δύο παραμετροποιήσιμες λειτουργίες (User modes). Αυτές επιτρέπουν τη ρύθμιση της ισχύος του κινητήρα, του φρένου κινητήρα (engine braking), του ελέγχου ανύψωσης του εμπρός τροχού (wheelie control) και του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης (HSTC) 9 επιπέδων. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης το σύστημα ABS για στροφές (Cornering ABS) και το σύστημα ελέγχου ανύψωσης του πίσω τροχού (Rear Lift Control).

Αλουμίνιο παντού

Το πλαίσιο αποτελείται από ένα αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών (twin-spar) και ψαλίδι αλουμινίου, ενώ το σύστημα αναρτήσεων περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό αμορτισέρ τιμονιού της Honda (HESD), ανεστραμμένο πιρούνι (USD) Showa Big Piston 41 mm και πίσω ανάρτηση Showa με μοχλικό σύστημα Unit Pro-Link. Το σύστημα πέδησης διαθέτει νέες ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες της Nissin, που συνεργάζονται με πλευστούς δίσκους 310 mm. Η επιθετική σχεδίαση, η οποία έχει μελετηθεί για να προσφέρει κορυφαία αεροδυναμική απόδοση στην κατηγορία, περιλαμβάνει εμπρός αεροδυναμικό βοήθημα (spoiler) που παράγει κάθετη δύναμη (downforce). Τον εξοπλισμό συμπληρώνει μια αναβαθμισμένη έγχρωμη οθόνη TFT. Παράλληλα, θα διατίθενται τρία «HRC Race Kits», αποκλειστικά για χρήση σε πίστα. Το CBR600RR του 2027 θα είναι διαθέσιμο στους χρωματισμούς Ignition Red TriColour και Matt Ballistic Black Metallic.

Βαριά ιστορία

Το CBR600RR διαθέτει μια εντυπωσιακή αγωνιστική κληρονομιά, η οποία έχει κατακτηθεί με σκληρή προσπάθεια. Η μοτοσυκλέτα οδήγησε τους αναβάτες της στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM World Supersport κάθε χρόνο από το 2003 έως το 2008, καθώς και το 2010, το 2012 και το 2014. Κέρδισε το Πρωτάθλημα Asia Road Racing από το 2012 έως το 2016, καθώς και το Πρωτάθλημα All-Japan Road Race (στην κατηγορία ST600) από το 2003 έως το 2011, αλλά και το 2013, το 2014, το 2016 και το 2019. Επιπλέον, ο κινητήρας του τροφοδοτούσε τις μοτοσυκλέτες της κατηγορίας Moto2 μεταξύ 2010 και 2018.

Αποσύρθηκε από τις ευρωπαϊκές εκθέσεις της Honda στις αρχές του 2017, καθώς εντεινόταν η στροφή της αγοράς από τις supersport μοτοσυκλέτες προς τα μοντέλα κατηγορίας naked και adventure. Στο διάστημα που μεσολάβησε, η κατηγορία των μεσαίου κυβισμού σπορ μοτοσυκλετών γνώρισε μια αναγέννηση, με αποτέλεσμα το μοντέλο να επανέλθει στην αγορά το 2021 σε Ιαπωνία και Ταϊλάνδη. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη το 2024, κέρδισε την εκτίμηση πολλών πελατών, οι οποίοι αναγνώρισαν την αξία των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων του, εμπνευσμένων από το MotoGP, της αεροδυναμικής του και, πάνω απ’ όλα, του τετρακύλινδρου κινητήρα του που ανεβάζει στροφές με χαρακτηριστική ευκολία. Για το μοντέλο του 2027 έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες αναβαθμίσεις σε διάφορους τομείς, οι οποίες προσφέρουν αυξημένες επιδόσεις, τόσο στην πίστα όσο και στον δρόμο, ενισχύοντας παράλληλα την πρακτικότητα και τη συνολική αισθητική της μοτοσυκλέτας.

Το εμβληματικό supersport μοντέλο της Honda επέστρεψε στην Ευρώπη το 2024 εξοπλισμένο με συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης (assist/slipper clutch) και σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (quickshifter) στον βασικό εξοπλισμό.

Η ηλεκτρονική του σουίτα, αντλώντας στοιχεία από τα RC213V-S και CBR1000RR-R Fireblade, περιλάμβανε ηλεκτρονικό γκάζι (Throttle-By-Wire), σύστημα ελέγχου ροπής Honda Selectable Torque Control (HSTC) 9 επιπέδων, σύστημα ελέγχου ανύψωσης τροχού (Wheelie Control) και σύστημα ελέγχου ανύψωσης πίσω τροχού (Rear Lift Control). Στο επίκεντρο της λειτουργίας όλων των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του Cornering ABS, βρίσκεται μια μονάδα μέτρησης αδράνειας (IMU) 6 αξόνων, πανομοιότυπη με αυτή που συναντάμε στο «αδελφό» CBR1000RR-R Fireblade. Στάνταρ ήταν (και είναι) 3 προκαθορισμένες λειτουργίες οδήγησης (riding modes), καθώς και 2 λειτουργίες παραμετροποίησης από τον αναβάτη (User modes), μέσω των οποίων ρυθμίζονται η ισχύς του κινητήρα, το φρένο κινητήρα (engine braking), το HSTC και το Wheelie Control.

Μια νέα προσθήκη για το μοντέλο του 2024 ήταν οι ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες της Nissin, προερχόμενες από το CBR1000RR-R Fireblade. Σε συνδυασμό με τη μονάδα ABS, επίσης προερχόμενη από το Fireblade, με τρεις επιλέξιμες λειτουργίες (Race, Track και Standard), διεύρυναν σημαντικά τη δυνατότητα του αναβάτη να προσαρμόσει το CBR600RR στις συγκεκριμένες ανάγκες του.

Το σύστημα διεπαφής αναβάτη (HMI) έχει αναβαθμιστεί για το μοντέλο του 2027, με την έγχρωμη οθόνη TFT να αυξάνεται σε μέγεθος στις 5 ίντσες, προσφέροντας σαφέστερη απεικόνιση των βασικών δεδομένων. Στο νέο μοντέλο έχει αλλάξει επίσης η εμπρόσθια όψη. Τα κάτω πτερύγια (winglets) έχουν επανασχεδιαστεί και έχουν ενσωματωθεί στην περιοχή κάτω από τους προβολείς, χαρίζοντας μια πιο κομψή εμφάνιση χωρίς καμία απώλεια στην αεροδυναμική απόδοση.

Για το μοντέλο του 2027 διατίθενται τρία νέα αγωνιστικά κιτ (HRC Race Kits), τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας για χρήση στην πίστα, τόσο για ερασιτέχνες αναβάτες όσο και για επαγγελματικές ομάδες. Τα κιτ αυτά είναι ειδικά διαμορφωμένα για τις κατηγορίες World Super Sport και Superbike, καθώς και για χρήση σε track days, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα απόδοσης, ενώ όλα τα εξαρτήματα διατίθενται και μεμονωμένα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας αποδίδει 121 ολόκληρους ίππους στις 14.250 στροφές και ροπή 63 Nm στις 11.500. Για την επίτευξη αυτής της ισχύος σε τόσο υψηλές στροφές, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους εκκεντροφόρους, στα ελατήρια των βαλβίδων και στον στροφαλοφόρο άξονα έχουν αναβαθμιστεί, ώστε να διαχειρίζονται τις δυνάμεις αδράνειας στις υψηλές στροφές, διασφαλίζοντας παράλληλα την αντοχή. Η διάμετρος και η διαδρομή του εμβόλου είναι 67 x 42,5 mm, με λόγο συμπίεσης 12,2:1.

Κάθε πτυχή της εισαγωγής, της καύσης και της εξαγωγής έχει εξελιχθεί περαιτέρω από την εποχή που το CBR600RR διατίθετο για τελευταία φορά στην ευρωπαϊκή αγορά. Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής ροή στις υψηλές στροφές, η διάμετρος του σώματος του ψεκασμού (throttle body) ανέρχεται στα 44 mm. Η διαμόρφωση της πεταλούδας γκαζιού και της θυρίδας εισαγωγής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η διατομή ολόκληρου του αυλού (συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού του σώματος του ψεκασμού) να επιτρέπει την ομαλή ροή, μειώνοντας την πτώση πίεσης κατά την εισαγωγή.

Ο συνδυασμός αυτής της ομαλής διαδρομής εισαγωγής και του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου γκαζιού (Throttle By Wire - TBW) προσφέρει ομαλή απόκριση, ειδικά κατά το άνοιγμα του γκαζιού από την πλήρως κλειστή θέση. Οι αυλοί εισαγωγής έχουν επανασχεδιαστεί, αυξάνοντας τη χωρητικότητα ροής κατά 2,2%. Ο χρονισμός των βαλβίδων έχει επίσης τροποποιηθεί: το κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής έχει μετατοπιστεί κατά 5°, ενώ οι βαλβίδες εξαγωγής ανοίγουν 5° αργότερα, βελτιώνοντας την απόδοση εισαγωγής του μείγματος καυσίμου/αέρα και την αποβολή των καυσαερίων. Η διάμετρος των βαλβίδων εισαγωγής είναι 27,5 mm, ενώ των βαλβίδων εξαγωγής 22,5 mm.

Για μέγιστη απόδοση ψύξης γύρω από την κυλινδροκεφαλή χρησιμοποιούνται μπουζί μακριού σπειρώματος, επιτρέποντας στον υδάτινο μανδύα ψύξης να βρίσκεται πιο κοντά στην οπή του μπουζί και στην έδρα της βαλβίδας εξαγωγής. Το σύστημα εξάτμισης τύπου 4-2-1 διαθέτει σωληνώσεις μεγάλης διαμέτρου για τη βελτίωση της ροής των καυσαερίων στις υψηλές στροφές, ενώ το πάχος των τοιχωμάτων έχει ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αύξηση του βάρους. Ο καταλύτης είναι επίσης μεγαλύτερος σε μέγεθος, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Euro5+.

Ένας συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης (assist/slipper clutch) συμβάλλει στον έλεγχο του αναπηδήματος του πίσω τροχού κατά τη διάρκεια γρήγορων κατεβασμάτων ταχυτήτων και έντονου φρεναρίσματος. Επιπλέον, μειώνει κατά 32% τη φυσική δύναμη που απαιτείται για τον χειρισμό του σε σύγκριση με έναν τυπικό σχεδιασμό, ενώ χρησιμοποιεί έκκεντρα από χυτό αλουμίνιο τόσο στο άκρο μετάδοσης όσο και στο άκρο λήψης, με το διάκενο μεταξύ τους να έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να προσφέρει καλύτερη αίσθηση στον μοχλό.

Ηλεκτρονικά

Σύστημα ελέγχου γκαζιού Throttle By Wire (TBW), σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC) 9 επιπέδων, 3 προκαθορισμένες λειτουργίες οδήγησης, καθώς και δυνατότητες παραμετροποίησης για την απόδοση (Power), το φρένο κινητήρα (Engine Brake), το HSTC και τον έλεγχο σούζας (Wheelie Control), σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (Quickshifter), όλα στον βασικό εξοπλισμό.

Το σύστημα Throttle By Wire (TBW) που χρησιμοποιείται στο CBR600RR προέρχεται από το CBR1000RR-R Fireblade και εξελίχθηκε με βάση το RC213V-S. Ένας αισθητήρας θέσης γκαζιού (Acceleration Position Sensor - APS), ο οποίος συνδέεται με το γκριπ του γκαζιού, είναι ενσωματωμένος στο συγκρότημα διακοπτών. Ο αισθητήρας στέλνει σήμα στην ECU (μονάδα ελέγχου κινητήρα), η οποία με τη σειρά της δίνει εντολή στο μοτέρ του συστήματος TBW που ελέγχει την πεταλούδα του γκαζιού.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ελατήριο επαναφοράς και η τριβή που παράγεται από τον APS προσφέρουν μια απολύτως φυσική αίσθηση και έλεγχο του γκαζιού. Παράλληλα, εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό ελέγχου και την ίδια αίσθηση σε όλα τα επίπεδα απόδοσης.

Το ηλεκτρονικό πακέτο που συνοδεύει το σύστημα TBW προέρχεται επίσης από το Fireblade. Το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC) χρησιμοποιεί έλεγχο του ρυθμού ολίσθησης (παρακολουθώντας τον ρυθμό μεταβολής της ολίσθησης με βάση τη σχέση ταχύτητας μεταξύ εμπρός και πίσω τροχού), ώστε να περιορίζει ομαλά την απότομη περιστροφή του τροχού (σπινάρισμα). Το σύστημα προσφέρει ομαλή και διαισθητική διαχείριση της πρόσφυσης, χάρη σε λογισμικό που αναπτύχθηκε με βάση εκτεταμένα δεδομένα και σχόλια από κορυφαίους αναβάτες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των αναβατών της HRC. Το επίπεδο 1 παρέχει την ασθενέστερη παρέμβαση, ενώ το επίπεδο 9 την ισχυρότερη.

Υπάρχουν τρεις προκαθορισμένες λειτουργίες οδήγησης: Mode 1 (Γρήγορη Οδήγηση), Mode 2 (Οδήγηση για Διασκέδαση) και Mode 3 (Άνετη Οδήγηση), καθώς και 2 επιλογές χρήστη (User 1 & 2) για πλήρη παραμετροποίηση όλων των παραμέτρων. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών μπορεί να γίνει κατά την οδήγηση (μέσω των διακοπτών στο αριστερό μέρος του τιμονιού), όπως και η ρύθμιση του επιπέδου HSTC, όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία User 1 ή 2.

Η παράμετρος απόδοσης (Power - P) ρυθμίζεται σε 5 επίπεδα, με το 1 να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ισχύ. Το φρένο κινητήρα (Engine Brake - EB) διαχειρίζεται την απόδοση όταν το γκάζι είναι κλειστό μέσω 3 επιπέδων, όπου το 1 αντιστοιχεί στο ισχυρότερο φρένο κινητήρα. Το σύστημα ελέγχου σούζας (Wheelie Control - W) διαθέτει 3 επίπεδα λειτουργίας (συν τη δυνατότητα απενεργοποίησης), με το επίπεδο 1 να παρέχει την ηπιότερη παρέμβαση. Το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από την IMU (Αδρανειακή Μονάδα Μέτρησης) σχετικά με τη γωνία κλίσης (pitch), σε συνδυασμό με πληροφορίες από τους αισθητήρες ταχύτητας των τροχών, ώστε να διαχειρίζεται τη ροπή και να ελέγχει τη σούζα, χωρίς να θυσιάζει την προώθηση της μοτοσυκλέτας.

Το σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (quick shifter) επιτρέπει αλλαγές αστραπιαίας ταχύτητας, με σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας καυσίμου κατά την αλλαγή και ομαλότερη επανέναρξη της απόδοσης ροπής μετά από αυτήν. Παρέχει δυνατότητα ρύθμισης σε 3 επίπεδα, όσον αφορά την αίσθηση κατά τη λειτουργία του.

Για το μοντέλο του 2027, το σύστημα πέδησης έχει υποστεί αρκετές αλλαγές, με στόχο τον ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο, τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα. Στο εμπρός μέρος, οι δαγκάνες προέρχονται πλέον από το CBR1000RR-R Fireblade και προσφέρουν αυξημένη αντοχή στη θερμότητα κατά το φρενάρισμα, καθώς και τη δύναμη πέδησης και τη σταθερή ελεγχόμενη συμπεριφορά που απαιτούνται σε μια πίστα αγώνων. Πρόκειται για τετραπίστονες δαγκάνες ακτινικής στήριξης που συνεργάζονται με πλευστούς δίσκους 310 mm. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης ακτινική τρόμπα φρένου. Στον πίσω τροχό, μια μονοπίστονη δαγκάνα ενεργεί σε δίσκο 220 mm.

Τη διαχείριση όλων των παραπάνω αναλαμβάνει μια αναβαθμισμένη μονάδα ABS. Το νέο σύστημα, το οποίο επίσης προέρχεται από το Fireblade, εισάγει «Λειτουργίες ABS» (ABS Modes), οι οποίες ελέγχουν με ακρίβεια τον εμπρός και τον πίσω τροχό κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Η λειτουργία «Standard» εστιάζει στη σταθερότητα και είναι κατάλληλη για ένα ευρύτερο φάσμα συνθηκών, ιδιαίτερα σε βρεγμένο οδόστρωμα. Η λειτουργία «Track» προσφέρει μια πιο εστιασμένη εμπειρία οδήγησης, απενεργοποιώντας τον έλεγχο ανύψωσης του πίσω τροχού (rear lift control) για ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις σε πίστα. Η λειτουργία «Race» αποτελεί μια ακόμα πιο ακραία ρύθμιση, κατά την οποία απενεργοποιείται και η λειτουργία του ABS στον πίσω τροχό, επιτρέποντας πιο επιθετικό φρενάρισμα, με το σύστημα να ελέγχει την ολίσθηση μόνο στον εμπρός τροχό.

Το ηλεκτρονικό αμορτισέρ τιμονιού της Honda (HESD), σχεδιασμένο αποκλειστικά για το CBR600RR, λειτουργεί ανάλογα με την ταχύτητα και ελέγχεται από την κεντρική μονάδα ελέγχου (ECU). Σε χαμηλές ταχύτητες, η κύρια βαλβίδα του ανοίγει, μειώνοντας τη δύναμη απόσβεσης. Σε υψηλές ταχύτητες, η βαλβίδα κλείνει, αυξάνοντας τη δύναμη απόσβεσης για μέγιστη σταθερότητα.

Σχεδιασμός & εξοπλισμός

Το CBR600RR του 2027 αποκτά νέα εμφάνιση χάρη στο πλήρως ανασχεδιασμένο εμπρόσθιο τμήμα. Τα πτερύγια (winglets), που παλαιότερα συνέβαλλαν στη σταθερότητα και την παραγωγή κάθετης δύναμης, έχουν πλέον ενσωματωθεί στο εμπρόσθιο φέρινγκ, προσφέροντας μια πιο καθαρή αισθητική και σιλουέτα. Παράλληλα, βοηθούν στην εκτροπή της ροής του αέρα μακριά από τον αναβάτη και τα χέρια του, μειώνοντας την κόπωση και τους στροβιλισμούς. Αν και η εμφάνισή τους είναι πλέον πιο διακριτική, οι μηχανικοί της Honda κατάφεραν να διατηρήσουν την κάθετη δύναμη, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην αεροδυναμική αντίσταση.

Η θέση οδήγησης παραμένει αμετάβλητη, προσφέροντας στον αναβάτη απόλυτη ευελιξία, είτε κινείται στον δρόμο είτε στην πίστα. Ο σχεδιασμός του ρεζερβουάρ επιτρέπει στον αναβάτη να «κουμπώνει» ιδανικά πάνω στη μοτοσυκλέτα κατά την οδήγηση με υψηλές ταχύτητες. Είναι επίσης στενό, επιτρέποντας στα χέρια του αναβάτη να τοποθετούνται φυσικά. Η ζελατίνα έχει κλίση 38°, μεγιστοποιώντας την αεροδυναμική απόδοση ανεξάρτητα από τη στάση που επιλέγει ο αναβάτης στην πίστα. Το ύψος της σέλας είναι 820 χιλιοστά.

Το κεντρικό τμήμα του φέρινγκ έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αποδοτική ψύξη του ψυγείου, ενώ η ταχύτητα και η πίεση της ροής του αέρα στον χώρο του εμπρόσθιου τροχού έχουν βελτιστοποιηθεί τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο του αέρα. Το κάτω μέρος του φέρινγκ εκτείνεται κοντά στον πίσω τροχό και διαθέτει τέτοιο σχήμα ώστε να κατευθύνει τη ροή του αέρα προς τα κάτω. Αυτό μειώνει την άμεση πίεση του αέρα στο ελαστικό, περιορίζοντας τη συνολική αντίσταση.

Το αναβαθμισμένο σύστημα διεπαφής (HMI) περιλαμβάνει πλέον μια έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών, η οποία προβάλλει βασικές πληροφορίες στον αναβάτη. Μια ένδειξη αλλαγής ταχύτητας (Shift-Up indicator), που αποτελείται από 5 λευκά οριζόντια LED πάνω από την κεντρική οθόνη, ανάβει και αναβοσβήνει στις προκαθορισμένες στροφές κινητήρα, υποδεικνύοντας την κατάλληλη στιγμή για αλλαγή ταχύτητας. Οι διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης χρόνο γύρου, αριθμό των γύρων και ταχύτερο γύρο.

Ο φωτισμός είναι τεχνολογίας LED. Οι διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς διαθέτουν ελαφρύ σχεδιασμό και επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός βέλτιστου ανοίγματος για την εισαγωγή του κεντρικού αγωγού δυναμικής πλήρωσης (ram-air duct). Το σύστημα σήματος έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal - ESS) της Honda συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου του ABS και ενεργοποιεί τα εμπρός και πίσω φλας σε περίπτωση απότομου, έντονου φρεναρίσματος, προειδοποιώντας τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το Σύστημα Ασφαλείας Ανάφλεξης της Honda (Honda Ignition Security System - HISS) χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό αλληλεξάρτησης μεταξύ του κωδικού αναγνώρισης που βρίσκεται στο κλειδί και του εσωτερικού κωδικού αναγνώρισης στη μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU), καθιστώντας αδύνατη την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς το συγκεκριμένο κλειδί. Μια κόκκινη λυχνία LED στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει ανά 2,5 δευτερόλεπτα για διάστημα 24 ωρών μετά την απενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης. Ωστόσο, ακόμη και όταν η λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει, το σύστημα HISS παραμένει ενεργό.

Race Kit HRC

Η HRC έχει αναπτύξει τρία ξεχωριστά Race Kit (αγωνιστικά κιτ) για το CBR600RR του 2027, προσφέροντας σε ερασιτέχνες αναβάτες, λάτρεις των track day και ημιεπαγγελματικές ομάδες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τη μοτοσυκλέτα τους σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες τους. Όλα τα κιτ ενισχύουν την απόδοση του κινητήρα, βελτιώνουν την ικανότητα στις στροφές και την πρόσφυση, ενώ παράλληλα μειώνουν το βάρος. Διατίθενται ως ολοκληρωμένα πακέτα —αποκλειστικά για χρήση σε πίστα— και περιλαμβάνουν εξαρτήματα όπως ECU, πλεξούδα καλωδίωσης, φλάντζα κυλινδροκεφαλής, ψυγείο μεγαλύτερης χωρητικότητας, αγωνιστική εξάτμιση, αναρτήσεις (εμπρός/πίσω) και δισκόφρενα, τα οποία τοποθετούνται απευθείας στη μοτοσυκλέτα (plug-and-play).

Αξεσουάρ

Δύο πακέτα αυθεντικών αξεσουάρ Honda είναι διαθέσιμα για το CBR600RR. Το Racing Pack αναδεικνύει τον αγωνιστικό χαρακτήρα και τη σπορ φύση του CBR600RR. Η τάπα πλήρωσης λαδιού φέρει το λογότυπο HRC, το προστατευτικό ρεζερβουάρ (τύπου carbon) διαθέτει το λογότυπο CBR, ενώ οι αυτοκόλλητες λωρίδες για τους τροχούς είναι σχεδιασμένες στα χρώματα HRC (Tri-Colour) και φέρουν το λογότυπο Honda Racing. Ένα κάλυμμα σέλας (seat cowl) αντικαθιστά τη σέλα του συνεπιβάτη και διατίθεται σε μαύρο ή κόκκινο χρώμα.

Το Comfort Pack περιλαμβάνει μια λειτουργική τσάντα σέλας, ειδικά σχεδιασμένη για να ταιριάζει στο σχήμα της σέλας του συνεπιβάτη. Έχει χωρητικότητα 15 λίτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί έως τα 22, ενώ παραμένει σταθερή κατά την οδήγηση χάρη στο ειδικό σύστημα στερέωσής της. Τα θερμαινόμενα γκριπ (με 5 επίπεδα ρύθμισης) επιτρέπουν τη χρήση της μοτοσυκλέτας για μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο έτος, ενώ η θύρα φόρτισης USB-C προσφέρει επιπλέον ευκολία.