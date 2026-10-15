Η επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου επικεφαλής επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, σε μια περίοδο αγωνιστικής ανάκαμψης και μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων.

Η Red Bull ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λοράν Μεκίς έως το 2031, επιβεβαιώνοντας ότι ο Γάλλος θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας της στη Formula 1. Η συμφωνία αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον άνθρωπο που ανέλαβε την τεχνική και οργανωτική πρόκληση της διαδοχής του Κρίστιαν Χόρνερ το καλοκαίρι του 2025. Ο Μεκίς μετακινήθηκε τότε από τη Racing Bulls στη Red Bull, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Στην ανακοίνωση της ανανέωσης, η ομάδα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αγωνιστική της ανάκαμψη κατά το δεύτερο μισό του 2025, όταν έφτασε να χάσει το πρωτάθλημα οδηγών για μόλις δύο βαθμούς.

Strengthening our long-term platform for success 💪 We're delighted to announce that Laurent has signed a long-term contract extension with the Team, through 2031 👏 #F1 #RedBullRacing https://t.co/SvEXHqyMjs October 14, 2026

Η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται στη διάρκειά της. Η Red Bull επέλεξε να δημοσιοποιήσει την ανανέωση με κοινή δήλωση των μετόχων της, Τσάλερμ Γιουβίντια και Μαρκ Μάτεσιτς, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Μεκίς στη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου. «Ο Λοράν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση της ομάδας σε μια σημαντική περίοδο μετάβασης, διατηρώντας παράλληλα το ανταγωνιστικό πνεύμα και τις αρχές της Red Bull που μας χαρακτηρίζουν. Αυτή η επέκταση αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην ηγεσία του και την κοινή μας πίστη στο μακροπρόθεσμο όραμα της ομάδας.», ανέφεραν.

Συνέχεια μετά τις δεσμεύσεις Φερστάπεν και Χατζάρ

Η ανανέωση του Μεκίς έρχεται μετά την απόφαση του Μαξ Φερστάπεν να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα με τη Red Bull και την επέκταση της συνεργασίας με τον Ισάκ Χατζάρ. Παράλληλα, οι διαδοχικές νίκες του Φερστάπεν στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη ενισχύουν την εικόνα αγωνιστικής ανάκαμψης. Με την παραμονή του επικεφαλής και των οδηγών της, η Red Bull διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνέχειας σε βασικές θέσεις της ομάδας. Η συμφωνία έως το 2031 δίνει στον Μεκίς μακροπρόθεσμο ορίζοντα για να αναπτύξει το δικό του σχέδιο, πέρα από την αρχική αποστολή διαχείρισης της αλλαγής ηγεσίας.

Η ανακοίνωση συμπίπτει με την επιστροφή του Κρίστιαν Χόρνερ στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με αφορμή το νέο βιβλίο του και συνεντεύξεις στις οποίες αναφέρεται στη θητεία και στην αποχώρησή του από τη Red Bull. Η δημόσια στήριξη προς τον Μεκίς αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη συγκυρία. Χωρίς να αναφέρεται στον προκάτοχό του, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ποιον εμπιστεύεται για την επόμενη περίοδο της ομάδας.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.