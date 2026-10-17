Η Renault δεν θέλει πια «φωτοτυπίες» των αυτοκινήτων της

Ο επικεφαλής του ομίλου Renault ζητά μεγαλύτερες διαφορές και ξεχωριστή ταυτότητα στα μοντέλα που εξελίσσονται για συνεργαζόμενες μάρκες

Ο διευθύνων σύμβουλος του Renault Group, Φρανσουά Προβόστ, ξεκαθάρισε ότι οι μελλοντικές συμφωνίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στα αυτοκίνητα κάθε μάρκας. Το μήνυμα αφορά τόσο τους εταίρους της Συμμαχίας, Nissan και Mitsubishi, όσο και άλλους κατασκευαστές με τους οποίους συνεργάζεται ο γαλλικός όμιλος, όπως η Ford. Η Renault δεν σκοπεύει να σταματήσει τις συνεργασίες που οδηγούν σε τέτοιες συγγένειες, αλλά θέλει στο εξής η διαφορά να φαίνεται.

«Δεν ζητήσαμε αρκετή διαφοροποίηση», παραδέχθηκε ο Προβόστ, μιλώντας στο Autocar στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού. Η θέση του για τις επόμενες συνεργασίες είναι σαφής: δεν θα προχωρά σε συμφωνίες χωρίς επαρκείς διαφορές μεταξύ των μοντέλων.

Το Micra και το Renault 5 έφεραν τη συζήτηση στο προσκήνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Autocar, στελέχη της Renault δεν ήταν ικανοποιημένα από τον βαθμό σχεδιαστικής ομοιότητας ανάμεσα στο νέο ηλεκτρικό Nissan Micra και το Renault 5 E-Tech. Τα δύο μοντέλα μοιράζονται την ίδια πλατφόρμα, ενώ η συγγένειά τους είναι αισθητή και στην καμπίνα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Προβόστ ζητά να αλλάξουν τώρα τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Η τοποθέτησή του αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα συμφωνούνται και θα εξελίσσονται τα επόμενα κοινά προγράμματα. Η Renault θέλει να συνεχίσει να προσφέρει τεχνολογία και βιομηχανική υποστήριξη, χωρίς το αποτέλεσμα να μοιάζει με μικρή παραλλαγή ενός δικού της μοντέλου.

Άλλο κοινή πλατφόρμα, άλλο ίδιο αυτοκίνητο

Η διάκριση έχει σημασία. Η κοινή πλατφόρμα επιτρέπει σε διαφορετικές εταιρείες να μοιράζονται τεχνικές λύσεις και το κόστος εξέλιξής τους. Δεν επιβάλλει, όμως, να χρησιμοποιούν το ίδιο αμάξωμα ή να δίνουν στον οδηγό την ίδια εικόνα όταν κάθεται στο εσωτερικό.

Στο άλλο άκρο βρίσκεται η πρακτική που είναι γνωστή ως «rebadging»: ένα μοντέλο περνά σε άλλη μάρκα με περιορισμένες αλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σήματα και ορισμένα στοιχεία εμφάνισης. Είναι ένας γρήγορος τρόπος να συμπληρωθεί μια γκάμα, αλλά αφήνει λιγότερα περιθώρια για ξεχωριστή προσωπικότητα.

Ο Προβόστ δεν απορρίπτει την κοινή τεχνολογία. Ζητά μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα τελικά προϊόντα, ώστε ο αγοραστής να αναγνωρίζει τη μάρκα και πέρα από το έμβλημα στη μάσκα.

Η Ford θέλει το αποτέλεσμα να είναι Ford

Η συνεργασία με τη Ford αποτελεί ένα από τα επόμενα πεδία εφαρμογής αυτής της προσέγγισης. Σύμφωνα με το Motor.es, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την Ευρώπη, με τεχνολογία Ampere και παραγωγή από τη Renault στη βόρεια Γαλλία. Ο σχεδιασμός θα βρίσκεται στα χέρια της Ford, με το τεχνικό σκέλος να εξελίσσεται σε συνεργασία με τον γαλλικό όμιλο.

Κατά τον Προβόστ, ο επικεφαλής της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, συμμερίζεται την ίδια λογική: αν η Ford επιλέξει να συνεργαστεί με τη Renault, το αυτοκίνητο που θα προκύψει πρέπει να είναι Ford. Η κοινή βάση, δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπαγορεύει και κοινή εμφάνιση.

Ανάλογη σημασία έχουν οι επόμενες κινήσεις της Nissan και της Mitsubishi. Η τελευταία ήδη διαθέτει στην Ευρώπη μοντέλα που βασίζονται σε αυτοκίνητα της Renault, με το νέο ηλεκτρικό Eclipse Cross να μοιράζεται αρχιτεκτονική με το Scenic και να κατασκευάζεται στο Douai, όπως αναφέρει το Motor.es.

Συνεργασίες με μεγαλύτερο βάθος

Ο επικεφαλής της Renault δηλώνει επίσης ότι προτιμά λιγότερες, στρατηγικές συνεργασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αντί για μεμονωμένες συμφωνίες ευκαιρίας. Η διαφοροποίηση των αυτοκινήτων αποτελεί μέρος αυτής της επιλογής.

Για τον αγοραστή, το ενδιαφέρον θα βρίσκεται στις πραγματικές διαφορές: στο αμάξωμα, στην καμπίνα και στις επιλογές που κάνει κάθε κατασκευαστής για το δικό του μοντέλο. Το αν η νέα πολιτική θα οδηγήσει σε πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα θα φανεί στις επόμενες παρουσιάσεις. Προς το παρόν, η Renault βάζει έναν σαφή όρο: η συνεργασία μπορεί να μοιράζει το κόστος, όχι να σβήνει την ταυτότητα κάθε μάρκας.